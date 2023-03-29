Theo tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trong vụ việc trên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ mẹ cháu bé có biết sự việc này hay không, có tham gia sử dụng trái phép chất ma túy hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Tri thức và cuộc sống, lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để điều tra việc Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi - mẹ ruột bé trai) về hành vi hành hạ, ngược đãi. Bậm và Nguyên khai nhận hành vi chỉ là đùa giỡn, vào ngày 27/3 đã được đưa đến căn nhà ở huyện Hóc Môn để kiểm tra.

Trường hợp không phải là cưỡng ép trẻ em sử dụng trái phép chất ma túy, hành vi này cũng vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội hành hạ người khác. Trường hợp cháu bé không dương tính với chất ma túy, các dụng cụ, thiết bị này cũng không phải là đang để sử dụng trái phép chất ma túy, hành vi này cũng rất đáng lên án, là hành vi cưỡng bức, bạo hành trẻ em gây hoang mang lo lắng trong dư luận xã hội.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy người mẹ không trực tiếp thực hiện hành vi ép buộc cháu bé sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng đã có hành vi giúp sức, xúi giục hoặc chỉ đạo người tình thực hiện hành vi ép buộc con mình sử dụng trái phép chất ma túy, người này cũng sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ có phải chất ma túy hay không? Đồng thời cũng sẽ làm rõ hành vi, nhận thức, vai trò của từng đối tượng, xác định hậu quả đã gây ra đối với cháu bé và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Dân Trí, hình ảnh bé trai nghi bị người tình của mẹ hành hạ, ép dùng ma túy một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ em bị bạo hành bởi chính người thân trong gia đình.

Điểm lại những vụ bạo hành trẻ em rúng động dư luận xảy ra gần đây có thể nhận ra hình mẫu chung: người bạo hành các em là người tình của mẹ ruột, vợ sắp cưới của cha ruột…

Khi các em bị bạo hành dã man, có thể những người mẹ ruột, cha ruột ấy đều tận mắt chứng kiến. Họ đều là những người thân thuộc nhất, những người có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, hy sinh vì các em vô điều kiện. Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra.

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn quốc phát hiện 1.711 vụ xâm hại trẻ em với số nạn nhân là 1.806 trẻ em. Trẻ em bị bạo lực bởi người thân trong gia đình chiếm tỷ lệ 82,2%, tăng 3,41% so với cùng kỳ năm 2021.

82,2% chỉ là con số vô cảm. Nhưng hãy tưởng tượng, cứ 10 vụ trẻ em bị đánh đập, hành hạ thì có đến 8 vụ là do người thân của các em ra tay thì có thể thấy con số này phản ánh một thực trạng rất đau lòng.

Công an đưa mẹ bé trai và người tình đến căn nhà ở huyện Hóc Môn để kiểm tra trưa 27.3. Ảnh: Lao Động

Theo luật sư Nguyễn Đức Hùng thông tin trên VOV, ma túy đá là chất cấm, gây nguy hại rất lớn cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người sử dụng, nhất là đối với trẻ em. Do đó, nếu bé trai bị ép sử dụng ma túy đá thì hành vi này đã xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm sinh lý và sự phát triển của cháu bé, đặc biệt là khi cháu bé vẫn còn quá nhỏ, mới khoảng 03 tuổi. Và vụ việc đã có dấu hiệu của “Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy”, với tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội “đối với người dưới 13 tuổi”, có khung hình phạt là phạt tù từ 15 năm đến 20 năm (điểm c Khoản 3 Điều 257 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017). Ngoài ra, người phạm tội này còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra cũng cần xác minh, làm rõ có hay không các hành vi bạo hành, đối xử tàn ác đối với bé trai, để xem xét và xử lý về “ Tội hành hạ người khác” (nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm), với tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội “đối với người dưới 16 tuổi”, có khung hình phạt là phạt tù từ 01 năm đến 03 năm (điểm a Khoản 2 Điều 140 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2017).

“Ngoài ra, nếu chất mà cháu bé hút được kết luận là ma túy đá thì Cơ quan điều tra cũng cần phải làm rõ một số nội dung khác có liên quan, đó là có hay không hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, để xử lý theo quy định của pháp luật”- luật sư Hùng phân tích.

Trong vụ việc này, theo luật sư Hùng, vai trò và trách nhiệm của người mẹ cháu bé cũng cần phải được điều tra làm rõ. Nếu người mẹ có sự “thông đồng”, cố ý cùng người tình thực hiện các hành vi vi phạm, thì người này cũng phải bị xử lý và chịu trách nhiệm pháp lý trong vai trò đồng phạm với người tình. Trong trường hợp bị kết luận có các hành vi vi phạm như trên thì người mẹ sẽ thuộc trường hợp bị hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên theo quy định tại 85 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.