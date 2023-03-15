Rúng động người đàn ông cụt tay đâm một người tử vong trước cổng bệnh viện

Xã hội 15/03/2023 15:18

TAND TP.HCM đã mở ở phiên sơ thẩm và tuyên phạt một người đàn ông ngụ tại Thừa Thiên Huế 17 năm tù về tội “Giết người ".

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 15-3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Trần Hồ Hoàng Quang (47 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế). Bị cáo là người bị cụt một tay, không có nhà cửa, sống quanh khu vực Bệnh viện TP Thủ Đức.

Cáo trạng của VKSND TP HCM thể hiện trưa 31-12-2020, Quang ngồi trên ghế đá trước cổng Bệnh viện Thủ Đức uống rượu.

Một lúc sau, anh Trần Minh Thiện mang rượu đến ngồi uống kế bên. Sau đó, ông Châu Đình Phấn (SN 1962) và ông Mười (chưa rõ lai lịch) đến ngồi uống rượu chung với anh Thiện.

Rúng động người đàn ông cụt tay đâm một người tử vong trước cổng bệnh viện - Ảnh 1
Tức giận vì bị xúc phạm, người đàn ông đã ra tay khiến nạn nhân tử vong. Ảnh: Công lý

Trong lúc uống rượu, Thiện quay về phía Quang nói: "Đồ ăn xin, ăn mày" thì Quang nói lại: "Bên đây ăn mày thì bên đó ăn xin".

Nghe vậy, Thiện và ông Phấn lấy gạch ống ném về phía Quang nhiều lần, trúng vào đầu và tay trái của Quang gây thương tích nhẹ.

Vì bực tức, Quang đến cột điện gần đó dùng cục đá đập vỡ tấm kính để phía dưới cột điện, lấy 1 miếng có mũi nhọn chạy tới chỗ ông Phấn đâm một nhát vào cổ khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Gây án xong, Quang vào Bệnh viện TP Thủ Đức băng bó vết thương của mình rồi bỏ đi. Tại toà, Quang khai không cố ý giết hại nạn nhân, do nạn nhân tấn công gây thương tích trước nên bị cáo mới trả đũa.

Rúng động người đàn ông cụt tay đâm một người tử vong trước cổng bệnh viện - Ảnh 2
Bị cáo bị tuyên phạt 17 năm tù. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo Báo Công lý, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo xâm phạm tính mạng người khác, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cần xử nghiêm. Tuy nhiên xét thấy bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, bị hại có phần lỗi nên giảm nhẹ một phần hình phạt.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Quang 17 năm tù về tội “Giết người ".

Quảng Bình: Xót xa bé sơ sinh bị bỏ rơi đã không qua khỏi cơn nguy kịch

Quảng Bình: Xót xa bé sơ sinh bị bỏ rơi đã không qua khỏi cơn nguy kịch

Khi được phát hiện, bé tiên lượng rất xấu. Dù đã nỗ lực chăm sóc và cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   TP.HCM tuyên phạt bị cáo Thủ Đức

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 58 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 20 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 24 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?