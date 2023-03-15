Đồng Nai: Kinh hoàng gã đàn ông sát hại, cướp tài sản của người phụ nữ bị khởi tố

Xã hội 15/03/2023 10:39

VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt 2 bị can để tạm giam phục vụ công tác điều tra.

Theo Báo phapluatxahoi.kinhtedothi, 2 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1993, quê Cà Mau) và Phan Văn Trung (SN 2000, quê An Giang). Nghĩa bị điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản; còn Trung bị điều tra về hành vi cướp tài sản.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau 26 tiếng đồng hồ, lực lượng phá án đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Nghĩa là kẻ trực tiếp sát hại chị H. để cướp tài sản; Phan Văn Trung là đồng phạm giúp sức cho Nghĩa gây án, cả 2 đang lẩn trốn tại một công viên thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đồng Nai: Kinh hoàng gã đàn ông sát hại, cướp tài sản của người phụ nữ bị khởi tố - Ảnh 1
Công an lấy lời khai nghi can và đồng phạm vụ án. Ảnh: phapluatxahoi.kinhtedothi

Tại Cơ quan điều tra, Nghĩa, Trung phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Báo Dân Trí điều tra ban đầu, chiều 1/3, một người bạn đến quán nước của chị H., thấy cửa khóa ngoài nên nhìn vào bên trong và phát hiện người phụ nữ này chết trên giường, hai tay bị trói.

Nhận tin báo, lực lượng công an đến khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý. Công an xác định, ngoài bị sát hại, chị H. còn bị mất đôi bông tai và một điện thoại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 2/3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp công an nhiều địa phương, bắt giữ Nghĩa khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Đồng Nai: Kinh hoàng gã đàn ông sát hại, cướp tài sản của người phụ nữ bị khởi tố - Ảnh 2
Hiện trường vụ án. Ảnh: CAND

Bước đầu, Nghĩa khai sau khi quan hệ với nạn nhân, Nghĩa ra tay sát hại để cướp bông tai, điện thoại rồi đến khu vực làng Đại học (TP Dĩ An, Bình Dương) bán bông tai, cầm điện thoại lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện hành vi, Nghĩa đã chuẩn bị dao, dây dù trước khi đến quán nước.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương làm rõ vụ án và xác minh, làm rõ một số thông tin về những vụ cướp khác nghi liên quan đến nhóm đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

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Từ khóa:   Đồng Nai vụ án cướp tài sản

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