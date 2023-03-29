Trách nhiệm hình sự của tài xế taxi cố tình tông vào xe máy của nhân viên bảo vệ dẫn đến tử vong, nhiều xe hư hỏng nặng

Xã hội 29/03/2023 06:52

Tài xế lái taxi được cho là đã sử dụng rượu bia, va chạm nhiều xe và khiến nam bảo vệ tử vong dù được cấp cứu.

Theo luật sư Phàn A Thương - Công ty Luật TNHH Tâm Anh (Hà Nội) thông tin trên VietNamNet, cho biết: “Lái xe taxi công nghệ có thể bị truy cứu hình sự về tội giết người khi cố ý lái ô tô tông vào xe máy của anh Nguyễn Trung Dũng điều khiển”. “Về mặt khách quan, lái xe taxi đã trực tiếp tông vào xe máy, khi Nguyễn Trung Dũng đang bảo vệ hiện trường. Lý do anh Dũng bảo vệ hiện trường là do lái xe taxi đỗ sai quy định và bỏ chạy khi bị nhắc nhở và va chạm vào nhiều phương tiện của cư dân khu đô thị ở vị trí gần khu ZenPark.

Cú lao xe của lái xe taxi khiến anh Nguyễn Trung Dũng ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh và tử vong sau đó. Như vậy, có thể thấy rằng hành vi của lái xe taxi có chủ đích dùng phương tiện ô tô tông vào xe máy của anh Nguyễn Trung Dũng đang điều khiển.

Trách nhiệm hình sự của tài xế taxi cố tình tông vào xe máy của nhân viên bảo vệ dẫn đến tử vong, nhiều xe hư hỏng nặng - Ảnh 1

Luật sư Phàn A Thương trao đổi về vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Còn xét về mặt chủ quan, yếu tố lỗi thì lái xe taxi biết rõ hoặc phải biết mức độ nguy hiểm của hành vi mà mình gây ra, nhận thức rõ hành vi đó có thể gây chết người và nhìn thấy trước hậu quả chết người.

Có thể lái xe taxi không mong muốn hậu quả làm anh Nguyễn Trung Dũng tử vong, nhưng vẫn có ý thức để mặc hậu quả xảy ra, khi dùng phương tiện ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ tông vào xe máy anh Nguyễn Trung Dũng đang điều khiển, dẫn đến nạn nhân tử vong sau đó”.

Từ những căn cứ nêu trên, luật sư A Thương nhận định: “Lái xe taxi công nghệ có thể bị truy cứu hình sự về tội giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuy nhiên, vụ việc sẽ được cơ quan điều tra xác minh, thu thập chứng cứ để truy cứu trách nhiệm theo quy định”.

Trách nhiệm hình sự của tài xế taxi cố tình tông vào xe máy của nhân viên bảo vệ dẫn đến tử vong, nhiều xe hư hỏng nặng - Ảnh 2
 

 

Trách nhiệm hình sự của tài xế taxi cố tình tông vào xe máy của nhân viên bảo vệ dẫn đến tử vong, nhiều xe hư hỏng nặng - Ảnh 3
Vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại huyện Gia Lâm. Ảnh: Zing

Cũng theo Zing, công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ tài xế taxi để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến nhân viên bảo vệ khu đô thị Vinhome Ocean Park tử vong.

Liên quan vụ tài xế taxi gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park, tối 28/3, nguồn tin từ Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết nam bảo vệ bị tông trúng đã tử vong.

“Nạn nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng và bệnh viện đã trả về sau đó”, vị này nói và cho biết Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ tài xế taxi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đồng thời, đại diện khu đô thị Vinhomes Ocean Park cũng xác nhận thông tin trên với Zing.

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, xe taxi xảy ra va chạm với một nhân viên bảo vệ trên đường nội bộ thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park. Ngoài ra, 2 ôtô khác cùng một xe máy cũng bị chiếc xe này va trúng. Nhân chứng cho hay khu vực xảy ra sự việc là đường dẫn từ phố Lý Thánh Tông vào phân khu The Zen Park.

Tại hiện trường, nhân viên bảo vệ bị hất văng. Chiếc xe máy vỡ nát, 2 ôtô khác hư hỏng.

Tới khoảng 19h, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Gia Lâm cho biết nam tài xế có biểu hiện chống đối, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Cơ quan chức năng cho biết đang làm rõ các tình tiết liên quan vụ việc.

 

 

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