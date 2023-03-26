Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh đến nhập viện: Xót xa câu nói của người mẹ 'cháu liên tục kêu đau đầu'

Xã hội 26/03/2023 18:15

Gia đình không biết nữ sinh bị đánh cho đến khi xem được clip trên mạng xã hội thì vô cùng xót xa, cháu bị đánh ‘liên tục kêu đau đầu’.

Thông tin từ VTC News cho hay, vụ học sinh đánh nhau tại trường THCS Trần Phú (xã Hòa Kiến, TP. Tuy Hòa) khiến một nữ sinh phải nhập viện đang được điều tra, làm rõ.

Khoảng 15h30 ngày 23/3, sau khi kết thúc tiết 3 của buổi học, học sinh T.T.M.T hẹn T.H.T.Y (đều là học sinh lớp 8) ra nói chuyện vì Y. dám "nói xấu sau lưng" T. rằng: “da đen mà đội mũ bảo hiểm trắng”, “dựa hơi”, “đi mà mắt cứ liếc liếc”. Đến 16h30 ngày 24/3, nhà trường nhận được thông tin em Y. nhập viện nên cùng giáo viên chủ nhiệm xuống bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe nữ sinh Y.

Theo chị Nguyễn Thị Thảo Nhiên (mẹ nữ sinh Y.) cho biết, sáng ngày 26/3 gia đình đưa Y. đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định vì Y. nhiều đêm đau đầu không ngủ được.

Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh đến nhập viện: Xót xa câu nói của người mẹ 'cháu liên tục kêu đau đầu' - Ảnh 1
Trưa 26/3, ông Trần Khắc Lễ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên cho biết, đã chỉ đạo làm rõ vụ việc nữ sinh bị đánh. Ảnh: VTC

“Lúc bị đánh, Y. không về kể lại với gia đình, đến khi xem được clip con bị đánh trên mạng xã hội và nhà trường mời lên làm việc thì tôi mới biết. Thấy Y. liên tục kêu đau đầu vào ban đêm, tôi đưa con đi khám và nhập viện theo dõi”, chị Nhiên nói.

Chị Nhiên cho biết thêm, từ nhỏ đến lớn, Y. đi học luôn được nhà trường xếp loại hạnh kiểm tốt, ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip về một nữ sinh dùng tay, chân đấm, kéo tóc, đá, tát vào vùng đầu của một nữ học sinh. Nữ sinh bị đánh chỉ biết ôm đầu chịu đòn.

Thời điểm trên, những người xung quanh, trong đó có nhiều học sinh, chứng kiến vụ việc nhưng không ai can ngăn.

Cũng theo VietNamNet vào 18/3 tại Vĩnh Long xảy ra vụ việc 9 nữ sinh bị kỉ luật vì dùng mũ bảo hiểm đánh bạn dã man. Hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất kỷ luật 9 học sinh liên quan đến vụ việc đánh nữ sinh lớp 8 bằng mũ bảo hiểm - thầy Lê Thành Hiếu - Hiệu trưởng Trường THCS Phú Thịnh (huyện Tam Bình, Vĩnh Long), cho biết.

9 học sinh thừa nhận hành vi của mình là sai, thành khẩn nhận khuyết điểm, xin lỗi nữ sinh D. Các em mong được nhà trường, phụ huynh và em D. cho cơ hội sửa sai”, thầy Lê Thành Hiếu nói.

Theo thầy Hiếu, trong 9 học sinh (từ lớp 7 đến 9), có 4 em tham gia đánh, 1 em quay clip và 4 em cổ vũ.

Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh đến nhập viện: Xót xa câu nói của người mẹ 'cháu liên tục kêu đau đầu' - Ảnh 2

Theo thầy Hiếu, trong 9 học sinh (từ lớp 7 đến 9), có 4 em tham gia đánh, 1 em quay clip và 4 em cổ vũ. Ảnh: VietNamNet

“Nhà trường đã thống nhất kỷ luật 9 học sinh này bằng hình thức tạm đình chỉ học tập 2 tuần. Gia đình của em D. cũng đồng ý với mức kỷ luật của nhà trường”, thầy Lê Thành Hiếu nói.

trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh nữ sinh D. bị nhóm thiếu nữ vây đánh bằng mũ bảo hiểm. Nữ sinh bị đánh chỉ biết ôm đầu, khóc xin tha.

Theo cơ quan chức năng, 2 clip trên được quay vào ngày 31/1 và 23/2, tại một đoạn đường vắng và công viên ở huyện Tam Bình.

Người được cho chủ mưu của vụ việc là V.P.T (19 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh). Theo xác minh ban đầu, cuối tháng 12/2022, nhóm của T. hẹn em D. ra đoạn đường vắng thuộc ấp Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình để đánh.

Sau đó, ngày 31/1 và 23/2, nhóm của T. tiếp tục hẹn D. ra khu vực vắng người và dùng dùng mũ bảo hiểm để đánh nữ sinh lớp 8 gây thương tích ở đầu và tay. Nữ sinh D. được người nhà đưa đi điều trị tại bệnh viện.

Cuộc sống của nam diễn viên ‘lên chùa bán nhang’ ở tuổi 58: Sở hữu nhà lầu, viên mãn cùng vợ và 3 con khiến ai cũng ngưỡng mộ

Cuộc sống của nam diễn viên ‘lên chùa bán nhang’ ở tuổi 58: Sở hữu nhà lầu, viên mãn cùng vợ và 3 con khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tấn Beo - nghệ sĩ hài ở tuổi 58 có cuộc sống viên mãn cùng tổ ấm đủ đầy khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Phú Yên nữ sinh bị đánh bạo lực học đường

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?