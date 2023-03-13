Xôn xao clip 4 cô gái nhảy nhót tại nơi an nghỉ của các tăng ni gây bức xúc: Công an đang xác minh, làm rõ

Xã hội 13/03/2023 13:46

Tại nơi yên nghỉ của hơn 1000 vị tăng ni, 4 cô gái đã có hành động nhảy nhót, uốn éo gây bức xúc trong dư luận.

Theo Báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết đã giao cho công an xác minh thông tin về clip bốn cô gái nhảy nhót, uốn éo tại nơi an nghỉ của hơn 1.000 vị tăng ni ở chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bốn cô gái có hành động nhảy nhót tại nơi yên nghỉ của các vị tăng ni chùa Bổ Đà thuộc xã Tiên Sơn, gây bức xúc trong dư luận.

Theo chia sẻ trên trên mạng xã hội: “Đây là nơi yên nghỉ của hơn 1.000 vị cao tăng đã từng tu tại chùa Bổ Đà. Là một trong những nơi cổ kính, linh thiêng nhất của miền Kinh Bắc. Vậy mà lại bị xâm phạm bởi 4 nữ nhân áo hồng nhảy nhót, uốn éo trên nền nhạc remix, trông thật phản cảm”.

Xôn xao clip 4 cô gái nhảy nhót tại nơi an nghỉ của các tăng ni gây bức xúc: Công an đang xác minh, làm rõ - Ảnh 1

Thông tin kèm clip đăng tải gây xôn xao dư luận. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Clip ghi lại khoảnh khắc nhảy múa của bốn cô gái tại chùa đang "làm mưa làm gió" mạng xã hội. Đa số bình luận đều lên án chỉ trích bốn người trong clip.

Cũng theo Báo Tri thức và cuộc sống, Chùa Bổ Đà là ngôi chùa lâu đời và cổ kính ở xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chùa Bổ Đà không chỉ là một trong những ngôi chùa độc đáo nhất miền đất Kinh Bắc, mà còn là trung tâm Phật giáo lớn của Phật phái Lâm Tế, một dòng thiền có ảnh hưởng rộng rãi nhất ở nước ta. Nơi đây còn lưu giữ mộc bản Kinh Phật khắc trên gỗ thị cổ nhất Việt Nam - một trong những cổ vật giá trị của chùa.

Xôn xao clip 4 cô gái nhảy nhót tại nơi an nghỉ của các tăng ni gây bức xúc: Công an đang xác minh, làm rõ - Ảnh 2
 Chùa Bổ Đà là nơi yên nghỉ của hơn 1.000 vị tăng ni. Ảnh: Tri thức và cuộc sống

Nổi bật trong không gian văn hoá chùa Bổ Đà là vườn tháp cổ được xây dựng trong khoảng 300 năm với gần 100 ngôi tháp chứa xá lị, tro cốt của hơn 1.000 nhà sư tu hành, tăng ni.

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