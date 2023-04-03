Bình Phước: Va chạm giữa hai xe máy, một người tử vong, 3 người thương nặng

Xã hội 03/04/2023 13:44

Vụ va chạm giao thông đã khiến tài xế xe máy tử vong tại chỗ, 3 người trong một gia đình thương vong.

Theo TTXVN, theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 3/4, Phan Hiếu Lễ (19 tuổi, ngụ phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài) điều khiển xe máy 95H1 - 643.04, lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Tây Ninh.

Đến đoạn đổ dốc, thuộc khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, xe máy 95H1 - 643.04 xảy ra va chạm với xe máy 53V9 - 3920 do anh Nguyễn Hữu Thiện (39 tuổi, ngụ phường Tân Phú) điều khiển chở theo hai con nhỏ học lớp 5 và lớp 2, lưu thông cùng chiều phía trước, đang chuẩn bị rẽ trái vào đường hẻm.

Bình Phước: Va chạm giữa hai xe máy, một người tử vong, 3 người thương nặng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

Cú tông mạnh khiến, Phan Hiếu Lễ và xe máy bị văng lên phía trước hàng chục mét, lao thẳng sang lề đường đối diện, tử vong tại chỗ. Ba bố con anh Thiện bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, trong đó bé trai lớp 5 bị thương nặng.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đồng Xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Pháp Luật TP.HCM, trước đó, vào ngày 16-2, Bình Phước xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 13 (xã Thanh Phú, thị xã Bình Long) khiến một người chết, hai người bị thương.

 Bình Phước: Va chạm giữa hai xe máy, một người tử vong, 3 người thương nặng - Ảnh 2

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, thanh niên tên Lợi (26 tuổi) điều khiển xe máy 93F1-302.55 lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ thị xã Bình Long đi TP.HCM.

Khi lưu thông đến đoạn đường thuộc ấp Phú Long (xã Thanh Phú) thì xảy ra va chạm với xe máy 68E1-202.96 do ông Em (50 tuổi) điều khiển chở phía sau cháu trai 6 tuổi, lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến 3 người văng ra xa. Ông Em bị thương nặng và tử vong ngay sau đó. Hai người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Hiện lực lượng công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

 

Thông tin mới vụ cháy chung cư Carina: Luật sư bị cáo đề nghị trả hồ sơ

Thông tin mới vụ cháy chung cư Carina: Luật sư bị cáo đề nghị trả hồ sơ

Trước phiên tòa sơ thẩm vụ cháy chung cư Carina, luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị trả hồ sơ để điều tra về các tình tiết tránh bỏ lọt tội phạm.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Phước tai nạn giao thông va chạm xe

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 48 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 28 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt