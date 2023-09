- Về vấn đề bữa ăn học sinh: Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội là hình ảnh một phần bữa ăn hàng ngày của học sinh. Thông thường, các học sinh sẽ được đảm bảo 4 bữa ăn chính và phụ/ngày với nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, và thực đơn được thay đổi hàng ngày.

Bữa ăn ít ỏi của các con. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Ví dụ bữa phụ có hôm là bánh mỳ kèm theo sữa, có hôm là bánh bao kèm sữa chua. Còn trái cây hàng ngày được cắt nhỏ để đảm bảo an toàn khi các con ăn. Tất cả đồ ăn bữa chính và bữa phụ luôn được bổ sung để con có thể lấy thêm nếu có nhu cầu.

Hình ảnh các bữa ăn thực tế này sẽ được gửi trên phần mềm liên lạc của Phụ huynh, đồng thời gửi cho Ban điều hành của hệ thống AMIS để giám sát hàng ngày, đảm bảo chất lượng bữa ăn đồng đều trên hệ thống.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh về bữa ăn, chúng tôi đã ngay lập tức rà soát và chấn chỉnh sự việc. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón Quý Phụ huynh đến trực tiếp cơ sở để thăm quan không gian nhà bếp, phòng ăn, và chất lượng bữa ăn của các con vào bất cứ thời gian nào trong tuần.

Phần ăn mà phụ huynh chụp. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

- Vấn đề giáo viên: Sau thời gian bị ảnh hưởng do dịch bệnh kéo dài, giáo viên mầm non đã phải vượt qua nhiều khó khăn để có thể trụ vững, và mới bước đầu quay trở lại làm việc bình thường.Hệ thống giáo dục mầm non AMIS cũng không nằm ngoài những thử thách đó. Về phản ánh là giáo viên chưa có đầy đủ bằng cấp, chúng tôi xin được cung cấp thông tin: một bạn giáo viên đang trong quá trình thực tập ở AMIS, đảm nhiệm vị trí giáo viên hỗ trợ giáo viên chính trong việc chăm sóc các con. Giáo viên này có chuyên môn về sư phạm và sẽ nhận bằng tốt nghiệp vào thời gian tới.

- Về vấn đề nhân sự quản lý: Ngay trong ngày 02.4.2023, AMIS Trần Hữu Dực đã bổ nhiệm quản lý trực tiếp mới, đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh và thông báo cho phụ huynh của cơ sở.

"Đối với chúng tôi, học sinh luôn là mối quan tâm hàng đầu. Cho nên, điều chúng tôi mong muốn nhất bây giờ là các con sẽ không bị gián đoạn việc đến trường, vui chơi và học tập. Chúng tôi chân thành mong nhận được sự thông cảm, ủng hộ của Quý Phụ huynh trong thời gian tới để tập thể giáo viên, nhân viên AMIS có cơ hội tiếp tục chăm sóc, đồng hành cùng các con" - thông cáo nhà trường nêu.

Những phần ăn phụ huynh tố cáo. Ảnh: Zing

Theo Zing trước đó, có con theo học tại trường AMIS (American Montessori International School, cơ sở Trần Hữu Dực), nhiều phụ huynh bức xúc về chất lượng bữa ăn dù đóng 70.000 đồng/ngày.

Tháng 7/2022, chị Nguyễn Thị Huyền (Cầu Giấy, Hà Nội) đăng ký cho con theo học tại AMIS Trần Hữu Dực. Với mức học phí hơn 80 triệu đồng/năm (chưa kể tiền ăn), chị Huyền hy vọng con được học tập tại môi trường tốt, phương pháp giáo dục quốc tế, vấn đề ăn uống, dinh dưỡng sẽ được đảm bảo.

Trong thời gian con theo học, chị Huyền nhận thấy cơ sở này có nhiều vấn đề chưa đạt tiêu chuẩn so với những gì trường quảng cáo và trao đổi với phụ huynh ban đầu. Theo chị Huyền, thời gian đầu, nhà trường đảm bảo việc cung cấp cho phụ huynh hình ảnh món ăn từng ngày cũng số lượng đồ ăn của các con, mức tiền ăn là 65.000 đồng/ngày.

Từ tháng 1/2023, ngày nào đi học về, con gái chị Huyền cũng kêu đói dù suất ăn đã tăng lên 70.000 đồng/ngày. Bắt đầu thấy có vấn đề, phụ huynh này chủ động theo dõi các bữa ăn của con tại trường và "sốc" khi gần một năm qua, con chị không được ăn uống tử tế.

Theo phụ huynh, thực đơn nhà trường đưa ra một kiểu nhưng khi nấu không đúng món. Đồ ăn được tận dụng triệt để nên các món lặp lại nhiều lần trong tuần. Không những vậy, lượng đồ ăn cũng ít. Phụ huynh này bức xúc, cho rằng lượng đồ ăn thực tế không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ.

"Cốc nước cam không khác gì nước lọc, sữa chỉ được 1/2-1/3 cốc, một quả chuối chia ra 3-4 phần, một quả nho bổ làm đôi, đồ ăn cháy sém. Tuy nhiên, khi một số phụ huynh ý kiến về số lượng, nhà trường gạt đi mà không tiếp thu", phụ huynh này cho biết.

Qua trao đổi, phụ huynh cho biết đã nhiều lần đề nghị gặp mặt nhà trường để trao đổi nhưng chỉ được họp với quản lý cơ sở và một người phụ trách chuyên môn.

"Nhà trường giải quyết theo cách đối phó là không cho giáo viên ở lớp chụp ảnh đồ ăn mà văn phòng nhà trường sẽ trực tiếp chụp gửi vào app cho phụ huynh. Họ chuẩn bị một khay cơm thật đầy, thật đẹp mắt chụp lên nhưng khi giáo viên ở lớp chụp ảnh, khay cơm thực tế của các con chỉ còn một nửa", chị Huyền tố.

Chung ý kiến với chị Huyền, một phụ huynh khác có con theo học tại AMIS Trần Hữu Dực cũng thắc mắc khi hôm nào con cũng đòi mang đồ ăn tới lớp.

Lúc đầu, phụ huynh này chỉ nghĩ con muốn chia cho các bạn. Khi thấy tình trạng kéo dài, vị phụ huynh này đã nhờ thầy cô chụp lại suất ăn của các bé và nhận thấy tình trạng giống như chị Huyền đã chia sẻ.

"Sau khi nghe góp ý 3-4 lần từ phụ huynh, nhà trường cũng thay đổi nhưng theo dạng đối phó", phụ huynh này nói.