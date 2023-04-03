Vụ va chạm giao thông đã khiến tài xế xe máy tử vong tại chỗ, 3 người trong một gia đình thương vong.

Theo TTXVN, theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 3/4, Phan Hiếu Lễ (19 tuổi, ngụ phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài) điều khiển xe máy 95H1 - 643.04, lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Tây Ninh.

Đến đoạn đổ dốc, thuộc khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, xe máy 95H1 - 643.04 xảy ra va chạm với xe máy 53V9 - 3920 do anh Nguyễn Hữu Thiện (39 tuổi, ngụ phường Tân Phú) điều khiển chở theo hai con nhỏ học lớp 5 và lớp 2, lưu thông cùng chiều phía trước, đang chuẩn bị rẽ trái vào đường hẻm.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

Cú tông mạnh khiến, Phan Hiếu Lễ và xe máy bị văng lên phía trước hàng chục mét, lao thẳng sang lề đường đối diện, tử vong tại chỗ. Ba bố con anh Thiện bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, trong đó bé trai lớp 5 bị thương nặng.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đồng Xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Pháp Luật TP.HCM, trước đó, vào ngày 16-2, Bình Phước xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 13 (xã Thanh Phú, thị xã Bình Long) khiến một người chết, hai người bị thương.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, thanh niên tên Lợi (26 tuổi) điều khiển xe máy 93F1-302.55 lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ thị xã Bình Long đi TP.HCM.

Khi lưu thông đến đoạn đường thuộc ấp Phú Long (xã Thanh Phú) thì xảy ra va chạm với xe máy 68E1-202.96 do ông Em (50 tuổi) điều khiển chở phía sau cháu trai 6 tuổi, lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến 3 người văng ra xa. Ông Em bị thương nặng và tử vong ngay sau đó. Hai người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Hiện lực lượng công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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