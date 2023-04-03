Hé lộ lí do thương tâm 9 người ngồi trong cabin vụ lật xe dưa hấu ở Phú Yên: Các nạn nhân xin đi nhờ xe về quê

Xã hội 03/04/2023 16:25

Các nạn nhân trong vụ việc hầu hết là người trồng dưa rồi xin đi nhờ xe để về quê ở các tỉnh miền Trung.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, chiều 3/4, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) đã thông tin bước đầu liên quan xe tải bị lật vào vách núi trên đường ĐT 643 qua xã An Mỹ và cung cấp danh tính các nạn nhân.

Khoảng 9h cùng ngày, tài xế Hoàng Ngọc Anh (32 tuổi, quê huyện Bố Trạch, Quảng Bình) lái xe tải chở dưa, trên cabin còn có 9 người. Xe đi trên đường ĐT 643 hướng huyện Tuy An về huyện Sơn Hòa, khi đang đổ dốc đoạn qua xã An Mỹ thì lật vào vách núi.

Tai nạn khiến tài xế và 3 người đàn ông khác đều quê Bình Định tử vong. 5 người kẹt trong xe tải gặp nạn được giải cứu, đưa ra ngoài chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu.

Hé lộ lí do thương tâm 9 người ngồi trong cabin vụ lật xe dưa hấu ở Phú Yên: Các nạn nhân xin đi nhờ xe về quê - Ảnh 1
 

 

Hé lộ lí do thương tâm 9 người ngồi trong cabin vụ lật xe dưa hấu ở Phú Yên: Các nạn nhân xin đi nhờ xe về quê - Ảnh 2

Hiện trường xe tải gặp tai nạn, khiến 4 người chết ở Phú Yên. Ảnh: Dân Trí

Các nạn nhân gồm, ông Phan Văn Dũng, Hoàng Công Dương, Nguyễn Văn Bảy (đều quê Bình Định), Nguyễn Long Giang (quê Quảng Bình) và bà Bùi Thị Hoa (quê Quảng Ngãi). Hiện, hai người bị thương nặng, 3 nạn nhân khác đã qua cơn nguy kịch. Tất cả đang được điều trị tại bệnh viện.

Liên quan tai nạn trên, theo Sở Giao thông và Vận tải Phú Yên, trừ những người là nhà xe quê ở Quảng Bình, số còn lại chủ yếu là người dân lao động, trồng dưa hấu ở huyện Sơn Hòa. Họ theo xe tải để về quê, nhưng không may gặp sự cố.

Sau tai nạn, Công an đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Đồng thời, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình nạn nhân.

Theo VnExpress, khoảng 9h30, xe tải biển số Quảng Bình chở dưa hấu đi tiêu thụ chạy trên đường ĐT 643 từ xã An Mỹ (huyện Tuy An) lên cao nguyên Vân Hoà (huyện Sơn Hoà). Khi đang đổ đốc ở địa bàn thôn Phú Long (xã An Mỹ), xe đã đâm vào vách núi ở phía bên kia đường.

Sau tai nạn, ôtô bị lật úp, biến dạng, dưa hấu đổ ra đường. Gần đó dấu vết bánh xe trượt dài hàng chục mét. Người dân địa phương đã đưa 6 nạn nhân ra ngoài, chuyển vào Bệnh viện đa khoa Phú Yên, nhưng một người không qua khỏi.

Hé lộ lí do thương tâm 9 người ngồi trong cabin vụ lật xe dưa hấu ở Phú Yên: Các nạn nhân xin đi nhờ xe về quê - Ảnh 3

 

Hé lộ lí do thương tâm 9 người ngồi trong cabin vụ lật xe dưa hấu ở Phú Yên: Các nạn nhân xin đi nhờ xe về quê - Ảnh 4
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Phú Yên đã tới giải cứu ba nạn nhân còn lại mắc kẹt trong cabin, nhưng khi được đưa ra ngoài, tất cả đã tử vong.

Bác sĩ Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết 5 ca cấp cứu tại bệnh viện bị chấn thương nặng, đang được phẫu thuật, hồi sức tích cực, trong đó có trường hợp tiên lượng rất xấu.

Theo dữ liệu đăng kiểm, xe bị nạn sản xuất năm 2017, thời hạn sử dụng đến năm 2042, đăng ký lần đầu vào ngày 16/11/2018. Xe có trọng tải gần 18 tấn, kiểm định lần gần nhất vào ngày 31/10/2022, còn thời hạn đến 30/10/2023. Ôtô được phép chở hai người, ngồi ở cabin.

Thượng tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết lúc đầu người ngồi trên cabin xe là hai tài xế và em gái chủ dưa. Nhưng sau đó 6 người làm thuê bốc dưa xin ngồi cùng trên cabin để ra quốc lộ về nhà.

Đường ĐT 643 dài hơn 30 km, nối huyện Tuy An với Sơn Hòa. Đây là tuyến dân sinh nối quốc lộ 1A, đông xe chở hàng hóa, nông sản về các nhà máy ở tỉnh, song nhiều đoạn xuống cấp, nhiều dốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Vụ tai nạn lật xe dưa hấu thảm khốc ở Phú Yên: Hai xe ô tô của người dân và một xe cấp cứu qua đường đã cứu hộ những người bị nạn

Vụ tai nạn lật xe dưa hấu thảm khốc ở Phú Yên: Hai xe ô tô của người dân và một xe cấp cứu qua đường đã cứu hộ những người bị nạn

Khi vụ tai nạn xảy ra, những người qua đường và một xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đã hết sức cứu chữa những người bị nạn.

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Từ khóa:   tai nạn xe dưa hấu Phú Yên vụ lật xe dưa hấu

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