Theo đó, khoảng 15h30 ngày 23/3, sau khi kết thúc tiết 3 của buổi học, học sinh T.T.M.T hẹn T.H.T.Y (đều là học sinh lớp 8) ra nói chuyện vì Y. dám "nói xấu sau lưng" T. rằng: “da đen mà đội mũ bảo hiểm trắng”, “dựa hơi”, “đi mà mắt cứ liếc liếc”.

Cụ thể, theo VTC News, trưa 26/3, ông Trần Khắc Lễ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên cho biết, đã chỉ đạo làm rõ vụ học sinh đánh nhau tại trường THCS Trần Phú (xã Hòa Kiến, TP. Tuy Hòa).

Sau đó, nhà trường đã triệu tập giáo viên chủ nhiệm các lớp có học sinh tham gia và phụ huynh các em lên làm việc.

Sau cuộc nói chuyện chừng 15 phút thì T. lao vào đánh Y.

Đến 16h30 ngày 24/3, nhà trường nhận được thông tin em Y. nhập viện nên cùng giáo viên chủ nhiệm xuống bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe nữ sinh Y.

Vụ việc được 2 học sinh quay clip lại và gửi cho nhà trường. Ảnh: VTC

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip về một nữ sinh dùng tay, chân đấm, kéo tóc, đá, tát vào vùng đầu của một nữ học sinh. Nữ sinh bị đánh chỉ biết ôm đầu chịu đòn.

Thời điểm trên, những người xung quanh, trong đó có nhiều học sinh, chứng kiến vụ việc nhưng không ai can ngăn.

Theo VietNamNet trước đó, một vụ việc nữ sinh lớp 6 ở Vĩnh Long bị nhóm bạn đánh hội đồng ngay tại lớp học.

Chiều 19/3, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) xác nhận, đã nắm được vụ việc nữ sinh Trường THCS Xuân Hiệp bị nhóm bạn đánh hội đồng ngay tại lớp học.

Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hơn 7 phút ghi lại cảnh nữ sinh bị nhóm bạn đánh tới tấp. Trong đó, có nữ sinh còn dùng mũ bảo hiểm để đánh bạn.

Vụ việc xảy ra ngay trong lớp học. Nữ sinh bị đánh chỉ biết khóc, van xin. Nhiều học sinh khác chứng kiến đã cổ vũ cho hành vi này

Vụ việc xảy ra tại Trường THCS Xuân Hiệp. Nạn nhân là nữ sinh lớp 6, nhóm nữ sinh đánh, quay clip là bạn học cùng lớp.

Nữ sinh van xin nhưng vẫn bị các bạn đánh dã man. Ảnh: VietNamNet

Theo báo cáo của Trường THCS Xuân Hiệp, vụ việc diễn ra vào giờ ra chơi chiều 7/3 (từ 14h35 đến 14h55). Nhà trường lý giải, do phòng học lớp 6/5 nằm ở góc cuối cùng của tầng 2, bên cạnh là phòng trống nên sự việc không được phát hiện kịp thời.

Về nguyên nhân, nhà trường cho biết, em L.Đ.B.N (học sinh đánh bạn) mượn của em Đ.T.T.V (học sinh bị đánh) 20.000 đồng.

Sau đó, nữ sinh V. nói với một số bạn là N. mượn tiền của mình. Nữ sinh N. cho rằng V. nói xấu mình nên hai học sinh này mâu thuẫn, đánh nhau. Em N. cũng là người trực tiếp dùng mũ bảo hiểm đánh V.

Ngoài ra, còn có 3 nữ sinh khác tham gia đánh hội đồng. Đặc biệt, người quay clip là nữ lớp trưởng 6/5.

Sau khi clip được đăng lên mạng, giáo viên chủ nhiệm đã mời tất cả học sinh có liên quan đến vụ việc đến trường làm việc, yêu cầu viết tường trình.

Giáo viên chủ nhiệm đã phối hợp lãnh đạo nhà trường mời tất cả phụ huynh và học sinh liên quan đến trường giải quyết.

Sau khi nghe các bản tường trình của học sinh và xem clip, nhà trường chỉ ra những sai phạm của học sinh có liên quan. Các em cũng đã thành khẩn nhận khuyết điểm và hứa không tái phạm.

Theo báo cáo, tất cả phụ huynh đồng ý đưa em V. đi khám tổng quát. Tất cả chi phí các phụ huynh có liên quan sẽ cùng thanh toán cho em V. Phụ huynh của em V. cũng đồng ý với hướng giải quyết trên.

Kết quả khám, em V. bị chấn thương phần mềm, được bác sĩ kê thuốc điều trị. Đối với những học sinh tham gia đánh bạn, nhà trường sẽ mời phụ huynh học sinh trao đổi và xử lý theo nội quy.