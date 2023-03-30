Cơ quan công an đã bắt được giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán đang lẩn trốn tại TP TP Pleiku.

Thông tin từ Báo Công an khuya 30-3, một nguồn tin xác nhận đối tượng Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), nghi phạm gây ra vụ giết người tại TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã bị bắt tại tỉnh Gia Lai.

Wu là giám đốc công ty tại P.Khánh Bình, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tối 29-3, Wu bị Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm vì liên quan đến vụ án giết người tại công ty do Wu làm giám đốc.

Nạn nhân là chị M (30 tuổi, ngụ Bình Dương) là kế toán của công ty.

Chiều 29-3, nhân viên công ty phát hiện chị M tử vong tại công ty nên báo Công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu.

Nạn nhân là chị M (30 tuổi, ngụ Bình Dương) là kế toán của công ty. Ảnh: Báo Công an

Cũng theo VnExpress, camera an ninh tại hiện trường ghi nhận, chiều hôm trước, Giám đốc Yang Zhong Wu và nạn nhân nói chuyện trong phòng làm việc ở Công ty Vinh Nhuận, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên. Có lúc nữ kế toán qùy gối trên nền nhà. Một lúc sau, Wu rút dao từ trong người đâm nhiều nhát vào nhân viên của mình. Khi nạn nhân vùng chạy về hướng nhà vệ sinh thì hung thủ đuổi theo, lấy một con dao khác truy sát. Nữ kế toán gục chết.

Sau khi gây án, Yang Zhong Wu hắn vứt dao lại hiện trường, lái xe bán tải chạy trốn qua nhiều tỉnh thành ngay trong đêm. Lần theo dấu vết của nghi can, đến tối 30/3, cảnh sát bắt được Yang Zhong Wu khi hắn đang lẩn trốn ở Gia Lai.

Nghi phạm bị bắt giữ ở Gia Lai. Ảnh: Pháp Luật TP HCM

Theo người nhà nạn nhân, cả hai có mâu thuẫn từ nhiều tháng nay về công việc trong công ty. Chồng nữ kế toán cho biết vợ đang mang thai 8 tuần tuổi.

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