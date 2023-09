Theo VietNamNet, tối 31/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Văn Mến (SN 2001, quê Trà Vinh) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Thấy chị N. la hét, nghi phạm đã khóa cửa ngoài rồi tẩu thoát. Chị N. sau đó đã gọi điện thoại cho chủ nhà nhờ mở cửa, đến cơ quan công an trình báo.

Qua truy xét, lực lượng chức năng xác định Mến là nghi phạm gây án, nên đã tiến hành truy bắt. Đến ngày 31/3, nam thanh niên này đã bị công an bắt giữ.

Đây không phải là những vụ việc lần đầu, theo Báo Công an, có nhiều đối tượng với hành vi gây rúng động như việc sử dụng xong ma túy, đối tượng xông vào phòng trọ hiếp dâm cô gái. Theo đó, lực lượng chuyên môn thuộc Công an thành phố Tây Ninh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ để truy tìm đối tượng phạm tội.

Đối tượng nghiện ma túy, thực hiện hành vi đồi bại. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ tối, sau khi sử dụng hết lượng ma túy đã mua trước đó, Hiếu không còn tiền để tiếp tục mua thêm ma túy sử dụng nên đã mượn xe máy của một người bạn (chưa rõ tên, địa chỉ) chạy quanh các khu vực nhà trọ tìm người quen mượn tiền.

Khi đến một nhà trọ cho thuê thuộc khu vực ku phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh, phát hiện một phòng trọ để cửa hờ không khóa, trong phòng chỉ có một cô gái đang xem điện thoại, nên Hiếu nảy sinh ý định hiếp dâm, cướp tài sản.

Khi tiếp cận phòng trọ, Hiếu dựng xe máy bên lề đường, rồi nhặt một khúc cây gỗ đi bộ vào phòng trọ uy hiếp, khống chế cô gái để thực hiện hành vi hiếp dâm, với lời đe dọa nếu nạn nhân kháng cự sẽ giết chết. Sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, đối tượng Hiếu lấy tài sản của nạn nhân gồm 200 ngàn đồng và một điện thoại di động Iphone 6 rồi rời khỏi hiện trường để tiếp tục đi mua ma túy về sử dụng.

Cũng theo Báo Bảo vệ Pháp luật, tại Bình Dương, một cô gái bị gã xe ôm đưa vào chỗ vắng "hiếp dâm, cướp tài sản",

Theo chị H., rạng sáng 14/2/2023 chị đứng đón xe ôm ở khu vực ngã tư cầu ông Bố, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lúc này một người đi xe máy, mặc áo khoác của một hãng xe ôm công nghệ lại hỏi và được chị H. thuê chở về phòng trọ ở phường Dĩ An, TP Dĩ An.

Khi đến đoạn qua khu công nghiệp Sóng Thần 2, chị H. bất ngờ bị người tài xế khống chế để "cướp tài sản", đồng thời thực hiện hành vi “hiếp dâm”.

Gã xe ôm đưa vào chỗ vắng "hiếp dâm, cướp tài sản". Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Chị H. sau đó đến Công an trình báo vụ việc.

Bước đầu xác định nạn nhân bị mất 1 điện thoại, 1 ví tiền bên trong có 1 chiếc nhẫn vàng và 1,9 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An đã vào cuộc trích xuất camera quanh các khu vực và xác định nghi phạm.

Tới nay, các trinh sát đã bắt giữ được nghi phạm khi đang chạy xe trên quốc lộ 13.

Tại cơ quan Công an, người này khai tên Nguyễn Tấn Kỵ (SN 1979, quê tỉnh Khánh Hòa), và đã khai nhận hành vi phạm tội.