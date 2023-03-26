Cuộc sống của nam diễn viên ‘lên chùa bán nhang’ ở tuổi 58: Sở hữu nhà lầu, viên mãn cùng vợ và 3 con khiến ai cũng ngưỡng mộ

Hoạt động trong nghề đã lâu, nghệ sĩ hài Tấn Beo vẫn nói không với scandal. Trong chia sẻ với báo chí cách đây chưa lâu, nam nghệ sĩ cho biết điều làm anh đau đáu nhất chính là bản thân luôn cố gắng để giữ gìn hai chữ "nghệ thuật" và "nghệ sĩ".

Sau hơn 30 năm làm nghề, cách đây chưa lâu, Tấn Beo đã khoe được căn nhà đầu tiên tại TP HCM. Được biết đây là tài sản mà anh và bà xã tích góp được sau nhiều năm. Căn nhà chỉ nằm trong hẻm, tuy không quá to như nhiều nghệ sĩ khác nhưng không gian khá rộng, được Tấn Beo bố trí nhiều không gian.

Khi được hỏi từng được Tổ nghề "đãi" rất nhiều để được nổi tiếng, liệu có chạnh lòng khi thời kì hoàng kim của Tấn Beo đã qua đi, nam nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi nghĩ phải có chạnh lòng khi nhìn lại quá khứ. Vì bất kì ai đứng trước bàn thờ Tổ thắp một nén hương thì tâm của người đó chắc hẳn muốn đi theo con đường nghệ thuật. Ai cũng mong muốn sau này được khán giả thương yêu như những cô bác, anh chị đi trước, như những nghệ sĩ được mến mộ trong suốt nhiều năm".

Bên cạnh đó, nghệ sĩ hài Tấn Beo có 3 người con trai, lần lượt gồm: Tấn Lợi, Tấn Lộc, Tấn Bình An.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Tấn Beo cho biết vợ dành cho ông sự quan tâm khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Vì vậy, nam nghệ sĩ luôn ý thức được việc sống chuẩn mực bởi: "Tôi sống để đức lại cho con, đó là ý nguyện của tôi. Tôi phải sống làm sao để khán giả thương và hiểu mình.

Nghệ sĩ Tấn Beo vẫn đi lưu diễn xa ở tuổi 58. Ảnh: Internet

Sáng 18/3, nghệ sĩ Tấn Beo nói anh bị ngã cầu thang trong lúc bất cẩn. Do không đề phòng vì đây là nhà mình, nam nghệ sĩ bị rơi tự do hơn 10 bậc thang, bất tỉnh.

"Đây cũng là chuyện xui rủi không mong muốn. Thợ sửa nước không cẩn thận làm dính nước ở bậc thang. Tôi trượt chân và rơi tự do, bất tỉnh. Tôi bị đập vào phần lưng và phông. Con trai có ở nhà nên sơ cứu giúp tôi", Tấn Beo nói.

Tấn Beo cho biết anh không vào viện kiểm tra vì thấy chưa cần thiết. Nam nghệ sĩ bị chấn thương phần mềm, đi đứng bình thường nhưng ngồi, nằm khó khăn, bị nhức phần lưng và hông.

Nghệ sĩ hài nói anh bị té chấn thương từ ngày 15/3. Những ngày qua anh được khán giả gọi điện hỏi thăm, nhắn tin động viên sớm trở lại sân khấu. "Tôi không ngờ khán giả còn thương mình đến vậy. Khán giả còn thương, mến thì nghệ sĩ như tôi vẫn còn phục vụ. Sự động viên của khán giả là liều thuốc mạnh nhất cho tôi vượt qua những lúc này", anh nói.

Ở tuổi 58, Tấn Beo vẫn nhận lời mời lưu diễn ở các tỉnh miền Tây, miền Trung. "Dù cho đi vào rừng tôi cũng đi. Tâm niệm của tôi là được phục vụ bà con lâu dài. Người nghệ sĩ không bao giờ kén khán giả, huống chi tôi được bà con các tỉnh thương nhiều", Tấn Beo chia sẻ.

Nam nghệ sĩ nói việc đi lưu diễn tỉnh còn khá thoải mái, được nghỉ lưng ở khách sạn. Khó khăn hơn là lúc đi từ thiện, anh vẫn nhận lời đi xa dù điều kiện ăn uống, sinh hoạt khá bất tiện. "Chỉ cần bà con cần là tôi luôn có mặt. Tôi chỉ sợ nhất là khán giả quay lưng. Khi người ta không muốn xem tôi diễn nữa, tôi mới suy sụp. Tình yêu thương là liều thuốc tinh thần lớn nhất cho tôi", Tấn Beo nói thêm.

Tấn Beo là nghệ sĩ hài nổi tiếng của miền Nam. Anh là con trai của hoàng đế đĩa nhựa Tấn Tài, từ nhỏ cùng cha lưu diễn khắp mọi miền đất nước, khắp các sân khấu cải lương lớn nhỏ.

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cải lương, Tấn Beo lại hợp với sân khấu kịch nhiều hơn. Nhóm hài Tấn Beo - Tấn Bo, Tấn Beo - Mỹ Chi ăn khách ở các tỉnh miền Tây. Ngoài đóng hài, kịch, Tấn Beo còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như Khi đàn ông có bầu, Hello cô Ba, Cưới ngay kẻo lỡ, Mùi ngò gai...