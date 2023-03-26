Thông tin nóng vụ chồng cô giáo có hành vi dâm ô với nữ sinh: Khởi tố vụ án hình sự

Xã hội 26/03/2023 21:36

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can T.H.Đ (55 tuổi, trú phường Mỹ Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm) về tội danh "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Cụ thể, thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, ngày 26-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can T.H.Đ (55 tuổi, trú phường Mỹ Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm) về tội danh "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Theo điều tra ban đầu, do cha mẹ bận việc, sau mỗi ca học buổi sáng, em T., học sinh lớp 5 một trường tiểu học trên địa bàn phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, thường được gửi đến nhà cô giáo chủ nhiệm nghỉ lại đến chiều.

Cuối giờ sáng 17-3, sau khi tan học, T. cùng 5 học sinh khác được giáo viên chủ nhiệm đưa về nhà cho ăn uống. Do bị nghẹt mũi nên sau khi cho các em ăn trưa xong, cô giáo ngủ riêng một phòng, 6 học sinh ngủ riêng một phòng máy lạnh cùng ông Điện - chồng của cô giáo.

Trong khi ngủ trưa, ông Đ. đến gần T. và có những hành vi dâm ô đối với em. Một lúc sau, T. tỉnh dậy, kêu la thì ông Đ. mới dừng lại và bỏ đi.

Thông tin nóng vụ chồng cô giáo có hành vi dâm ô với nữ sinh: Khởi tố vụ án hình sự - Ảnh 1

Theo điều tra ban đầu, do cha mẹ bận việc, sau mỗi ca học buổi sáng, em T., học sinh lớp 5 một trường tiểu học trên địa bàn phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, thường được gửi đến nhà cô giáo chủ nhiệm nghỉ lại đến chiều. Ảnh minh họa

Theo Zing News, khi nghe con kể lại hành vi của ông Đ., sáng 18/3, chị Hoàng Thị N.Y. đã đến Công an phường Mỹ Hải tố giác tội phạm. Ông Đ. đã khai nhận hành vi dâm ô đối với cháu N. nên bị khởi tố về tội danh nêu trên theo quy định tại điều 146 BLHS.

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Trần Hữu Đ. bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

 

Thương tâm vụ 2 ông cháu lái xe rơi xuống vực sâu 40 m tại Lâm Đồng: Trách nhiệm thuộc về ai?

Thương tâm vụ 2 ông cháu lái xe rơi xuống vực sâu 40 m tại Lâm Đồng: Trách nhiệm thuộc về ai?

Vụ tai nạn bất ngờ đã khiến hai ông cháu tử vong thương tâm ở tỉnh Lâm Đồng đang được chỉ đạo làm rõ nguyên nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Ninh Thuận khởi tố vụ án chồng của cô giáo dâm ô

TIN MỚI NHẤT

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 57 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?