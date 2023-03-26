Cuộc sống của nam diễn viên ‘lên chùa bán nhang’ ở tuổi 58: Sở hữu nhà lầu, viên mãn cùng vợ và 3 con khiến ai cũng ngưỡng mộ

Hậu trường 26/03/2023 17:45

Tấn Beo - nghệ sĩ hài ở tuổi 58 có cuộc sống viên mãn cùng tổ ấm đủ đầy khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Sau hơn 30 năm làm nghề, cách đây chưa lâu, Tấn Beo đã khoe được căn nhà đầu tiên tại TP HCM. Được biết đây là tài sản mà anh và bà xã tích góp được sau nhiều năm. Căn nhà chỉ nằm trong hẻm, tuy không quá to như nhiều nghệ sĩ khác nhưng không gian khá rộng, được Tấn Beo bố trí nhiều không gian.

Hoạt động trong nghề đã lâu, nghệ sĩ hài Tấn Beo vẫn nói không với scandal. Trong chia sẻ với báo chí cách đây chưa lâu, nam nghệ sĩ cho biết điều làm anh đau đáu nhất chính là bản thân luôn cố gắng để giữ gìn hai chữ "nghệ thuật" và "nghệ sĩ".

Cuộc sống của nam diễn viên ‘lên chùa bán nhang’ ở tuổi 58: Sở hữu nhà lầu, viên mãn cùng vợ và 3 con khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 1
 

 

Cuộc sống của nam diễn viên ‘lên chùa bán nhang’ ở tuổi 58: Sở hữu nhà lầu, viên mãn cùng vợ và 3 con khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Căn nhà ấm áp, đủ đầy của Tấn Beo. Ảnh: Internet

Khi được hỏi từng được Tổ nghề "đãi" rất nhiều để được nổi tiếng, liệu có chạnh lòng khi thời kì hoàng kim của Tấn Beo đã qua đi, nam nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi nghĩ phải có chạnh lòng khi nhìn lại quá khứ. Vì bất kì ai đứng trước bàn thờ Tổ thắp một nén hương thì tâm của người đó chắc hẳn muốn đi theo con đường nghệ thuật. Ai cũng mong muốn sau này được khán giả thương yêu như những cô bác, anh chị đi trước, như những nghệ sĩ được mến mộ trong suốt nhiều năm".

Bên cạnh đó, nghệ sĩ hài Tấn Beo có 3 người con trai, lần lượt gồm: Tấn Lợi, Tấn Lộc, Tấn Bình An.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Tấn Beo cho biết vợ dành cho ông sự quan tâm khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Vì vậy, nam nghệ sĩ luôn ý thức được việc sống chuẩn mực bởi: "Tôi sống để đức lại cho con, đó là ý nguyện của tôi. Tôi phải sống làm sao để khán giả thương và hiểu mình. 

Cuộc sống của nam diễn viên ‘lên chùa bán nhang’ ở tuổi 58: Sở hữu nhà lầu, viên mãn cùng vợ và 3 con khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 3
 

 

Cuộc sống của nam diễn viên ‘lên chùa bán nhang’ ở tuổi 58: Sở hữu nhà lầu, viên mãn cùng vợ và 3 con khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 4

Nghệ sĩ Tấn Beo vẫn đi lưu diễn xa ở tuổi 58. Ảnh: Internet

Sáng 18/3, nghệ sĩ Tấn Beo nói anh bị ngã cầu thang trong lúc bất cẩn. Do không đề phòng vì đây là nhà mình, nam nghệ sĩ bị rơi tự do hơn 10 bậc thang, bất tỉnh.

"Đây cũng là chuyện xui rủi không mong muốn. Thợ sửa nước không cẩn thận làm dính nước ở bậc thang. Tôi trượt chân và rơi tự do, bất tỉnh. Tôi bị đập vào phần lưng và phông. Con trai có ở nhà nên sơ cứu giúp tôi", Tấn Beo nói.

Tấn Beo cho biết anh không vào viện kiểm tra vì thấy chưa cần thiết. Nam nghệ sĩ bị chấn thương phần mềm, đi đứng bình thường nhưng ngồi, nằm khó khăn, bị nhức phần lưng và hông.

Nghệ sĩ hài nói anh bị té chấn thương từ ngày 15/3. Những ngày qua anh được khán giả gọi điện hỏi thăm, nhắn tin động viên sớm trở lại sân khấu. "Tôi không ngờ khán giả còn thương mình đến vậy. Khán giả còn thương, mến thì nghệ sĩ như tôi vẫn còn phục vụ. Sự động viên của khán giả là liều thuốc mạnh nhất cho tôi vượt qua những lúc này", anh nói.

Ở tuổi 58, Tấn Beo vẫn nhận lời mời lưu diễn ở các tỉnh miền Tây, miền Trung. "Dù cho đi vào rừng tôi cũng đi. Tâm niệm của tôi là được phục vụ bà con lâu dài. Người nghệ sĩ không bao giờ kén khán giả, huống chi tôi được bà con các tỉnh thương nhiều", Tấn Beo chia sẻ.

Nam nghệ sĩ nói việc đi lưu diễn tỉnh còn khá thoải mái, được nghỉ lưng ở khách sạn. Khó khăn hơn là lúc đi từ thiện, anh vẫn nhận lời đi xa dù điều kiện ăn uống, sinh hoạt khá bất tiện. "Chỉ cần bà con cần là tôi luôn có mặt. Tôi chỉ sợ nhất là khán giả quay lưng. Khi người ta không muốn xem tôi diễn nữa, tôi mới suy sụp. Tình yêu thương là liều thuốc tinh thần lớn nhất cho tôi", Tấn Beo nói thêm.

Tấn Beo là nghệ sĩ hài nổi tiếng của miền Nam. Anh là con trai của hoàng đế đĩa nhựa Tấn Tài, từ nhỏ cùng cha lưu diễn khắp mọi miền đất nước, khắp các sân khấu cải lương lớn nhỏ.

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cải lương, Tấn Beo lại hợp với sân khấu kịch nhiều hơn. Nhóm hài Tấn Beo - Tấn Bo, Tấn Beo - Mỹ Chi ăn khách ở các tỉnh miền Tây. Ngoài đóng hài, kịch, Tấn Beo còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như Khi đàn ông có bầu, Hello cô Ba, Cưới ngay kẻo lỡ, Mùi ngò gai...

Phương Thanh đau lòng nói về việc sắp ra tòa, ‘lo sợ’ việc kiện tụng 20 năm trước

Phương Thanh đau lòng nói về việc sắp ra tòa, ‘lo sợ’ việc kiện tụng 20 năm trước

Phương Thanh cho hay sắp tới cô sẽ ra tòa giải quyết chuyện 20 năm trước. Cô cho hay, bản thân lo lắng và sợ hãi ‘như bao người’.

Xem thêm
Từ khóa:   Tấn Beo nghệ sĩ Tấn Beo cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Tấn Beo

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 55 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang