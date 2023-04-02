Thi thể người đàn ông được phát hiện dưới đập ngập mặn, nghi bị đuối nước.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, thông tin ban đầu, khoảng 2h05 ngày 2/4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo tại khu vực Đập ngăn mặn sông Hiếu (thuộc phường 3, TP Đông Hà) có một số vật dụng trên bờ, nghi có người bị đuối nước.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường tổ chức công tác tìm kiếm. Đến 2h58, thi thể được tìm thấy và đưa lên bờ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lao Động

Lãnh đạo UBND phường 3 (TP Đông Hà, Quảng Trị) cho hay, thi thể là nam giới, khoảng 40 tuổi, được phát hiện trong tình trạng không mặc áo.

Cũng theo Báo Lao Động, thi thể của người đàn ông đã được bàn giao cho Công an phường 3 (thành phố Đông Hà) để làm rõ nguyên nhân thiệt mạng và xác định danh tính. "Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan, đồng thời, thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin đại chúng để tìm kiếm người nhà của nạn nhân", lãnh đạo UBND phường 3 nói.

Người đàn ông được tìm thấy. Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Được biết, trước khi lực lượng cứu hộ triển khai việc tìm kiếm, Công an phường 3 nghi có người bị đuối nước, khi phát hiện một số vật dụng như giày, áo, mũ bảo hiểm… bỏ lại trên bờ.trong đêm xe cứu nạn cứu hộ cùng 17 cán bộ chiến sĩ đã đến hiện trường, tổ chức việc tìm kiếm nạn nhân ở dưới đập nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-tri-ta-hoa-phat-hien-nguoi-an-ong-tu-vong-o-ap-ngan-man-nghi-do-uoi-nuoc-568742.html