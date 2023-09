Nơi xảy ra vụ án. Ảnh: VietNamNet

Hai ông bà sống chan hòa, có tình có nghĩa với hàng xóm xung quanh. Vậy nên khi ông bà ấy bị cháu trai sát hại chúng tôi ai cũng thương”.Ông Lê Minh T. (hàng xóm với nạn nhân) chia sẻ: “Ph. học cùng con nhà tôi. Từ bé Ph. hay chơi game, có nhiều hôm Ph. chơi cả ngày không ăn cơm. Thậm chí, Ph. chơi game cả tháng không ra khỏi nhà.

Lớn lên Ph. có đi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Thời gian sau nữa, Ph. về nhà thường có người trông nom và không thấy ra ngoài nhiều. Chúng tôi nghi cháu nghiện ma túy nên gia đình mới trông nom cẩn thận như vậy.

Bình thường Ph. tiếp xúc với mọi người thì ăn nói nhẹ nhàng, không bao giờ to tiếng hay chửi mắng ai. Chúng tôi rất bất ngờ trước hàng động của Ph”.

Tuy nhiên, anh Lê Minh V. (thôn Tạ Trung) nói: “Ph. ngáo đá mới sát hại ông bà ngoại như vậy. Tôi biết Ph. nghiện ma túy từ lâu rồi nên bố mẹ nó mới trông rất cẩn thận. Nhiều lúc Ph. không bình thường và ít ra ngoài giao lưu cùng bạn bè trang lứa”.

Ông Nguyễn Văn Duyên, Chủ tịch UBND xã Chính Nghĩa cho biết: “Ph. từng đi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân và về nhà. Việc Ph. có bị ngáo đá hay không thì cơ quan công an đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ”- Một cán bộ Công an huyện Kim Động cho biết, vụ án đã được chuyển lên cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên để tiến hành điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Vụ án gây xôn xao. Ảnh: Dân Trí

Theo Báo Dân Trí trước đó, công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 2h sáng 2/4, tại nhà ông Đào Quang L. (85 tuổi, ở thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) có tiếng hô hoán.

Ngay sau đó, Công an xã Chính Nghĩa cùng quần chúng nhân dân đến nhà ông L. thì phát hiện Nguyễn Xuân Phú (30 tuổi, là cháu ngoại ông L.) đang có hành vi dùng dao đâm ông L. Tại hiện trường công an còn phát hiện bà Mạc Thị H. (81 tuổi, vợ ông L.) đang nằm và bị 1 con dao cắm vào đầu.

Công an xã Chính Nghĩa và quần chúng nhân dân đã khống chế đối tượng Phú. Qua kiểm tra cơ quan chức năng xác định bà H. đã tử vong, ông L. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Nhận được thông tin từ Công an huyện Kim Động, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an huyện Kim Động và Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, làm rõ.

Xác minh ban đầu, Phú là đối tượng đã nhiều lần được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị thần kinh.