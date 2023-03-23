Hành vi cố ý gây thương tích với nữ giáo viên được Phòng GD-ĐT huyện Mỹ Đức (Hà Nội) xác nhận.

Theo VTC News, đại diện Phòng GD-ĐT huyện Mỹ Đức (Hà Nội) xác nhận sự việc Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Nghĩa có hành vi cố ý gây thương tích với nữ giáo viên trong trường. Sự việc diễn ra từ đầu tháng 3/2023 và đã được xử lý.

Ngày 1/3, ông Lê Thành Đô, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Nghĩa có tiết dạy trên lớp 3A. Do lịch họp đột xuất tại UBND thị trấn nên ông Đô nhờ cô giáo Đỗ Thị Nụ dạy thay. Đến cuối giờ chiều, thầy Đô trở về lớp tiếp tục dạy học. Tuy nhiên, cô Nguyễn Thị Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 4B, dùng điện thoại quay video lớp 3A và tố cáo ông Đô đến lớp dạy muộn, thiếu trách nhiệm trong công việc.

Trường Tiểu học Đại Nghĩa (Mỹ Đức, Hà Nội). Ảnh: VTC

Thầy Đô yêu cầu cô Lan không quay video và rời khỏi khu vực lớp 3A, không làm ảnh hưởng đến lớp học.

Chứng kiến sự việc, cô Ngô Thị Hương, giáo viên Trường Tiểu học Đại Nghĩa (vợ thầy Đô), đang dạy ở lớp 2A gần đó, đến đề nghị không quay video, nhưng cô giáo Lan không nghe và to tiếng gây mất trật tự lớp học.

"Khi hai cô này xảy ra giằng xé, thầy Hiệu trưởng Đô đấm vào mặt cô Lan. Hậu quả, cô Lan bị bầm tím mắt trái, sưng đau thái dương trái, còn cô Hương bị bầm tím, sưng đau ngón cái và cánh tay phải", đại diện Phòng GD-ĐT Mỹ Đức cho biết thêm.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, chiều 23-3, một lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức cho biết, liên quan đến vụ xô xát tại Trường tiểu học Đại Nghĩa trên địa bàn, Công an huyện đã xử phạt vi phạm hành chính 6,5 triệu đồng đối với Hiệu trưởng Lê Thành Đô về hành vi cố ý gây thương tích.

Đồng thời cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Lan, giáo viên của nhà trường, về hành vi gây mất trật tự công cộng bằng hình thức cảnh cáo.

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