Khi thấy người đàn ông lấy xe máy của mình bỏ về hướng An Hòa, hai đối tượng đã dùng dao đâm người đàn ông tử vong.
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Cụ thể, Báo Tiền Phong thông tin, ngày 16/3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ Phan Hoàng Vinh (31 tuổi), Lê Hoàng Việt (28 tuổi), cả 2 là anh em ruột, cùng ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi “Giết người”.
Trước đó, vào rạng sáng 16/2, do tức giận việc Trần Hùng Lĩnh (41 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) lấy xe máy của mình bỏ chạy về hướng phà An Hòa nên Vinh cầm theo con dao, rồi kêu Việt đuổi theo.
Đến khu vực phà An Hòa (phía bờ Chợ Mới, thuộc ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), thấy Lĩnh đang ngồi trên lan can phà, Vinh cầm hung khí lao xuống chém Lĩnh gục chết tại chỗ trước sự chứng kiến của nhiều người, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Cũng theo Báo Pháp luật Việt Nam, sau khi gây án, Vinh và Việt bỏ trốn khỏi hiện trường. Vinh từng có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.
Nhận được tin báo về vụ án mạng, Công an tỉnh An Giang lập tức có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các bước khám nghiệm, điều tra và truy bắt hung thủ gây án.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng ra quyết định tạm giữ Vinh và Việt để điều tra về hành vi "Giết người". Đồng thời, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và truy tìm hung khí gây án để củng cố chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật.
Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ./.