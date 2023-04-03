Vụ thảm án cháu trai sát hại ông bà ngoại ở Hưng Yên: Nghi phạm từng nghiện game, nghi ngờ nghiện ma túy

Xã hội 03/04/2023 09:56

Mới đây, một vụ án vô cùng thương tâm tại tỉnh Hưng Yên đã khiến dư luận xôn xao. Theo đó, nghi phạm được xác nhận là cháu trai đã nhẫn tâm ra tay sát hại ông bà của mình.

Nói về đối tượng này, theo VietNamNet, ngay từ khi đặt chân đến đầu thôn đã có thể nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao về vụ án rúng động này. Tại ngôi nhà của ông Đào Quang L., không khí vắng lạnh khi ông đang nguy kịch tại bệnh viện, còn vợ ông là bà H. đã tử vong.

Theo lời kể của Nguyễn Văn H. - hàng xóm ông L. cho biết: “Ông L. vốn ở TP. Hưng Yên về đây công tác, lấy vợ và nghỉ hưu ở đây. Vợ chồng ông L. sinh được 2 người con nhưng người con trai mất cách đây khá lâu, chỉ còn lại cô con gái là mẹ của Ph. (Ph. là nghi phạm).

Bà H. có ít anh em họ hàng thân thích ở đây. Anh em của ông L. cũng ở xa nên khi xảy ra vụ việc, chủ yếu là hàng xóm lo toan. Mãi chiều tối mới có anh em xa và người thân đến lo việc.

Vụ thảm án cháu trai sát hại ông bà ngoại ở Hưng Yên: Nghi phạm từng nghiện game, nghi ngờ nghiện ma túy - Ảnh 1
 

 

Vụ thảm án cháu trai sát hại ông bà ngoại ở Hưng Yên: Nghi phạm từng nghiện game, nghi ngờ nghiện ma túy - Ảnh 2
Nơi xảy ra vụ án. Ảnh: VietNamNet

Hai ông bà sống chan hòa, có tình có nghĩa với hàng xóm xung quanh. Vậy nên khi ông bà ấy bị cháu trai sát hại chúng tôi ai cũng thương”.Ông Lê Minh T. (hàng xóm với nạn nhân) chia sẻ: “Ph. học cùng con nhà tôi. Từ bé Ph. hay chơi game, có nhiều hôm Ph. chơi cả ngày không ăn cơm. Thậm chí, Ph. chơi game cả tháng không ra khỏi nhà.

Lớn lên Ph. có đi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Thời gian sau nữa, Ph. về nhà thường có người trông nom và không thấy ra ngoài nhiều. Chúng tôi nghi cháu nghiện ma túy nên gia đình mới trông nom cẩn thận như vậy.

Bình thường Ph. tiếp xúc với mọi người thì ăn nói nhẹ nhàng, không bao giờ to tiếng hay chửi mắng ai. Chúng tôi rất bất ngờ trước hàng động của Ph”.

Tuy nhiên, anh Lê Minh V. (thôn Tạ Trung) nói: “Ph. ngáo đá mới sát hại ông bà ngoại như vậy. Tôi biết Ph. nghiện ma túy từ lâu rồi nên bố mẹ nó mới trông rất cẩn thận. Nhiều lúc Ph. không bình thường và ít ra ngoài giao lưu cùng bạn bè trang lứa”.

Ông Nguyễn Văn Duyên, Chủ tịch UBND xã Chính Nghĩa cho biết: “Ph. từng đi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân và về nhà. Việc Ph. có bị ngáo đá hay không thì cơ quan công an đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ”- Một cán bộ Công an huyện Kim Động cho biết, vụ án đã được chuyển lên cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên để tiến hành điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Vụ thảm án cháu trai sát hại ông bà ngoại ở Hưng Yên: Nghi phạm từng nghiện game, nghi ngờ nghiện ma túy - Ảnh 3
Vụ án gây xôn xao. Ảnh: Dân Trí

Theo Báo Dân Trí trước đó, công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 2h sáng 2/4, tại nhà ông Đào Quang L. (85 tuổi, ở thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) có tiếng hô hoán.

Ngay sau đó, Công an xã Chính Nghĩa cùng quần chúng nhân dân đến nhà ông L. thì phát hiện Nguyễn Xuân Phú (30 tuổi, là cháu ngoại ông L.) đang có hành vi dùng dao đâm ông L. Tại hiện trường công an còn phát hiện bà Mạc Thị H. (81 tuổi, vợ ông L.) đang nằm và bị 1 con dao cắm vào đầu.

Công an xã Chính Nghĩa và quần chúng nhân dân đã khống chế đối tượng Phú. Qua kiểm tra cơ quan chức năng xác định bà H. đã tử vong, ông L. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Nhận được thông tin từ Công an huyện Kim Động, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an huyện Kim Động và Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, làm rõ.

Xác minh ban đầu, Phú là đối tượng đã nhiều lần được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị thần kinh.

 

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