Theo điều tra ban đầu sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét phát ra từ ngôi nhà trong hẻm đường TTH 29, phường Tân Thới Hiệp, quận 12. Liền đó, một cô gái tháo chạy ra khỏi căn nhà kêu cứu.

Theo Zing News, ngày 30/3, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai Lê Văn Vàng (34 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi giết mẹ ruột.

Người dân xung quanh chạy đến thì thấy Vàng cầm dao, bà N. (mẹ của Vàng) gục chết với tình trạng cơ thể không nguyên vẹn.

Người dân xung quanh hiện trường. Ảnh: Zing News

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 12 xuống hiện trường, yêu cầu nghi phạm buông dao. Tuy nhiên, Vàng không chấp hành, nên cảnh sát nổ 3 phát súng chỉ thiên để khống chế, đưa nghi phạm về trụ sở.

Theo bà L. (sống gần hiện trường) cho biết khoảng 9h cùng ngày, bà nghe tiếng truy hô xuất phát từ nhà bà N. nên chạy đến xem. Khi tới nơi, người phụ nữ thấy Vàng cầm 2 con dao đứng trước nhà, chỉ về phía sọt rác.

Mọi người nhìn xung quanh thì phát hiện các phần thi thể nạn nhân. "Tôi bị sốc nặng. Đây là lần đầu trong đời tôi chứng kiến cảnh tượng ghê rợn thế này, nên bị ám ảnh”, bà L. chia sẻ.

Một hàng xóm khác cho biết bà L. sống cùng con cháu trong căn nhà trên. Hàng ngày nạn nhân may gia công để kiếm tiền nuôi gia đình. Còn Vàng từ khi ra tù không có công ăn việc làm.

“Vàng suốt ngày chỉ ăn nhậu. Có lần xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm, anh ta cầm dao đuổi chém người ta”, hàng xóm chia sẻ.

Công an tại hiện trường. Ảnh: PLO

Khi nhận tin báo, Công an quận 12 chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khống chế đối tượng sau đó, đồng thời kiểm tra ma túy với Vàng cho kết quả âm tính.

Cũng theo Báo Người Lao Động, tại cơ quan điều tra, bước đầu Vàng thừa nhận hành vi, khai là do không chịu làm ăn, ham chơi, Vàng bị mẹ (bà M.N, SN 1967) la mắng nên đã ra tay sát hại dã man bà. Vàng từng có lần cầm dao đi lòng vòng trong xóm khiến người dân lo lắng.

Chia sẻ quan điểm về những vụ việc, hành vi này, luật sư cho rằng có đủ yếu tố cấu thành tội danh “Giết người”, các tình tiết tăng nặng theo điểm đ, điểm l khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự về “Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình”.

"Những vụ việc liên tiếp xảy ra như từng hồi chuông dần đều vang lên cảnh báo chúng ta về sự suy đồi, xuống cấp đạo đức trong xã hội thời gian gần đây. Những giá trị tự nhiên, thiêng liêng là “tình mẫu tử, tình cha con, tình thương đồng loại giữa người với người” đáng nhẽ được tôn thờ thì đều bị bị xâm phạm.

Chúng ta sống trong chế độ Nhà nước pháp quyền, đề cao thượng tôn pháp luật. Trong vụ án trên, pháp luật là công cụ mà Nhà nước sử dụng để cưỡng chế nghiêm khắc như phạt tù, tử hình… thì đạo đức lại được đảm bảo thực hiện bằng những biện pháp mang tính xã hội và thường ít nghiêm khắc hơn. Sự lên án của xã hội triền miên, day dứt, thậm chí suốt cả cuộc đời người phạm tội. Vậy nên, suy cho cùng trong xã hội cần song hành cả pháp luật và đạo đức”, Luật sư Hoàng Tùng – Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) trên trang Tạp chí Luật sư Việt Nam.