Công an đang điều tra vụ nữ sinh lớp 10 gặp nạn sau buổi học về nhà.

Thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 19-3, lực lượng chức năng huyện Củ Chi, TP HCM cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên Tỉnh lộ 8.

Theo đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân sống trên Tỉnh lộ 8, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi nghe tiếng động rất mạnh. Người dân tới tìm hiểu thì thấy một thiếu nữ đã tử vong, cạnh đó là chiếc xe máy nên gọi điện báo cho lực lượng chức năng.

Công an huyện Củ Chi đã đến hiện trường xử lý sự việc, đồng thời trích xuất camera an ninh nhằm làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo Báo Pháp Luật TP.HCM, khi xe chạy qua địa bàn xã Phước Vĩnh An thì nữ sinh té xe, tử vong tại chỗ.

Người thân của nạn nhân sau đó đến hiện trường, gào khóc thảm thiết bên thi thể. Công an huyện Củ Chi cũng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra.

Những người dân chứng kiến cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, nữ sinh này chạy xe máy cùng chiều với một xe máy khác do một người phụ nữ cầm lái.

Người thân của nạn nhân sau đó đến hiện trường, gào khóc thảm thiết bên thi thể. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Công an sau đó đã đưa chiếc xe máy của nữ sinh cùng chiếc xe máy của người nữ nghi có liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân tử vong được xác định là học sinh lớp 10 của một trường trên địa bàn huyện Củ Chi. Nữ sinh đi học thêm và đang trên đường về nhà thì gặp nạn.

Công an hiện đang trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh và lấy lời khai để làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ieu-tra-nguyen-nhan-cai-chet-cua-nu-sinh-lop-10-tren-uong-ve-nha-565052.html