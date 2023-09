Cụ thể, theo Báo Người Lao Động, liên quan đến vụ tai nạn, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay quá trình xác minh ban đầu xác định lỗi chính thuộc về người lái xe khách đã mất. Theo quy định, nếu người lái xe đã mất thì cơ quan tố tụng sẽ ra quyết định không khởi tố vụ án, nhưng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có thể có liên quan đến người giao xe hay do tuyến đường nên cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Trí

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vì sao đến nay đã gần 2 tháng kể từ xảy ra vụ tai nạn thảm khốc làm 10 người tử vong tại huyện Núi Thành nhưng cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam cho hay qua quá trình xác minh ban đầu xác định lỗi chính thuộc về người lái xe khách đã mất. Theo quy định, nếu người lái xe đã mất thì cơ quan tố tụng sẽ ra quyết định không khởi tố vụ án, nhưng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hết sức phức tạp, có thể có liên quan đến người giao xe, hay do tuyến đường… Do đó, Công an huyện Núi Thành đang rất cẩn thận trong vấn đề này và đang tiếp tục xác minh, điều tra.