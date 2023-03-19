Hà Nội: Hàng loạt xe ô tô bị xịt sơn gây bức xúc, công an điều tra nguyên nhân ban đầu

Xã hội 19/03/2023 15:58

Các chủ xe đồng loạt bức xúc vì xe bị xịt sơn trong một buổi tối tại Hà Nội.

Thông tin từ VietNamNet cho hay, các xe này dường như đã đỗ rất lâu chưa di chuyển vì trên thân xe có nhiều bụi đất, lá cây bao phủ.

Người dân nơi đây cho biết, vào ngày 18/3, một ô tô nhãn hiệu SantaFe bị xịt sơn đã rời khỏi khu vực này. Họ không rõ có bao nhiêu xe bị xịt sơn ở khu vực này, chỉ biết công an đến lập biên bản rồi chiếc xe ấy rời đi.

Một số ô tô bị xịt sơn đang đỗ dưới lòng đường khu vực chung cư Ruby Goldmark City.

Hà Nội: Hàng loạt xe ô tô bị xịt sơn gây bức xúc, công an điều tra nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1
 

 

Hà Nội: Hàng loạt xe ô tô bị xịt sơn gây bức xúc, công an điều tra nguyên nhân ban đầu - Ảnh 2

Ô tô bị xịt sơn lên thân xe. Ảnh: VietNamNet

Theo người dân khu vực, việc ô tô đỗ dưới lòng đường đang gây nhiều khó khăn cho phương tiện qua lại. Tuy nhiên, họ không đồng tình với việc ai đó xịt sơn vào ô tô đỗ dưới lòng đường. Bởi vì, hành vi đỗ xe sai quy định đã có công an xử lý, không nên bức xúc mà xịt sơn như thế.

Anh Trần Văn Đ. (nhân viên bảo vệ khu chung cư Ruby Goldmark City) cho biết: “Sự việc các xe ô tô bị xịt sơn xảy ra khoảng 2-3 ngày rồi. Cơ quan công an đã đến lập biên bản, xác minh, điều tra. Những chiếc xe bị xịt sơn đỗ không đúng nơi quy định.

Lòng đường không phải là nơi để xe nhưng họ vẫn cứ để. Chúng tôi cũng nhiều lần nhắc nhở nhưng họ không nghe. Chúng tôi không biết ai đã xịt sơn vào các xe ô tô đó”.

Hà Nội: Hàng loạt xe ô tô bị xịt sơn gây bức xúc, công an điều tra nguyên nhân ban đầu - Ảnh 3
 

 

Hà Nội: Hàng loạt xe ô tô bị xịt sơn gây bức xúc, công an điều tra nguyên nhân ban đầu - Ảnh 4

 

Công an Hà Nội điều tra hàng loạt ô tô bị xịt sơn. Ảnh: VTC 

Cũng theo VTC News, trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh nhiều ô tô đỗ sát vỉa hè chung cư Ruby Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu) bất ngờ bị kẻ xấu xịt sơn hồng lên thân xe. Theo clip đăng tải, khoảng 10 ô tô bị xịt sơn.

Nhiều người bức xúc cho rằng đây là hành vi hủy hoại tài sản, cần được xử lý nghiêm.

Chị L. nhận định, những xe bị xịt sơn có thể là của khách vãng lai từ đâu đến. “Cư dân tòa nhà họ không để như vậy đâu. Tòa nhà hết chỗ gửi xe, họ đi đăng ký nơi khác”, chị L. chia sẻ.

Ngoài ra, chị L cũng thông tin, cơ quan công an đã nhiều lần đến nhắc nhở tình trạng ô tô đỗ dưới lòng đường. Khi ấy họ chấp hành nhưng lúc vắng mặt công an thì đâu lại vào đó.

Bụi đất, lá cây bao phủ ô tô bị xịt sơn.

Một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết: “Có thể các ô tô này để chắn lối đi lại của nhà dân, nên đối tượng dùng sơn xịt vào xe. Tuy nhiên, vụ việc cụ thể thế nào thì cơ quan công an đang tiến hành điều tra”.

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