Theo thông tin từ Báo VietNamNet, chiều 3/4, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) đã thông tin bước đầu liên quan xe tải bị lật vào vách núi trên đường ĐT 643 qua xã An Mỹ và cung cấp danh tính các nạn nhân.

Khoảng 9h cùng ngày, tài xế Hoàng Ngọc Anh (32 tuổi, quê huyện Bố Trạch, Quảng Bình) lái xe tải chở dưa, trên cabin còn có 9 người. Xe đi trên đường ĐT 643 hướng huyện Tuy An về huyện Sơn Hòa, khi đang đổ dốc đoạn qua xã An Mỹ thì lật vào vách núi.