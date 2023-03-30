Công an TP HCM đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng tình nghi sát hại mẹ ruột dã man bằng hung khí, một cô gái đã chạy ra kêu cứu.

Cụ thể, theo Báo Người Lao Động, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM đang phối hợp với Công an quận 12 tạm giữ Lê Văn Vàng (SN 1989) để làm rõ hành vi sát hại mẹ ruột.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân sống trên đường TTH 29 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) nghe tiếng la hét từ một ngôi nhà.

Công an tạm giữ Lê Văn Vàng (SN 1989) để làm rõ hành vi sát hại mẹ ruột. Ảnh: Người Lao Động

Lúc này một cô gái chạy thoát ra khỏi nhà kêu cứu, bên trong Vàng đã dùng hung khí sát hại mẹ ruột là bà N. (SN 1967).

Người dân cho biết, công an đã đến hiện trường ngay sau đó, khống chế Vàng và đưa đi. Người này dường như có biểu hiện bị "ngáo đá". Vụ việc đang được làm rõ.

Cũng theo Báo Giao Thông, công an sau đó đã phải nổ súng trấn áp, bắn bị thương đối tượng để khống chế, rồi đưa đi.

Qua kiểm tra, công an phát hiện bà Ng. bị cắt cổ, phần đầu đứt lìa được bỏ trong chiếc xô rác để trước nhà.

Ám ảnh vụ việc. Ảnh: Báo Giao Thông

Người dân cho biết bà Ng. sống cùng Vàng và các cháu trong căn nhà này, thường ngày bà làm nghề may quần áo tại nhà.

Còn Vàng là đối tượng có tiền án tiền sự, thuộc sự theo dõi của công an địa phương.

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