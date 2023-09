ông Nguyễn Hữu Cường, người làm chứng và là con trai ông Phụng đã có đơn đề nghị tòa phúc thẩm xem xét chứng cứ là hình ảnh hai vết thương của bị hại. Ông Cường cho biết hình ảnh này được một trung úy công an chụp lúc bị hại Vinh đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Theo Báo Pháp Luật TP.HCM, TAND Cấp cao tại Đã Nẵng sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án giết người xảy ra tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) vào ngày 31-3. Phiên phúc thẩm được mở do bị cáo và bị hại có kháng cáo. Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9-2022, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Nguyễn Văn Phụng bảy năm tù về tội giết người.

Bản kết luận giám định pháp y cũng chỉ tiến hành giám định vết thương vùng đầu và xác định thương tích là 38%, không xem xét vết thương tại vùng tay của bị hại.

Trong khi đó, ông Phụng luôn khẳng định mình không đánh trúng đầu bị hại. Bị hại Vinh trong quá trình điều tra và phiên tòa sơ thẩm cũng khai bị đánh hai lần. Lần đầu ông Phụng đánh vào cánh tay phải như ông Phụng khai. Lần thứ hai, ông bị đánh vào đầu và ngất xỉu nên không xác định được ai là người đánh mình. Ông Cường cho rằng cáo trạng chỉ dựa vào ghi nhận một vết thương ở đầu của ông Vinh với thương tích 38% mà không xem xét vết thương ở tay, cũng như không xem xét lời khai của bị cáo và bị hại để truy tố ông Phụng tội giết người là không đúng.

Luật sư bào chữa vụ án. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phụng dẫn tài liệu vụ án cho thấy kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa kết luận biên bản ghi lời khai ngày 8-1-2020 của trưởng công an xã Cam Thành Bắc tại trụ sở Công an xã này có sửa chữa. Cụ thể, chữ “v” bị sửa thành chữ “đ”.

Theo vị luật sư, biên bản ghi lời khai có dấu hiệu sửa từ chữ “vai” thành chữ “đầu”. Luật sư cho rằng việc sửa chữa chữ viết từ “vai” sang “đầu” là vi phạm quy định pháp luật tố tụng hình sự. Đây là một trong những nội dung quan trọng, làm thay đổi bản chất của vụ án, là cơ sở để cơ quan điều tra kết tội ông Phụng.

Theo Báo SGGP trước đó, tại tỉnh Vĩnh Long, một người chồng bị khởi tố tội giết người khi giải cứu vợ. Theo cáo trạng, Chi không đồng ý cho con ruột là V.T.T.H. (31 tuổi) kết hôn với Giao. Nguyên nhân do trước khi H. kết hôn với Giao thì hàng tháng có gửi tiền chu cấp sinh hoạt cho Chi. Tuy nhiên, sau khi con gái kết hôn và chuyển về tỉnh Vĩnh Long sống với Giao thì H. không còn chu cấp tiền cho Chi nữa. Ngày 14-11-2020, Chi thuê và đưa trước cho Trần Lê Văn Thịnh (32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) 10 triệu đồng để cùng với Nhựt đến tỉnh Vĩnh Long bắt, đưa H. về Vũng Tàu.

Giải cứu vợ khỏi nhóm bắt cóc, chồng gây án giết người lãnh 1 năm tù. Ảnh: SGGP

Ngày 15-11-2020, Thịnh cùng Nhựt và nhóm đến quán cà phê ở xã Long An, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long), nơi Giao và H. đang sinh sống. Thịnh cùng đồng bọn đi vào quán dùng bình xịt hơi cây tấn công H., sau đó lôi ra ô tô 7 chỗ.

Giao đang ở sau vườn nghe tiếng vợ kêu cứu nên chạy đến. Trong lúc giải cứu vợ, Giao đã dùng hung khí đâm Thịnh bị thương, dẫn đến tử vong. Hai người khác trong nhóm của Thịnh cũng bị thương tích.

Sau khi gây án, Giao đã ra đầu thú và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Kết quả điều tra đã làm rõ vai trò những người liên quan nên khởi tố bị can, truy cứu trách nhiệm hình sự.Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Ngoại Giao 1 năm tù giam về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động. Đồng thời, buộc bị cáo Giao bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại với số tiền hơn 300 triệu đồng.