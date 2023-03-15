TAND TP.HCM đã mở ở phiên sơ thẩm và tuyên phạt một người đàn ông ngụ tại Thừa Thiên Huế 17 năm tù về tội “Giết người ".

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 15-3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Trần Hồ Hoàng Quang (47 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế). Bị cáo là người bị cụt một tay, không có nhà cửa, sống quanh khu vực Bệnh viện TP Thủ Đức.

Cáo trạng của VKSND TP HCM thể hiện trưa 31-12-2020, Quang ngồi trên ghế đá trước cổng Bệnh viện Thủ Đức uống rượu.

Một lúc sau, anh Trần Minh Thiện mang rượu đến ngồi uống kế bên. Sau đó, ông Châu Đình Phấn (SN 1962) và ông Mười (chưa rõ lai lịch) đến ngồi uống rượu chung với anh Thiện.

Tức giận vì bị xúc phạm, người đàn ông đã ra tay khiến nạn nhân tử vong. Ảnh: Công lý

Trong lúc uống rượu, Thiện quay về phía Quang nói: "Đồ ăn xin, ăn mày" thì Quang nói lại: "Bên đây ăn mày thì bên đó ăn xin".

Nghe vậy, Thiện và ông Phấn lấy gạch ống ném về phía Quang nhiều lần, trúng vào đầu và tay trái của Quang gây thương tích nhẹ.

Vì bực tức, Quang đến cột điện gần đó dùng cục đá đập vỡ tấm kính để phía dưới cột điện, lấy 1 miếng có mũi nhọn chạy tới chỗ ông Phấn đâm một nhát vào cổ khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Gây án xong, Quang vào Bệnh viện TP Thủ Đức băng bó vết thương của mình rồi bỏ đi. Tại toà, Quang khai không cố ý giết hại nạn nhân, do nạn nhân tấn công gây thương tích trước nên bị cáo mới trả đũa.

Bị cáo bị tuyên phạt 17 năm tù. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo Báo Công lý, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo xâm phạm tính mạng người khác, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cần xử nghiêm. Tuy nhiên xét thấy bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, bị hại có phần lỗi nên giảm nhẹ một phần hình phạt.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Quang 17 năm tù về tội “Giết người ".

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