Thông tin vụ công ty tài chính Home Credit bị phong tỏa: Ai làm chủ, kinh doanh ra sao?

Xã hội 29/03/2023 07:50

Home Credit là công ty tài chính không còn xa lạ. Mới đây, đơn vị này đã lên tiếng về việc công an kiểm tra trụ sở.

Theo Zing, công ty tài chính tiêu dùng khẳng định đợt kiểm tra hành chính đã hoàn thành trong ngày, hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và đúng quy định.

Home Credit cho biết đã xác nhận và phối hợp cùng công an phường Thảo Điền trong đợt kiểm tra hành chính các công ty tài chính tiêu dùng. Đợt kiểm tra cũng được hoàn thành trong ngày.

"Kết quả đợt kiểm tra cho thấy các hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra bình thường, theo đúng các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật", Home Credit cho biết.

Liên quan đến hoạt động cốt lõi, Home Credit khẳng định luôn đảm bảo tuân thủ thực hiện đúng từ quy trình cho vay, thẩm định, thu hồi nợ vay và giải quyết khiếu nại trong khuôn khổ các quy định pháp luật cho phép.

Home Credit là tập đoàn tài chính tiêu dùng toàn cầu gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2008. Doanh nghiệp này là một trong các công ty tài chính số hàng đầu với khoảng 6.000 nhân viên, phục vụ hơn 14 triệu khách hàng trên cả nước. 

Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam vốn có nguồn gốc từ châu Âu, do PDF Group nắm giữ 100% vốn. Hiện bà Annica Witschard là Giám đốc điều hành Home Credit Việt Nam (từ năm 2020) cung cấp các sản phẩm tài chính tiêu dùng với 3 ngành hàng chính gồm cho vay trả góp hàng tiêu dùng, cho vay tiền mặt và thẻ tín dụng.

Đây là đơn vị tiếp theo bị kiểm tra trong bối cảnh các lực lượng chức năng đang đẩy mạnh rà soát, xử lý sai phạm tại nhiều công ty tài chính và thu hồi nợ trên địa bàn.

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Các công ty tài chính tiêu dùng đã phục vụ khoảng 30 triệu khách hàng trên toàn quốc, với số vốn lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng. Ảnh: Internet

 

Home Credit Việt Nam cũng xây dựng mạng lưới kết nối với hàng nghìn điểm thanh toán Payoo, MoMo, thậm chí là liên kết với hệ thống bưu cục của các nhà mạng và các ngân hàng lớn.

Năm 2009, NHNN chấp thuận chuyển đổi chủ sở hữu sang Công ty Home Credit.

Trên thế giới, Home Credit là tập đoàn tài chính tiêu dùng đã có mặt tại 10 quốc gia như Nga, Cộng hòa Séc, Slovakia, Kazakhstan, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ và có tổng tài sản lên đến cả chục tỷ USD.

Trên thị trường Việt Nam, cái tên Home Credit là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực vay tiêu dùng trả góp nên mọi người cũng không mấy xa lạ với thương hiệu này. 

Trong tháng 8-9/2022, Home Credit Việt Nam phát hành 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.100 tỷ đồng, kỳ hạn 18-24 tháng. Các thông tin về lãi suất, trái chủ, hay bên đứng ra sắp xếp thương vụ không được công bố.

Đầu tháng 3/2023, Chứng khoán SSI có 3 thông báo về việc nhận lãi suất lần đầu đối với 3 lô trái phiếu của Home Credit Việt Nam.

Việc liên tục nợ trái phiếu hàng nghìn tỷ đồng trong bối cảnh kinh doanh gặp khó khăn khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Home Credit có đang thiếu vốn?

Hoạt động của Việt Nam của Home Credit được cho là gặp nhiều khó khăn hơn các công ty đối thủ do Home Credit không có sự "hậu thuẫn" của ngân hàng dẫn đến khó tiếp cận khách hàng cũng như nguồn vốn vay ưu đãi.

Trái ngược với Home Credit Việt Nam, nhiều công ty đối thủ có sự hậu thuẫn của ngân hàng. Đối thủ lớn nhất là FE Credit có hậu thuẫn khi cổ đông lớn là VPBank; MCredit là công ty con của MBBank và HDSaison là công ty con của HDBank của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Thông tin vụ công ty tài chính Home Credit bị phong tỏa: Ai làm chủ, kinh doanh ra sao? - Ảnh 2

Trong nhiều năm qua, FE Credit, Home Credit vẫn chiếm lĩnh với thị phần tín dụng tiêu dùng áp đảo. Ảnh: VietNamNet

Gần đây, Home Credit Việt Nam ghi nhận tài sản tăng nhờ vay nợ. Trong khi đó, doanh thu không có sự cải thiện do thị trường gặp khó khăn và cạnh tranh ngày càng cao.

 

Trước đó, Công an TP.HCM đã kiểm tra, khám xét văn phòng đại diện, toàn bộ chi nhánh của CTCP Kinh doanh F88 (sở hữu chuỗi cầm đồ F88) và nhiều công ty tài chính khác.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Công an TP.HCM và các quận, huyện đẩy mạnh rà soát, xử lý sai phạm tại nhiều công ty tài chính, thu hồi nợ trên địa bàn.

Thị trường tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam trong gần thập kỷ qua tăng trưởng rất mạnh. Thị trường này vẫn được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển. Miếng bánh này đang được 16 công ty tài chính và nhiều ngân hàng cạnh tranh chia thị phần.

Trong nhiều năm qua, FE Credit, Home Credit vẫn chiếm lĩnh với thị phần áp đảo.

Tuy nhiên, trong khoảng một năm gần đây, hoạt động cho vay gặp nhiều khó khăn do lãi suất chung lên cao và sức cầu tiêu dùng có dấu hiệu suy giảm do nhiều doanh nghiệp gặp khó.

Trước đó, Công an TP.HCM đã khám xét văn phòng đại diện và các chi nhánh của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, khám xét và lấy lời khai nhân viên công ty tài chính Mirae Asset Việt Nam.

Cùng ngày 28/3, Công an TP.HCM cũng tiến hành phong tỏa tòa nhà Linh Tây Tower và làm việc với công ty TNHH mua bán nợ Galaxy. Hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin phản hồi nào từ phía cơ quan chức năng và công ty mua bán nợ Galaxy.

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Từ khóa:   Home Credit Việt Nam công ty tài chính doanh nghiệp tài chính

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