Người dân kể lại hành vi của đối tượng sát hại mẹ ruột trước khi xảy ra vụ án đau lòng: Từng xách dao đi lòng vòng, nỗi lo về sự an toàn

Xã hội 01/04/2023 09:25

Những người dân sống xung quanh khu vực vừa đau xót, vừa ám ảnh ‘chưa từng chứng kiến’ những vụ việc đau lòng đến vậy.

Theo Zing News, ngày 30/3, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai Lê Văn Vàng (34 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi giết mẹ ruột.

Theo điều tra ban đầu sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét phát ra từ ngôi nhà trong hẻm đường TTH 29, phường Tân Thới Hiệp, quận 12. Liền đó, một cô gái tháo chạy ra khỏi căn nhà kêu cứu.

Người dân xung quanh chạy đến thì thấy Vàng cầm dao, bà N. (mẹ của Vàng) gục chết với tình trạng cơ thể không nguyên vẹn.

Người dân kể lại hành vi của đối tượng sát hại mẹ ruột trước khi xảy ra vụ án đau lòng: Từng xách dao đi lòng vòng, nỗi lo về sự an toàn - Ảnh 1

 

Người dân kể lại hành vi của đối tượng sát hại mẹ ruột trước khi xảy ra vụ án đau lòng: Từng xách dao đi lòng vòng, nỗi lo về sự an toàn - Ảnh 2
Người dân xung quanh hiện trường. Ảnh: Zing News

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 12 xuống hiện trường, yêu cầu nghi phạm buông dao. Tuy nhiên, Vàng không chấp hành, nên cảnh sát nổ 3 phát súng chỉ thiên để khống chế, đưa nghi phạm về trụ sở.

Theo bà L. (sống gần hiện trường) cho biết khoảng 9h cùng ngày, bà nghe tiếng truy hô xuất phát từ nhà bà N. nên chạy đến xem. Khi tới nơi, người phụ nữ thấy Vàng cầm 2 con dao đứng trước nhà, chỉ về phía sọt rác.

Mọi người nhìn xung quanh thì phát hiện các phần thi thể nạn nhân. "Tôi bị sốc nặng. Đây là lần đầu trong đời tôi chứng kiến cảnh tượng ghê rợn thế này, nên bị ám ảnh”, bà L. chia sẻ.

Một hàng xóm khác cho biết bà L. sống cùng con cháu trong căn nhà trên. Hàng ngày nạn nhân may gia công để kiếm tiền nuôi gia đình. Còn Vàng từ khi ra tù không có công ăn việc làm.

“Vàng suốt ngày chỉ ăn nhậu. Có lần xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm, anh ta cầm dao đuổi chém người ta”, hàng xóm chia sẻ.

Người dân kể lại hành vi của đối tượng sát hại mẹ ruột trước khi xảy ra vụ án đau lòng: Từng xách dao đi lòng vòng, nỗi lo về sự an toàn - Ảnh 3
Công an tại hiện trường. Ảnh: PLO

Khi nhận tin báo, Công an quận 12 chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khống chế đối tượng sau đó, đồng thời kiểm tra ma túy với Vàng cho kết quả âm tính.

Cũng theo Báo Người Lao Động, tại cơ quan điều tra, bước đầu Vàng thừa nhận hành vi, khai là do không chịu làm ăn, ham chơi, Vàng bị mẹ (bà M.N, SN 1967) la mắng nên đã ra tay sát hại dã man bà. Vàng từng có lần cầm dao đi lòng vòng trong xóm khiến người dân lo lắng.

Chia sẻ quan điểm về những vụ việc, hành vi này, luật sư cho rằng có đủ yếu tố cấu thành tội danh “Giết người”, các tình tiết tăng nặng theo điểm đ, điểm l khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự về “Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình”.

"Những vụ việc liên tiếp xảy ra như từng hồi chuông dần đều vang lên cảnh báo chúng ta về sự suy đồi, xuống cấp đạo đức trong xã hội thời gian gần đây. Những giá trị tự nhiên, thiêng liêng là “tình mẫu tử, tình cha con, tình thương đồng loại giữa người với người” đáng nhẽ được tôn thờ thì đều bị bị xâm phạm.

Chúng ta sống trong chế độ Nhà nước pháp quyền, đề cao thượng tôn pháp luật. Trong vụ án trên, pháp luật là công cụ mà Nhà nước sử dụng để cưỡng chế nghiêm khắc như phạt tù, tử hình… thì đạo đức lại được đảm bảo thực hiện bằng những biện pháp mang tính xã hội và thường ít nghiêm khắc hơn. Sự lên án của xã hội triền miên, day dứt, thậm chí suốt cả cuộc đời người phạm tội. Vậy nên, suy cho cùng trong xã hội cần song hành cả pháp luật và đạo đức”, Luật sư Hoàng Tùng – Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) trên trang Tạp chí Luật sư Việt Nam.

Từ vụ con trai nhẫn tâm sát hại mẹ bằng hành vi dã man ở quận 12: Vì đâu lại có những vụ án đau lòng đến vậy?

Từ vụ con trai nhẫn tâm sát hại mẹ bằng hành vi dã man ở quận 12: Vì đâu lại có những vụ án đau lòng đến vậy?

Mới đây, thông tin về vụ việc người con trai đã nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ bằng hung khí, đồng thời còn tác động dẫn đến thi thể không nguyên vẹn khiến nhiều người rúng động.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ án nghịch tư nghịch tử quận 12

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 53 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 34 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt