Theo đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, một đám cháy bùng lên ở Công ty Cổ phần One One miền Trung (địa chỉ Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng cô, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Theo Báo Sức khỏe đời sống , ông Phan Công Mẫn - Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy lớn .

"Hiện tôi đang chỉ đạo các lực lượng có mặt để hỗ trợ công ty chữa cháy, giảm thiểu thiệt hại", ông Mẫn nói.

Ngay sau khi được tin, lực lượng chức năng đã điều nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường vụ cháy.

Lực lượng chức năng đã điều nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường vụ cháy. Ảnh: VTC News

Cũng theo VTC News, thời điểm xảy ra vụ cháy đang trong thời gian công ty hoạt động. Hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy cũng như việc có người bị mắc kẹt bên trong đám cháy hay không?

Ghi nhận tại hiện trường vụ cháy cho thấy, ngay sau khi nhận được tin báo, rất nhiều xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; Công an huyện Phú Lộc được điều động đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Đám cháy sau đó nhanh chóng lan rộng. Ảnh: Lao Động

Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế vụ cháy.

Được biết, đám cháy xuất phát từ bên trong một khu xưởng của Công ty cổ phần One-One miền Trung sau đó nhanh chóng lan rộng, đám cháy rất lớn, cột khói bốc cao cả trăm mét khiến đứng ở cách xa hiện trường vài km cũng có thể nhìn thấy.

Tại hiện trường vụ cháy, nhiều công nhân trong đồng phục màu trắng chạy ra khu vực phía ngoài cổng để quan sát lực lượng cứu hộ khống chế đám cháy. Hiện đám cháy vẫn chưa được khống chế, dập tắt.

Rất nhiều công nhân mặc đồng phục trắng chạy ra ngoài đường để đảm bảo an toàn.

Công ty cổ phần One-One miền Trung thuộc Công ty cổ phần thực phẩm OneOne Việt Nam được thành lập vào năm 2007. Trải qua 8 năm hình thành và phát triển đến nay, One One Việt Nam được đánh giá là đơn vị kinh doanh thực phẩm mạnh tại thị trường Việt Nam với các ngành như bánh gạo và nông sản…

Tháng 3/2022 Công ty cổ phần One-One miền Trung từng bị UBND xã Lộc Tiến lập biên bản do xả nước thải trực tiếp ra môi trường gây đen nguồn đất và bị người dân bức xúc phản ánh.