Rùng rợn vụ án chồng dùng dây siết cổ vợ đến chết: Đối tượng lĩnh án 20 năm tù

Xã hội 04/04/2023 20:20

Mới đây, cơ quan điều tra đã đưa vụ án chồng dùng dây siết cổ vợ ra tòa xét xử về tội “Giết người”.

Theo thông tin từ Zing, do mâu thuẫn, cãi vã với vợ trong lúc ăn cơm, Chu Đăng Sáu đã đánh đập vợ đến bất tỉnh. Không dừng lại, ông ta dùng dây dù siết cổ vợ khiến bà tử vong.

Sáng 4/4, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Chu Đăng Sáu (sinh năm 1959) về tội Giết người. Người bị hại trong vụ án chính là vợ của Sáu. Tại phòng xử, các con của bị cáo có mặt, lặng lẽ theo dõi phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Sáu và vợ là bà Hồ Thị T. (sinh năm 1959) cùng trú tại phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Khoảng 19h ngày 28/3/2022, khi Sáu và bà T. ăn cơm tại nhà, thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sáu uống rượu và do bực tức, đã tát vào mặt vợ. Sau khi ăn cơm xong, 2 người tiếp tục cãi chửi nhau.

Khoảng 21h, Sáu dắt xe ra ngoài định đi uống bia, nghe tiếng nổ máy và vặn ga to, bà T. tiếp tục mắng chồng. Thấy vậy, Sáu dựng xe máy đi vào nhà, đóng cửa lại. Lúc này, bà T. vẫn ngồi xem tivi, cả hai tiếp tục cãi nhau.

Rùng rợn vụ án chồng dùng dây siết cổ vợ đến chết: Đối tượng lĩnh án 20 năm tù - Ảnh 1

Con trai bị cáo theo dõi phiên tòa. Ảnh: Công lý

Khi bà T. đứng lên đi ra ngoài, thì Sáu dùng tay đẩy vợ ngã xuống nền nhà, đá 2 phát vào bụng, tát vào mặt rồi túm tóc, đập đầu bà T. xuống nền nhà chảy máu. Nạn nhân nằm im.

Sáu tiếp tục lấy 2 đoạn dây dù (loại dây buộc hàng), đến sát bên vợ, tỳ đầu gối lên lưng bà và tròng đoạn dây vào cổ, siết cổ bà khoảng 5-10 phút rồi thả ra. Sau đó, Sáu lật vợ nằm ngửa ra, lấy đoạn dây thứ hai tròng vào cổ rồi siết. Thấy mặt bà T. đỏ ửng, nước ở miệng và mũi chảy ra, Sáu nghĩ vợ đã chết nên buông dây, dùng tay kiểm tra mũi, miệng nhưng không thấy bà T. thở nữa. Sáu rút 2 đoạn dây dù khỏi cổ vợ, cất vào vị trí cũ.

Hơn một tiếng sau, Sáu bỏ đi uống bia rồi trở về nhà. Khoảng 2h ngày 29/3/2022, Sáu lại kiểm tra, thấy bà T. đã chết. Sáu dùng tay kéo vợ dựa lưng vào tường, rồi gọi 115 nhưng bấm nhầm số không gọi được. Sau đó, Sáu gọi điện cho con gái là chị Chu Thị Thanh T. (36 tuổi), thông báo: “Mày lên xem mẹ mày đi, ngất lên ngất xuống mấy lần rồi, gọi cấp cứu đi”. Chị T. cùng chồng đi ôtô đến đưa mẹ đi cấp cứu.

Rùng rợn vụ án chồng dùng dây siết cổ vợ đến chết: Đối tượng lĩnh án 20 năm tù - Ảnh 2
Con trai bà Thành sau đó đã đến Công an phường Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) trình báo việc bà Thành đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn. Ảnh: Zing

 

Cũng theo Báo Công Lý, khoảng 2h30 cùng ngày, vợ chồng chị Thủy đến nhà, đưa bà Thành đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Khi đến khoa cấp cứu Bệnh viện Xanh Pôn, bác sĩ trực cấp cứu thông báo, bà Thành đã chết trước khi vào viện.

Con trai bà Thành sau đó đã đến Công an phường Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) trình báo việc bà Thành đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn nhưng bác sĩ thông báo đã chết trước khi vào viện, và xin giấy báo tử cho bà Thành.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chu Đăng Sáu mức án 20 năm tù về tội “Giết người”.

Khách ngoại quốc trèo lan can nhảy lầu tại sân bay nội bài đã không qua khỏi

Khách ngoại quốc trèo lan can nhảy lầu tại sân bay nội bài đã không qua khỏi

Sau khi nhảy ở lan can tầng 3, khu vực công cộng, gần thang máy trong nhà ga T2, nhảy xuống tầng 1, hành khách này đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, không qua khỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Nội vụ án xét xử

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 56 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt