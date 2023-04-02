Theo Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Việt Hưng, chủ tịch UBND TP Pleiku, đã đến động viên, tặng giấy khen cho tập thể Công an TP Pleiku và giấy khen cho năm cá nhân thuộc Công an TP Pleiku có thành tích xuất sắc trong quá trình truy bắt đối tượng Yang Zhong Wu.

Trong việc phối hợp điều tra, bắt giữ nam giám đốc sát hại nữ kế toán, tập thể Công an TP Pleiku đã nỗ lực hết mình.

Trưa 31-3, Công an tỉnh Gia Lai đã bàn giao đối tượng Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Công an tỉnh Gia Lai đã bàn giao đối tượng Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Ảnh: VOV

Đối tượng Yang Zhong Wu là giám đốc Công ty Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), nghi phạm sát hại kế toán của công ty là chị Lý Thị M. (SN 1993, ngụ tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương) gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo VnExpress, camera an ninh tại hiện trường ghi nhận, Giám đốc Yang Zhong Wu và nạn nhân nói chuyện trong phòng làm việc ở Công ty Vinh Nhuận, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên. Có lúc nữ kế toán qùy gối trên nền nhà. Một lúc sau, Wu rút dao từ trong người đâm nhiều nhát vào nhân viên của mình. Khi nạn nhân vùng chạy về hướng nhà vệ sinh thì hung thủ đuổi theo, lấy một con dao khác truy sát. Nữ kế toán gục chết.

Sau khi gây án, Yang Zhong Wu vứt dao lại hiện trường, lái xe bán tải chạy trốn qua nhiều tỉnh thành ngay trong đêm. Lần theo dấu vết của nghi can, đến tối 30/3, cảnh sát bắt được Yang Zhong Wu khi hắn đang lẩn trốn ở Gia Lai.

Đối tượng có hành vi độc ác. Ảnh: VTC

Theo người nhà nạn nhân, cả hai có mâu thuẫn từ nhiều tháng nay về công việc trong công ty. Chồng nữ kế toán cho biết vợ đang mang thai 8 tuần tuổi.