Dấu hiệu nào dẫn đến học sinh lớp 3 tử vong bất thường tại sân trường?

Xã hội 18/03/2023 07:09

Khai thác các tình huống trước khi em học sinh ngất xỉu tại sân trường rồi tử vong sau đó để tìm ra nguyên nhân về cái chết bất thường của em.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, trước khi tử vong, em H. ở nhà vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường và đến trưa được cha đưa đến trường đi học như hằng ngày. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã có báo cáo về việc em học sinh lớp 3 tử vongbất thường tại Trường Tiểu học Huỳnh Văn Tạo, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa.

Theo báo cáo, trước khi mất, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, một nhân viên tạp vụ phát hiện em  ngất xỉu, nằm gần cột cờ của trường nên đã tri hô. Một số giáo viên chạy đến thì thấy em H. có biểu hiện trào ngược thức ăn từ mũi và miệng ra ngoài, quần ướt giống biểu hiện tiểu trong quần và ngưng thở.

Ngay lập tức, giáo viên và nhân viên bảo vệ bế em H. đưa đến Trạm Y tế xã Đức Hòa Thượng (cách trường khoảng 500 m) để cấp cứu; đồng thời điện thoại báo công an xã và gọi xe cấp cứu chở em lên Bệnh viện Hậu Nghĩa. Tại đây, các bác sĩ tổ chức sơ cứu nhưng em H. đã tử vong trước đó.

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Trường Tiểu học Huỳnh Văn Tạo, nơi học sinh lớp 3 ngất xỉu rồi tử vong. Ảnh: Lao Động

Cũng theo Báo Lao Động, sau khi công an trích xuất camera của nhà trường thấy em H được cha đưa đến trường lúc 11 giờ 50 phút. Sau khi vào lớp bỏ cặp thì em ra ngoài chơi với các bạn. Lúc 12 giờ, H có chạy đùa giỡn với một em học sinh khác. Sau đó, em H dừng lại và ngồi xuống gần cột cờ. Khoảng một phút sau, em đứng lên thì té xuống ngất xỉu.

Theo thông tin từ gia đình, em H không có tiền sử bệnh lý nào, thể trạng khỏe mạnh. Sáng cùng ngày, em ở nhà vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường và đến trưa được cha đưa đến trường đi học như hàng ngày.

Công an đang tiến hành điều tra sự việc.

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