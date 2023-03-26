Khoảng 15h30 ngày 23/3, sau khi kết thúc tiết 3 của buổi học, học sinh T.T.M.T hẹn T.H.T.Y (đều là học sinh lớp 8) ra nói chuyện vì Y. dám "nói xấu sau lưng" T. rằng: “da đen mà đội mũ bảo hiểm trắng”, “dựa hơi”, “đi mà mắt cứ liếc liếc”. Đến 16h30 ngày 24/3, nhà trường nhận được thông tin em Y. nhập viện nên cùng giáo viên chủ nhiệm xuống bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe nữ sinh Y.

Thông tin từ VTC News cho hay, vụ học sinh đánh nhau tại trường THCS Trần Phú (xã Hòa Kiến, TP. Tuy Hòa) khiến một nữ sinh phải nhập viện đang được điều tra, làm rõ.

“Lúc bị đánh, Y. không về kể lại với gia đình, đến khi xem được clip con bị đánh trên mạng xã hội và nhà trường mời lên làm việc thì tôi mới biết. Thấy Y. liên tục kêu đau đầu vào ban đêm, tôi đưa con đi khám và nhập viện theo dõi”, chị Nhiên nói.

Theo chị Nguyễn Thị Thảo Nhiên (mẹ nữ sinh Y.) cho biết, sáng ngày 26/3 gia đình đưa Y. đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định vì Y. nhiều đêm đau đầu không ngủ được.

Chị Nhiên cho biết thêm, từ nhỏ đến lớn, Y. đi học luôn được nhà trường xếp loại hạnh kiểm tốt, ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip về một nữ sinh dùng tay, chân đấm, kéo tóc, đá, tát vào vùng đầu của một nữ học sinh. Nữ sinh bị đánh chỉ biết ôm đầu chịu đòn.

Thời điểm trên, những người xung quanh, trong đó có nhiều học sinh, chứng kiến vụ việc nhưng không ai can ngăn.

Cũng theo VietNamNet vào 18/3 tại Vĩnh Long xảy ra vụ việc 9 nữ sinh bị kỉ luật vì dùng mũ bảo hiểm đánh bạn dã man. Hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất kỷ luật 9 học sinh liên quan đến vụ việc đánh nữ sinh lớp 8 bằng mũ bảo hiểm - thầy Lê Thành Hiếu - Hiệu trưởng Trường THCS Phú Thịnh (huyện Tam Bình, Vĩnh Long), cho biết.

9 học sinh thừa nhận hành vi của mình là sai, thành khẩn nhận khuyết điểm, xin lỗi nữ sinh D. Các em mong được nhà trường, phụ huynh và em D. cho cơ hội sửa sai”, thầy Lê Thành Hiếu nói.

Theo thầy Hiếu, trong 9 học sinh (từ lớp 7 đến 9), có 4 em tham gia đánh, 1 em quay clip và 4 em cổ vũ.

Theo thầy Hiếu, trong 9 học sinh (từ lớp 7 đến 9), có 4 em tham gia đánh, 1 em quay clip và 4 em cổ vũ. Ảnh: VietNamNet

“Nhà trường đã thống nhất kỷ luật 9 học sinh này bằng hình thức tạm đình chỉ học tập 2 tuần. Gia đình của em D. cũng đồng ý với mức kỷ luật của nhà trường”, thầy Lê Thành Hiếu nói.

trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh nữ sinh D. bị nhóm thiếu nữ vây đánh bằng mũ bảo hiểm. Nữ sinh bị đánh chỉ biết ôm đầu, khóc xin tha.

Theo cơ quan chức năng, 2 clip trên được quay vào ngày 31/1 và 23/2, tại một đoạn đường vắng và công viên ở huyện Tam Bình.

Người được cho chủ mưu của vụ việc là V.P.T (19 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh). Theo xác minh ban đầu, cuối tháng 12/2022, nhóm của T. hẹn em D. ra đoạn đường vắng thuộc ấp Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình để đánh.

Sau đó, ngày 31/1 và 23/2, nhóm của T. tiếp tục hẹn D. ra khu vực vắng người và dùng dùng mũ bảo hiểm để đánh nữ sinh lớp 8 gây thương tích ở đầu và tay. Nữ sinh D. được người nhà đưa đi điều trị tại bệnh viện.