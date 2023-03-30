Vụ bé gái 13 tuổi sinh con 2,9kg: Gia đình có ý định bỏ cháu bé, không đồng ý nuôi hai mẹ con

Xã hội 30/03/2023 19:46

Thông tin này vô cùng đáng buồn khi gia đình thai phụ này có ý định bỏ lại em bé hoặc đem cho.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, ngày 30/3, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, các bác sĩ tại viện vừa tiếp nhận và đỡ đẻ cho một thai phụ 13 tuổi, sinh thường, em bé nặng 2,9kg.

"Bé gái này ở quê chuyển cấp cứu lên bệnh viện, tới viện các bác sĩ vừa đưa vào phòng thì cháu sinh ngay. Sau sinh, sức khỏe hai mẹ con bình thường, hiện đã được ra viện", GS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, thông tin.

Theo ông Ánh, sau khi sinh xong gia đình có ý định bỏ lại em bé hoặc cho em bé, tuy nhiên các bác sĩ đã động viên, chia sẻ để gia đình đồng ý đưa hai mẹ con về.

Vụ bé gái 13 tuổi sinh con 2,9kg: Gia đình có ý định bỏ cháu bé, không đồng ý nuôi hai mẹ con - Ảnh 1
Sau khi sinh xong gia đình có ý định bỏ lại em bé hoặc cho em bé, tuy nhiên các bác sĩ đã động viên, chia sẻ để gia đình đồng ý đưa hai mẹ con về. Ảnh minh họa

"Việc gia đình hắt hủi hai mẹ con là điều tuyệt đối không nên, bởi bé gái mang thai khi tuổi còn quá nhỏ, nếu thiếu đi sự quan tâm, bị mọi người xa lánh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, nhất là thời điểm sau sinh", bác sĩ Ánh chia sẻ.

Cũng theo ông Ánh, hiện nay ngày càng nhiều trẻ dậy thì sớm nên việc quan hệ tình dục sớm không lạ, tuy nhiên quan hệ dẫn tới mang thai ngoài ý muốn lại là vấn đề rất đáng cảnh báo. Do vậy, vấn đề giáo dục trong nhà trường và gia đình cần được đẩy mạnh hơn nữa.Nói về những ảnh hưởng của việc mang thai, sinh con ở độ tuổi vị thành niên, GS Ánh cho rằng, nữ giới dưới 18 tuổi sinh con khi cơ thể phát triển chưa đầy đủ sẽ đối diện với nhiều nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến cả tính mạng.

Quá trình mang thai sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, việc học hành và cuộc sống của trẻ khi các cháu chưa được chuẩn bị và sẵn sàng cho việc làm mẹ. Ngoài ra, mang thai giai đoạn này trẻ thường giấu bố mẹ, từ đó không được chăm sóc sản khoa tốt nhất dẫn đến không phát hiện bất thường, ảnh hưởng đến cả mẹ và bé sau này.

 

 

Cũng theo Zing News, "Vấn đề lớn nhất khi mang thai ở độ tuổi còn quá trẻ là nguy cơ sảy thai, phá thai hoặc nếu sinh con rất dễ bị dị tật. Điều này sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đứa trẻ và thậm chí là gánh nặng cho gia đình và xã hội", GS Ánh cho biết.

Trẻ vị thành niên có nguy cơ đẻ non rất cao. Việc mang thai đủ tháng nhưng khung xương chậu của người mẹ chưa phát triển có thể gây khó khăn trong quá trình sinh nở. Bên cạnh đó, thai phụ có thể gặp tình trạng băng huyết, tai biến sản khoa, nhất là khi tự sinh con hoặc đẻ rơi.

GS Ánh cho hay sau khi trẻ sinh xong, việc chưa sẵn sàng làm mẹ, kỹ năng chăm con, nuôi con chưa có. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến em bé. Hơn thế nữa, trẻ vị thành niên sinh con cũng dễ bị ảnh hưởng đến tinh thần, nguy cơ trầm cảm sau sinh cao do bị người xung quanh bàn tán.

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