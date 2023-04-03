Em trai tìm anh ruột để giải quyết mâu thuẫn, nhưng đang trong cuộc nói chuyện, người anh xuống bếp lấy con dao dài 35 cm phóng trúng ngực trái khiến em ruột tử vong.

Thông tin từ Báo Công Luận cho hay, ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng A Bên (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Đắk Kôi, huyện Kon Rẫy) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, trưa ngày 31/3, A Bên có tổ chức uống rượu với một số người cùng thôn tại nhà của mình. Đến khoảng 16h cùng ngày, trong cuộc nhậu giữa A Bên và A Bai (em ruột A Bên) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau khiến A Bai bị thương ở tay nhưng được mọi người can ngăn và đưa đi băng bó vết thương.

Anh trai đâm em ruột. Ảnh: Công Luận

Khoảng 19h cùng ngày, A Bai quay lại và nói A Bên ra ngoài nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này giữa 2 anh em tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, A Bên chạy xuống bếp lấy con dao nhọn dài 35 cm phóng trúng vùng ngực trái làm A Bai tử vong.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ án.

Cũng theo Báo An ninh TV, mới đây, liên quan đến các vụ án hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam cả 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Trong đó đối tượng nhỏ nhất sinh năm 2007, lớn nhất sinh năm 2005 ra đầu thú. Điều đáng nói là 2/5 đối tượng từng có tiền án về tội “cố ý gây thương tích” và 1 đối tượng đang có quyết định truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên vào các ngày 18 và 21/3, bọn chúng đã rủ nhau tìm những người phụ nữ đi một mình trên các tuyến đường vắng để cướp.

Khi thấy con mồi, bọn chúng dùng xe áp sát làm nạn nhân ngã xuống đường rồi dùng dao khống chế, lấy tiền của nạn nhân. Ngoài 2 vụ việc tại huyện Long Điền, 05 đối tượng nói trên cũng thừa nhận là thủ phạm đã gây ra vụ cướp tài sản của một phụ nữ sáng ngày 24/3 tại đường Hương Lộ 2, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của các nạn nhân, bọn chúng đã chia nhau tiêu xài hết.

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