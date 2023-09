Cụ thể, theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, sau khi kiểm tra cho kết quả bé trai T.N.A.T. (3 tuổi) âm tính với ma túy, sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường. Hiện Cơ quan Công an đã chuyển cháu bé đến một làng trẻ em để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Lý do cháu T.N.A.T. tạm thời được chuyển đến làng trẻ em mà không về với gia đình là do mặc dù cháu T. đã 3 tuổi nhưng chưa có giấy khai sinh. Do vậy, hiện tại anh T.M.T. chưa chứng minh được là cha ruột của bé.