Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can T.H.Đ (55 tuổi, trú phường Mỹ Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm) về tội danh "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Cụ thể, thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, ngày 26-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can T.H.Đ (55 tuổi, trú phường Mỹ Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm) về tội danh "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Theo điều tra ban đầu, do cha mẹ bận việc, sau mỗi ca học buổi sáng, em T., học sinh lớp 5 một trường tiểu học trên địa bàn phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, thường được gửi đến nhà cô giáo chủ nhiệm nghỉ lại đến chiều.

Cuối giờ sáng 17-3, sau khi tan học, T. cùng 5 học sinh khác được giáo viên chủ nhiệm đưa về nhà cho ăn uống. Do bị nghẹt mũi nên sau khi cho các em ăn trưa xong, cô giáo ngủ riêng một phòng, 6 học sinh ngủ riêng một phòng máy lạnh cùng ông Điện - chồng của cô giáo.

Trong khi ngủ trưa, ông Đ. đến gần T. và có những hành vi dâm ô đối với em. Một lúc sau, T. tỉnh dậy, kêu la thì ông Đ. mới dừng lại và bỏ đi.

Theo điều tra ban đầu, do cha mẹ bận việc, sau mỗi ca học buổi sáng, em T., học sinh lớp 5 một trường tiểu học trên địa bàn phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, thường được gửi đến nhà cô giáo chủ nhiệm nghỉ lại đến chiều. Ảnh minh họa

Theo Zing News, khi nghe con kể lại hành vi của ông Đ., sáng 18/3, chị Hoàng Thị N.Y. đã đến Công an phường Mỹ Hải tố giác tội phạm. Ông Đ. đã khai nhận hành vi dâm ô đối với cháu N. nên bị khởi tố về tội danh nêu trên theo quy định tại điều 146 BLHS.

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Trần Hữu Đ. bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

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