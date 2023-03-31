Công an tỉnh Bình Dương cho biết, ngay sau khi nhận được trình báo vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt phong toả hiện trường để phục vụ công tác điều tra, đồng thời ra thông báo truy tìm nghi can.

Theo Người Đưa Tin, Yang Zhong Wu được xác định là hung thủ gây ra cái chết của chị Lý T.M. (SN 1993, quê trú phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên). Chị M., là kế toán của công ty V.N., và bị chính ông chủ của mình sát hại vào ngày 29/3.

Tối cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất, việc khám nghiệm thi thể cũng đã tiến hành xong. Sáng ngày 30/3, đã bàn giao thi thể chị M., cho gia đình đưa về tỉnh Đồng Nai lo hậu sự.

Anh L.Đ.L. (chồng nạn nhân) cho biết, khi nhận được tin vợ mình bị giết, cả gia đình rụng rời. Anh L. không nghĩ giám đốc lại ác độc xuống tay với phụ nữ như vậy. Theo anh L., có thể nguyên nhân dẫn đến việc vợ anh bị sát hại là do mẫu thuẫn trước đó.

Cách đây 1 tuần, giám đốc nói công ty mất hàng và cho rằng vợ anh và một số người trong công ty thông đồng lấy đồ ra ngoài. Chị M. có kể lại cho anh L. nhưng vì vợ không làm điều đó nên cả hai cũng không suy nghĩ nhiều.

Sau đó, Yang Zhong Wu thuê 1 người phụ nữ khác đến công ty để kiểm tra sổ sách. Từ đó, giám đốc người Trung Quốc tiếp tục gây gổ với chị M.. Theo anh L., sau vụ việc, anh đã yêu cầu vợ nghỉ việc ở nhà. Nhưng vì muốn làm rõ việc mất hàng và bảo vệ sự trong sạch nên chị M., vẫn đi làm.

Cũng theo VTC News, hình ảnh từ camera hiện trường cho thấy, trước khi xảy ra sự việc, Yang Zhong Wu (quốc tịch Trung Quốc; Giám đốc Công ty Vinh Nhuận) và nạn nhân là chị L.T.M. có lời qua tiếng lại. Trong lúc chị M. không để ý, Yang Zhong Wu đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị M.

Bị đâm, chị M. vẫn cố gắng cầu xin và chạy về hướng nhà vệ sinh để thoát thân. Thế nhưng, khi đuổi kịp, Yang Zhong Wu tiếp tục con dao khác đâm vào người chị M.

Sau khi gây án, Yang Zhong Wu rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C- 450.00.

Quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm - (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư Hà Nội) cho hay, nghi phạm sát hại nữ nhân viên kế toán đối diện án tử hình. Ảnh: Internet

Từ những thông tin thu thập được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng các đơn vị liên quan đang ráo riết truy bắt Yang Zhong Wu, nghi phạm số 1 của vụ án.

"Hành vi của đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, đang tâm tước đoạt tính mạng nữ nhân viên kế toán rất dã man, tàn ác, gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình và gây mất an ninh trật tự địa phương nên cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật."- Luật sư Nguyễn Anh Thơm - (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư Hà Nội) cho hay.

Theo thông tin ban đầu, rất có thể do nghi ngờ Công ty mất tài sản, thay cho việc trình báo cơ quan chức năng thì đối tượng đã xảy ra mâu thuẫn tranh cãi với nữ kế toán. Do bực tức, đối tượng đã sử dụng hung khí con dao, dạng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Hậu quả nữ kế toán đã bị tử vong trong đau đớn và đáng thương hơn khi nạn nhân đang mang thai tháng thứ hai.

Xét hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ hung hãn, sử dụng hung khí nguy hiểm đâm nhiều nhát nữ nạn nhân đang mang thai tử vong đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c, n, Khoản 1 Điều 123 BLHS. Đối tượng thực hiện tội phạm đến cùng và có nhiều tình tiết định khung tăng nặng quy định tại Khoản 1 Điều 123 BLHS nên phải đối mặt với bản án tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a).....

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

n) Có tính chất côn đồ;