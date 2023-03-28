Vụ nổ đầu đạn thương tâm ở Kon Tum: Thêm một người thứ 3 tử vong

Xã hội 28/03/2023 11:49

Nạn nhân thứ ba là một bé 11 tuổi đã không qua khỏi dù được các bác sĩ tích cực chữa trị trong 3 ngày liên tục.

Cụ thể, theo Báo Người Lao Động, sáng nay (28-3), em A Tiến (11 tuổi) - nạn nhân trong vụ nổ đầu đạn ở xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum - đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể A Tiến đã được chuyển về nhà tại thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà để mai táng.

Như vậy, đến sáng 28-3, vụ nổ đầu đạn tại thôn Kon Đao Yôp đã cướp đi 3 sinh mạng, 3 người khác bị thương.

Theo Báo Tuổi Trẻ trước đó, vụ nổ đầu đạn làm 2 người chết, còn 3 người bị thương được đưa đến bệnh viện trong tình trạng một người bị chấn thương sọ não, một người bị thủng ruột, một người bị vết thương phần mềm, mạch máu.

Theo ông Thiện, giai đoạn đầu 3 bệnh nhân được bệnh viện huy động lực lượng cấp cứu ngay lập tức.

Vụ nổ đầu đạn thương tâm ở Kon Tum: Thêm một người thứ 3 tử vong - Ảnh 1
Vụ nổ đạn ở Kon Tum. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến thời điểm hiện tại cả 3 bệnh nhân đều đã ổn định sức khỏe.

Theo thông tin từ Công an huyện Đăk Hà, Kon Tum, khoảng 16h ngày 25-3, anh A.N. (24 tuổi, trú làng Kon Đao Yốp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà) chở một đầu đạn từ rẫy mì về nhà bố vợ là ông A Tu (56 tuổi) ở cùng làng.

Sau đó, anh N. dùng rựa tác động mạnh vào đầu đạn khiến đầu đạn phát nổ. Vụ nổ lớn đã khiến anh N. tử vong tại chỗ; A.P. (4 tuổi, con trai anh N.) tử vong sau khi được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ nổ đầu đạn thương tâm ở Kon Tum: Thêm một người thứ 3 tử vong - Ảnh 2
Người thứ 3 vụ nổ đầu đạn ở Kon Tum tử vong. Ảnh: Người Lao Động

Vụ nổ cũng làm chị Y.K. (22 tuổi, vợ anh N.) cùng A.T. (12 tuổi, con trai ông A Tu) và A.Th. (12 tuổi, cháu ruột ông A Tu) bị thương, hiện đang được điều trị.

Hiện UBND xã Đăk Long đã hỗ trợ cho hai nạn nhân tử vong 2 triệu đồng và hỗ trợ cho mỗi người bị thương 500.000 đồng.

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