Sáng 4/4, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Chu Đăng Sáu (sinh năm 1959) về tội Giết người. Người bị hại trong vụ án chính là vợ của Sáu. Tại phòng xử, các con của bị cáo có mặt, lặng lẽ theo dõi phiên tòa.

Theo thông tin từ Zing, do mâu thuẫn, cãi vã với vợ trong lúc ăn cơm, Chu Đăng Sáu đã đánh đập vợ đến bất tỉnh. Không dừng lại, ông ta dùng dây dù siết cổ vợ khiến bà tử vong.

Khoảng 21h, Sáu dắt xe ra ngoài định đi uống bia, nghe tiếng nổ máy và vặn ga to, bà T. tiếp tục mắng chồng. Thấy vậy, Sáu dựng xe máy đi vào nhà, đóng cửa lại. Lúc này, bà T. vẫn ngồi xem tivi, cả hai tiếp tục cãi nhau.

Theo hồ sơ vụ án, Sáu và vợ là bà Hồ Thị T. (sinh năm 1959) cùng trú tại phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Khoảng 19h ngày 28/3/2022, khi Sáu và bà T. ăn cơm tại nhà, thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sáu uống rượu và do bực tức, đã tát vào mặt vợ. Sau khi ăn cơm xong, 2 người tiếp tục cãi chửi nhau.

Con trai bị cáo theo dõi phiên tòa. Ảnh: Công lý

Khi bà T. đứng lên đi ra ngoài, thì Sáu dùng tay đẩy vợ ngã xuống nền nhà, đá 2 phát vào bụng, tát vào mặt rồi túm tóc, đập đầu bà T. xuống nền nhà chảy máu. Nạn nhân nằm im.

Sáu tiếp tục lấy 2 đoạn dây dù (loại dây buộc hàng), đến sát bên vợ, tỳ đầu gối lên lưng bà và tròng đoạn dây vào cổ, siết cổ bà khoảng 5-10 phút rồi thả ra. Sau đó, Sáu lật vợ nằm ngửa ra, lấy đoạn dây thứ hai tròng vào cổ rồi siết. Thấy mặt bà T. đỏ ửng, nước ở miệng và mũi chảy ra, Sáu nghĩ vợ đã chết nên buông dây, dùng tay kiểm tra mũi, miệng nhưng không thấy bà T. thở nữa. Sáu rút 2 đoạn dây dù khỏi cổ vợ, cất vào vị trí cũ.

Hơn một tiếng sau, Sáu bỏ đi uống bia rồi trở về nhà. Khoảng 2h ngày 29/3/2022, Sáu lại kiểm tra, thấy bà T. đã chết. Sáu dùng tay kéo vợ dựa lưng vào tường, rồi gọi 115 nhưng bấm nhầm số không gọi được. Sau đó, Sáu gọi điện cho con gái là chị Chu Thị Thanh T. (36 tuổi), thông báo: “Mày lên xem mẹ mày đi, ngất lên ngất xuống mấy lần rồi, gọi cấp cứu đi”. Chị T. cùng chồng đi ôtô đến đưa mẹ đi cấp cứu.

Con trai bà Thành sau đó đã đến Công an phường Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) trình báo việc bà Thành đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn. Ảnh: Zing

Cũng theo Báo Công Lý, khoảng 2h30 cùng ngày, vợ chồng chị Thủy đến nhà, đưa bà Thành đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Khi đến khoa cấp cứu Bệnh viện Xanh Pôn, bác sĩ trực cấp cứu thông báo, bà Thành đã chết trước khi vào viện.

Con trai bà Thành sau đó đã đến Công an phường Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) trình báo việc bà Thành đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn nhưng bác sĩ thông báo đã chết trước khi vào viện, và xin giấy báo tử cho bà Thành.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chu Đăng Sáu mức án 20 năm tù về tội “Giết người”.