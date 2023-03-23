Đồng Nai: Nghi án nữ chủ tiệm spa bị sát hại dã man trên nền nhà, nhiều đồ đạc xáo trộn

Xã hội 23/03/2023 20:56

Người dân tá hỏa phát hiện nữ chủ tiệm spa tử vong dưới nền nhà, trên người có nhiều vết thương.

Theo Báo Giao Thông, tối 23/3, Công an TP Biên Hòa vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra, xác minh vụ nữ chủ tiệm spa chết bất thường bên trong tiệm, nghi bị sát hại.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, người dân đến tiệm spa tại khu phố 4, phường Long Bình, TP Biên Hoà của chị Võ Thị Mỹ H. (41 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) để làm đẹp thì phát hiện chị này tử vong dưới nền nhà, trên người có nhiều vết thương. Nhiều đồ đạc bên trong tiệm cũng bị xáo trộn.

Đồng Nai: Nghi án nữ chủ tiệm spa bị sát hại dã man trên nền nhà, nhiều đồ đạc xáo trộn - Ảnh 1

Cơ quan công an bảo vệ hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera quanh khu vực vì nghi ngờ đây là vụ án mạng.

Theo Báo Công an, trước đó ngày 21-3, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Chí Tâm (35 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm, bắt, giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Tâm và chị L.T.S. (36 tuổi) từng có quan hệ tình cảm với nhau, nhưng do mâu thuẫn nên chị S đề nghị chia tay, Tâm không đồng ý.

Hiện trường vụ việc vào khuya 20-3.

Ngày 20-3, Tâm tìm tiệm spa của chị S. ở phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một khống chế chị này để ép chị quan hệ tình dục.

Đồng Nai: Nghi án nữ chủ tiệm spa bị sát hại dã man trên nền nhà, nhiều đồ đạc xáo trộn - Ảnh 2

Hiện trường nơi nữ chủ tiệm spa nghi bị sát hại. Ảnh: Báo Giao Thông

 

Sau khi quan hệ tình dục, Tâm yêu cầu chị S. phải chuyển cho Tâm 300 triệu đồng để Tâm làm ăn, nhưng chị S. nói không có tiền và chỉ chuyển 10 triệu đồng.

Sau đó, 2 người nảy sinh mâu thuẫn. Người đàn ông đã dùng hung khí khống chế người phụ nữ và cố thủ bên trong nhà.

Vụ việc sau đó được người dân phát hiện trình báo công an.

Sau nhiều giờ đồng hồ vận động, thuyết phục nhưng Tâm vẫn ngoan cố không đồng ý thả người, ra đầu thú.

Công an TP Thủ Dầu Một đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bình Dương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khống chế bắt giữ Tâm và giải cứu chị S. đảm bảo an toàn.

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Từ khóa:   chủ tiệm spa Đồng Nai nghi án

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