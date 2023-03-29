Đại diện quản lý khu du lịch thông tin sau vụ hàng chục học sinh trường tiểu học Kim Giang nghi bị ngộ độc

Xã hội 29/03/2023 15:42

Khu Du lịch sinh thái (DLST) thông tin về việc lấy mẫu nước đi kiểm nghiệm để xác định xem việc các cháu ở Trường tiểu học Kim Giang nghi bị ngộ độc thực phẩm có liên quan tới nước uống hay không.

Cụ thể, theo Báo Dân Việt, đại diện khu du lịch là bà Nhung - hiện là Phó quản lý của Khu du lịch sinh thái cho hay: "Tối qua, Công an kinh tế và bên An toàn thực phẩm cũng đã có buổi làm việc với đại diện Khu du lich sinh thái Cánh Buồm Xanh. Sau đó, cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu nước ở đây để đi kiểm nghiệm", bà Nhung cho biết.

Theo bà Nhung, cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra các hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng mua nước với nhà cung ứng nước của Khu DLST Cánh Buồm Xanh. Đồng thời, lấy mẫu nước đi kiểm nghiệm để xác định xem việc các cháu ở Trường tiểu học Kim Giang nghi bị ngộ độc thực phẩm có liên quan tới nước uống hay không.

Đại diện quản lý khu du lịch thông tin sau vụ hàng chục học sinh trường tiểu học Kim Giang nghi bị ngộ độc - Ảnh 1
Trong sáng ngày 29/3, các đoàn tham quan, dã ngoại đã được cơ sở này thay thế bằng nước đóng chai cỡ nhỏ 500mL đến 1L. Ảnh: Dân Việt

Theo Chi Cục An toàn thực phẩm Hà Nội, các em học sinh Trường tiểu học Kim Giang sử dụng nước ngày 28/3 là nước đóng bình 19L. Tuy nhiên, trong sáng ngày 29/3, các đoàn tham quan, dã ngoại đã được cơ sở này thay thế bằng nước đóng chai cỡ nhỏ 500mL đến 1L.

Cũng trong sáng ngày 29/3, UBND quận Thanh Xuân đã thông tin về tình hình sức khoẻ của học sinh.

Theo đó, tính đến 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, có 42 học sinh đã được ra viện và đang làm thủ tục ra viện, còn 8 học sinh tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Cụ thể, tại Bệnh viện Xây dựng có 22 học sinh, trong đó 7 học sinh đã ra viện từ tối qua, 13 học sinh ra viện sáng nay, 2 học sinh đang theo dõi thêm.

Đại diện quản lý khu du lịch thông tin sau vụ hàng chục học sinh trường tiểu học Kim Giang nghi bị ngộ độc - Ảnh 2

Khu DLST Cánh Buồm Xanh đang là địa điểm được nhiều trường học đưa học sinh tới dã ngoại. Ảnh: Dân Việt

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng cũng chưa xác định rõ nguyên nhân hàng chục học sinh Trường tiểu học Kim Giang nghi bị ngộ độc thực phẩm là do nguyên nhân từ đâu.

Sáng ngày 29/3, vẫn có rất nhiều đoàn học sinh ở các trường khác tới dã ngoại, trải nghiệm tại đây.

Theo Báo Pháp Luật Plus, ngày 28/3, hàng chục học sinh tại trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng đau bụng, buồn nôn.

Xác nhận thông tin trên, UBND quận Thanh Xuân cho biết các em học sinh nêu trên thuộc khối 1 và khối 2, đi thăm quan theo chương trình do Trường tiểu học Kim Giang tổ chức ở trang trại Cánh Buồm Xanh (huyện Gia Lâm) cùng ngày.

Đại diện quản lý khu du lịch thông tin sau vụ hàng chục học sinh trường tiểu học Kim Giang nghi bị ngộ độc - Ảnh 3

Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh, địa chỉ tại huyện Đông Anh, Hà Nội là đơn vị ký hợp đồng với Trường tiểu học Kim Giang để cung cấp thức ăn cho các em học sinh. Ảnh: Pháp Luật Plus

Đến 16h, có 50 học sinh được đưa đi khám sàng lọc tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Xây dựng. Các cháu còn lại đã được phụ huynh đón về tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Quận ủy, UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy, UBND phường Kim Giang, Ban Giám hiệu nhà trường khẩn trương nắm tình hình phối hợp với các cơ quan chuyên môn để các em được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất.

Đồng thời, chỉ đạo nhà trường thông tin tới phụ huynh học sinh để phối hợp chăm sóc sức khỏe cho các em ngay sau khi sự việc xảy ra.

UBND quận cũng đã báo cáo Sở y tế Hà Nội, đề nghị Sở y tế tăng cường nhân lực và các điều kiện tốt nhất để chăm lo sức khỏe cho các em; đồng thời phối hợp với Quận để làm rõ nguyên nhân liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh, địa chỉ tại huyện Đông Anh, Hà Nội là đơn vị ký hợp đồng với Trường tiểu học Kim Giang để cung cấp thức ăn cho các em học sinh.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh, khoảng 5 giờ 20 ngày 28/3, công ty này nhập nguyên liệu thực phẩm rồi bắt đầu sơ chế thức ăn.

Chế biến xong, khoảng 9 giờ 45 cùng ngày, công ty bắt đầu vận chuyển thức ăn sang khu dã ngoại bằng xe ô tô chuyên dụng, trong đó thức ăn được bảo quản trong các thùng inox có nắp đậy, có niêm phong.

Đến khoảng 11 giờ, cô giáo chủ nhiệm chia suất ăn cho học sinh tại khu dã ngoại. Qua kiểm tra, Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh đều xuất trình được giấy tờ pháp lý về an toàn thực phẩm, hợp đồng cung cấp suất ăn bán trú giữa công ty và Trường tiểu học Kim Giang. Ngoài ra, đơn vị này cũng xuất trình được hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm để nấu ăn cho học sinh.

 

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