Vụ án này đã được công an đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo về tội giết người.

Thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 23-3, TAND tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Vũ (28 tuổi, ngụ xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 11-9-2022, anh Nguyễn Quốc Việt (30 tuổi, ngụ xã Phú Phong, huyện Châu Thành) tổ chức nhậu tại tiệm sửa máy cơ khí của mình với nhiều người tham gia.

Bị cáo Nguyễn Thanh Vũ tại tòa. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường 247 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, chi phí mai táng, mồ mả, cấp dưỡng mỗi tháng 1 triệu đồng cho con trai bị hại cho đến khi đủ 18 tuổi.

Cũng theo VnExpress, theo cáo trạng, tối 11/9/2022, Vũ cùng anh Đinh Việt Linh (44 tuổi, ngụ xã Phú Phong, huyện Châu Thành) uống rượu, hát karaoke tại nhà người quen.

Đánh chết bạn nhậu vì 1 bài hát. Ảnh: VnExpress

Cho rằng anh Linh hát mãi một bài, Vũ bực tức. Hai người cự cãi, đánh nhau. Bị Vũ dùng cục bêtông đánh trúng đầu, anh Linh lấy cây kéo đuổi theo... Cả hai cùng bị thương, được đưa cấp cứu nhưng anh Linh đã tử vong.

Tại phiên tòa, Vũ cho biết rất hối hận, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Tòa nhận định hành vi của Vũ đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng người khác chỉ vì mâu thuẫn nhỏ.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Vũ đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng người khác chỉ vì mâu thuẫn nhỏ và tuyên phạt 15 năm tù.

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