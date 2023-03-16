Cơ quan công an tại địa phương và gia đình đang nỗ lực tìm kiếm hai mẹ con mất tích sau thời gian đưa con đi khám bệnh.
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Thông tin từ Báo Tiền Phong cho hay, UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết địa phương vừa phát thông báo tìm kiếm chị Trần Thị Phúc (SN 1995) cùng con trai là Trần Văn Trường (SN 2018, trú tại thôn Song Nam) mất tích nhiều ngày qua.
Trước đó, sáng ngày 6/3, chị Phúc nói với gia đình đưa con trai đến cơ sở y tế để khám bệnh.
Tuy nhiên đến tối cùng ngày chưa thấy về, gia đình liên lạc cho chị Phúc nhưng không được.
Cũng theo VTC News, sau đó người gia đình báo cơ quan chức năng đồng thời đăng thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội nhờ mọi người tìm kiếm.
Người nhà chị Phúc cho biết, sau khi cháu mất tích, gia đình đến bệnh viện tìm kiếm nhưng không thấy, các cán bộ ở đây cho biết không có mẹ con Phúc đến khám.
“Sự việc xảy ra 10 ngày rồi, gia đình rất hoang mang và lo lắng. Mong mọi người ai biết thông tin gì về mẹ con chị Phúc vui lòng thông báo cho gia đình", người này nói.