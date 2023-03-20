Thực hư việc thầy lang chữa bệnh chỉ bằng cách… sờ chân gây hoang mang

Xã hội 20/03/2023 10:26

Thông tin về thầy lang có cách chữa bệnh vô cùng kì lạ đang gây xôn xao mạng xã hội.

Theo VTV, thầy lang chữa được bách bệnh dù phi lý nhưng nhiều người dân vẫn cả tin và đến chữa bệnh.

Đau cột sống và chân phải, bà Xoan được hàng xóm chỉ cho chỗ thầy lang có thể chữa bách bệnh. Lần nào đến khám, bà Xoan cũng được cho thuốc mang về là những túi bột màu vàng để pha với nước và có mùi thơm kiểu ngũ vị hương.

''Ông ấy bảo bao nhiêu bác sĩ rất giỏi mà còn phải về đây chữa bệnh của tôi vì không biết bệnh của mình. Ông ấy còn dọa không chữa thì chết đến nơi rồi'', một bệnh nhân nói.

Đến chữa bệnh, không cần phải nói bệnh, chỉ cần ngồi vào ghế, người được gọi là thầy lang sẽ bấm vài huyệt ở chân, dùng một dụng cụ có đầu bằng sắt đặt bên trong vỏ bút dạ để ấn vào chân rồi phán bệnh. Ai cũng ủ vài chục bệnh trong người.

Thực hư việc thầy lang chữa bệnh chỉ bằng cách… sờ chân gây hoang mang - Ảnh 1
 

 

Thực hư việc thầy lang chữa bệnh chỉ bằng cách… sờ chân gây hoang mang - Ảnh 2

Sự thật về thầy lang chữa bách bệnh chỉ bằng... sờ chân. Ảnh: VTV

Chính quyền xã Thanh Lâm cho biết, cơ sở khám bệnh này có từ tháng 7/2022. Đến tháng 8, lực lượng chức năng đã lập đoàn kiểm tra nhưng từ đó đến nay vẫn chỉ dừng như vậy.

Mọi loại bệnh đều được cho thuốc theo ký tự, thuốc số 1 hoặc thuốc số 2. Mở ra thì chỉ thấy khác nhau ở tấm giấy nhỏ ghi bằng tay hoặc đánh máy về liều lượng sử dụng. Mỗi ngày vẫn có hàng chục người đến đây chữa bệnh rồi nhận thuốc về uống.

Đây không phải sự việc lần đầu xảy ra, trước đây, từng có nhiều trường hợp thầy 'lang' chuyên sờ lưng, bốc thuốc chữa bách bệnh. Theo thông tin từ Báo CAND, trên dọc con đường từ thị trấn Đoan Hùng vào bản Xây Dựng (xã Yên Kiện, Đoan Hùng, Phú Thọ) dài 7 km mà hỏi ai cũng biết “thầy” Tiên. Thậm chí, chúng tôi vừa dừng xe, chưa kịp hỏi, chị bán hoa quả bên đường đã bảo: “Tìm nhà “thầy” Tiên hả, rẽ trái, đi thẳng vào đường bêtông. Cứ cái nhà nào có đầy xe máy, ôtô thì đó là nhà "thầy" Tiên”. Hành động sờ nắn đoán bệnh cho mỗi người chỉ hết chừng mươi mười lăm giây. “Thầy” sờ trước, nắn sau vài cái là đọc vanh vách các loại bệnh. Người nào ít nhất cũng đến dăm bảy bệnh, còn hầu hết đều mắc trên chục loại bệnh. Vậy mà ai cũng gật gù khen “thầy” phán đúng. “Thầy” cứ kể cả đống bệnh ra, thể nào mà chẳng trúng một hai bệnh. Có bệnh thì vái tứ phương, vậy nên ai cũng một lòng, một dạ tin “thầy” và tràn trề hy vọng được “thầy” chữa khỏi bệnh.

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Thầy lang 'lừa đảo' Ảnh: Internet

Ngày 15/9, Công an xã Yên Kiện đã tiếp tục lập biên bản vi phạm đối với Lý Văn Tiên và trình Công an huyện xem xét, xử lý. Việc sờ nắn đoán bệnh và bốc thuốc chữa bệnh của Lý Văn Tiên mang màu sắc mê tín dị đoan và rõ ràng là lừa đảo, kiếm tiền từ những người nhẹ dạ, cả tin. Việc để Lý Văn Tiên ngang nhiên lừa đảo từ 2 năm nay là thiếu sót của lãnh đạo địa phương. Các ngành, các cấp chức năng cần vào cuộc để dẹp ngay việc chữa bệnh bằng trò mê tín của ông "thầy" này.

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