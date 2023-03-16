Thanh Hóa: Khẩn cấp điều tra vụ án em họ dùng điếu cày đánh anh tử vong

Xã hội 16/03/2023 14:13

Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án người anh trai bị em họ dùng điếu cày đánh tử vong ở Thanh Hóa.

Thông tin trên Báo Công Luận cho hay, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra vụ việc. Cụ thể, trước đó, vào sáng 15/3, ông Lê Văn Giang có địa chỉ tại xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa tiến hành dựng nhà mới ở thôn Quang Trung, xã Bình Lương, huyện Như Xuân.

Do dựng nhà ngay trước nhà anh Lê Văn K. (anh họ Giang), nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ cùng ngày (15/3), 2 anh em ông Lê Văn Giang tiếp tục có lời qua tiếng lại. Lúc này, Giang đã cầm điếu cày đánh khiến anh K. tử vong tại chỗ.

Thanh Hóa: Khẩn cấp điều tra vụ án em họ dùng điếu cày đánh anh tử vong - Ảnh 1
Điếu cày đối tượng Giang dùng để gây án. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo Báo VietNamNet, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Như Xuân và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Vào 9/2022 tại tỉnh Quảng Trị từng xảy ra vụ việc người em trai mâu thuẫn, đấm vào đầu anh khiến nạn nhân tử vong.

Khoảng 20h ngày 20/9, ông Nguyễn Văn Mịch (SN 1962, trú tại thôn Thi Ông, xã Hải Hưng) đang ngồi ăn nhậu tại nhà hàng xóm thì bất ngờ người em trai Nguyễn Văn Tuyến (SN 1970) đến và họ xảy ra mâu thuẫn. Ông Tuyến đấm nhiều phát vào đầu ông Mịch khiến nạn nhân bất tỉnh.

Thanh Hóa: Khẩn cấp điều tra vụ án em họ dùng điếu cày đánh anh tử vong - Ảnh 2

Hiện trường vụ án. Ảnh: Công Luận

 

Ngay sau đó, ông Mịch được người dân đưa đi cấp cứu song do vết thương quá nặng, ông tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hải Lăng đã phối hợp với chính quyền địa phương vào cuộc điều tra. Vụ án vẫn gây chấn động đến hiện tại.

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Sau cuộc cãi vã, đối tượng đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến người hàng xóm tử vong dù được đưa đi cấp cứu.

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Từ khóa:   em trai vụ án Thanh Hóa

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