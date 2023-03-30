Vụ bé 3 tuổi nghi bị cho sử dụng ma túy: Em bé đã được chuyển đến làng trẻ em SOS, chưa có giấy khai sinh

Xã hội 30/03/2023 09:14

Cơ quan công an đã thông tin mới nhất về việc bé trai 3 tuổi nghi bị sử dụng ma túy. Theo đó, bé đã được chuyển đến một làng trẻ em để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, sau khi kiểm tra cho kết quả bé trai T.N.A.T. (3 tuổi) âm tính với ma túy, sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường. Hiện Cơ quan Công an đã chuyển cháu bé đến một làng trẻ em để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Lý do cháu T.N.A.T. tạm thời được chuyển đến làng trẻ em mà không về với gia đình là do mặc dù cháu T. đã 3 tuổi nhưng chưa có giấy khai sinh. Do vậy, hiện tại anh T.M.T. chưa chứng minh được là cha ruột của bé.

Vụ bé 3 tuổi nghi bị cho sử dụng ma túy: Em bé đã được chuyển đến làng trẻ em SOS, chưa có giấy khai sinh - Ảnh 1

Bé 3 tuổi nghi bị ép sử dụng ma túy. Ảnh: VietNamNet 

Trước đó vào ngày 24/3, Công an TP.HCM đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh T.M.T (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột là bé trai T.N.A.T (3 tuổi) có dấu hiệu bị bạo hành và ép sử dụng trái phép chất nghi ma túy tại căn nhà số 50/9 Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 2 ngày truy vết, 15 giờ 30 phút ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Văn Bậm (người đàn ông trong clip) và N.T.N (mẹ bé trai) khi đang lẩn trốn tại địa chỉ số 181/10 đường 355 ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM (nhà mẹ ruột của đối tượng Bậm).

Lực lượng điều tra cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng Lê Văn Bậm phát hiện, thu giữ 0,21g Methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số tang vật khác có liên quan.

 

Vụ bé 3 tuổi nghi bị cho sử dụng ma túy: Em bé đã được chuyển đến làng trẻ em SOS, chưa có giấy khai sinh - Ảnh 2

Đối tượng Lê Văn Bậm - là người hành hạ và nghi ép bé trai sử dụng chất ma túy. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Đồng thời, xét nghiệm nhanh các chất ma túy phát hiện Lê Văn Bậm và N.T.N dương tính với ma túy. Riêng cháu T.N.A.T âm tính với ma túy và đã được Công an TP.HCM đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố với kết quả tình hình sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.

Qua xác minh lý lịch, đối tượng Lê Văn Bậm từng có tiền án, tiền sự, còn N. đang mang thai 7 tháng.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, ngày 28-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Bậm để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Ngày 27-3, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM thông tin chính thức liên quan vụ Lê Văn Bậm (44 tuổi, ngụ quận 10) nghi cho bé trai hút ma túy ở Hóc Môn.

 

Công an TP.HCM đang tiếp tục đấu tranh với Bậm và N. để làm rõ hành vi dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ các hành vi hành hạ, ngược đãi cháu A.T..

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