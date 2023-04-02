Bên trong chiếc xe của giám đốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương: Phát hiện thêm nhiều bằng chứng tố cáo tội ác tày đình

Xã hội 02/04/2023 13:44

 Bên trong chiếc xe của giám đốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương để lại nhiều dấu vết tố cáo vụ việc hắn đã làm.

Theo Báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 2-4, cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm chiếc xe ô tô bán tải 61C-450.00 mà Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cất giấu trong rừng cao su.

Bên trong chiếc xe của giám đốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương: Phát hiện thêm nhiều bằng chứng tố cáo tội ác tày đình - Ảnh 1
 

 

Bên trong chiếc xe của giám đốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương: Phát hiện thêm nhiều bằng chứng tố cáo tội ác tày đình - Ảnh 2
Bên trong chiếc xe này có rất nhiều nơi dính máu. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM 

Yang Zhong Wu là giám đốc công ty V, người này chính là nghi phạm ra tay sát hại dã man chị Lý Thị M (sinh năm 1993), là kế toán của công ty này. Theo đó, chiếc xe ô tô được phát hiện là phương tiện Yang Zhong Wu dùng để bỏ trốn sau khi gây án.

Sau khi gây án chiếc xe này được Yang Zhong Wu đưa vào sâu một rừng cao su, cách hiện trường vụ án khoảng 10 km thuộc phường Uyên Hưng (thị xã Tân Uyên). Khu vực rừng cao su nơi nghi phạm bỏ xe rất vắng vẻ, ít người qua lại.

Tiếp đó, Yang Zhong Wu đã đi bộ ra đường lớn bắt xe khách lên Gia Lai để tìm cách vượt biên.

Ngày 1-4 người dân phát hiện chiếc xe và đã báo cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan điều tra đã đến khám nghiệm.

Bên trong chiếc xe này có rất nhiều nơi dính máu: Trên ghế lái, ghế sau, cần số, phía sau đuôi xe… Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ thêm một camera hành trình của chiếc xe này.

Bên trong chiếc xe của giám đốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương: Phát hiện thêm nhiều bằng chứng tố cáo tội ác tày đình - Ảnh 3

 Nơi cất giấu chiếc xe cách hiện trường gây án khoảng 10 km. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

 

Sau khi khám nghiệm xong, cơ quan điều tra đã đưa chiếc xe về trụ sở để tiếp tục điều tra.

Cũng theo Báo Người Lao Động, trưa 31-3, Công an tỉnh Gia Lai đã bàn giao đối tượng Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Bên trong chiếc xe của giám đốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương: Phát hiện thêm nhiều bằng chứng tố cáo tội ác tày đình - Ảnh 4

Công an cũng đã thu giữ thêm một camera hành trình. Ảnh: Dân Trí

 

Vào khoảng 21 giờ tối 30-3, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ đối tượng Yang Zhong Wu khi đối tượng có mặt tại một cửa hàng quần áo trên địa bàn phường Phù Đổng, TP Pleiku.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Yang Zhong Wu khai nhận do có mâu thuẫn với chị Lý Thị M. nên hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc quá tức giận, Yang Zhong Wu sử dụng dao cắt hoa quả đâm chị M. nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, do quá hoảng sợ nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, đối tượng bắt xe khách lên TP Pleiku, tỉnh Gia Lai thì bị bắt.

Khám xét người và hành lý đối tượng, cơ quan công an phát hiện và tạm giữ gần 800 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan. chiều 29-3, Công an phường Khánh Bình nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra tại Công ty TNHH Vinh Nhuận. 

Bên trong chiếc xe của giám đốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương: Phát hiện thêm nhiều bằng chứng tố cáo tội ác tày đình - Ảnh 5

Đối tượng Yang Zhong Wu bị các lực lượng của Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ. Ảnh: Người Lao Động

 

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp trong nhà vệ sinh của công ty, cách nạn nhân khoảng 2m là con dao còn dính máu. Sau khi gây án, Yang Zhong Wu đã bỏ trốn trên chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C- BKS 450.00.

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