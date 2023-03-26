Bắc Giang: Rợn người 3 thiếu nữ bị mua giá 11 triệu đồng về 'tiếp khách' tại các quán karaoke

Xã hội 26/03/2023 20:23

3 thiếu nữ bị mua với giá 11 triệu đồng, được nuôi ăn, ở rồi điều đi tiếp khách ở các quán karaoke.

Cụ thể, thông tin từ Báo Thanh Niên cho hay, trưa 26.3, lãnh đạo Công an TP.Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Anh (44 tuổi, trú P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang), Lê Thị Sen (29 tuổi, trú xã Đông Hòa, H.Đông Sơn, Thanh Hóa) và Đào Duy Lâm (35 tuổi, trú P.Hoành Bồ, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) về tội mua bán người dưới 16 tuổi. 

Bước đầu, Công an TP.Bắc Giang xác định Anh là người đứng ra thuê nhà nuôi nữ nhân viên để đưa đi phục vụ tại một số quán karaoke trên địa bàn thành phố. Sen được giao nhiệm vụ quản lý, nấu cơm, dọn dẹp, theo dõi sổ sách việc thu chi và chấm công cho các nữ nhân viên.

Ngày 2.3, một người quen của Anh và Sen nhắn tin về việc có 3 nữ nhân viên rót bia ở Quảng Ninh muốn chuyển chỗ làm, Anh sau đó đồng ý đón về nuôi và cùng Sen xuống TP.Hạ Long để nhận người.

Bắc Giang: Rợn người 3 thiếu nữ bị mua giá 11 triệu đồng về 'tiếp khách' tại các quán karaoke - Ảnh 1

 Lê Thị Sen và Nguyễn Thế Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTC

Cũng theo VTC News, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Anh và Lê Thị Sen khai nhận hành vi chuyển 11,3 triệu đồng cho Đào Duy Lâm (ở tổ 2, khu Trới 9, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để nhận chuyển giao 3 nhân viên trên.  

Khoảng 20h ngày 2/3, một nam thanh niên nhắn tin Zalo cho Sen nói chuyện về việc tại Quảng Ninh có 3 nữ nhân viên rót bia muốn chuyển chỗ làm và hỏi xem chỗ Thế Anh có muốn nhận về làm không. Sen nói chuyện với Thế Anh về việc này thì Thế Anh đồng ý đón 3 nhân viên trên về làm rót bia.

Khoảng 21h cùng ngày, Thế Anh và Sen đi ô tô đến thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) để nhận người. Tại đây, nhóm Thế Anh gặp Đào Duy Lâm và được Lâm cho biết, 3 nhân viên nữ ở trên đang nợ anh ta 11,3 triệu đồng, nếu Thế Anh muốn đón 3 nhân viên này thì phải trả cho Lâm số tiền trên. Thế Anh đồng ý và bảo Sen chuyển khoản 11,3 triệu vào tài khoản của Lâm.

Sau khi Lâm nhận được tiền, Thế Anh đưa 3 cô gái lên xe ô tô đi về TP Bắc Giang.

Xác định có dấu hiệu vi phạm, tổ công tác đã yêu cầu Nguyễn Thế Anh và Lê Thị Sen cùng 3 nhân viên nữ trên về trụ sở công an làm việc.

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Từ khóa:   vụ án hành vi mua bán người Bắc Giang

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