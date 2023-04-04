Nghệ An: Trụ sở UBND xã cháy ngùn ngụt trong đêm, nhiều giấy tờ bị thiêu rụi

Trong đêm tối, vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại Ủy ban xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã thiêu rụi nhiều giấy tờ cùng tài sản.
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Theo VTC News, ông Nguyễn Văn Tuệ, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận, bộ phận một cửa của UBND xã Quỳnh Lương bất ngờ bốc cháy trong đêm.
"Ngọn lửa đã thiêu rụi giấy tờ, sổ sách liên quan lĩnh vực tư pháp. Tuy nhiên, do hồ sơ chủ yếu được lưu trữ trên mạng máy tính nên đỡ thiệt hại hơn. Nguyên nhân gây ra vụ cháy được xác định là do chập điện", Chủ tịch xã Quỳnh Lương chia sẻ thêm.
Cũng theo Tổ quốc, trước đó, khoảng gần 21h ngày 3/4,tại Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả của xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu) bất ngờ bốc cháy. Thời điểm này mọi người đã tan làm và rời khỏi trụ sở. Phát hiện sự việc một số người đã hô hoán nhau chạy ra dập lửa.
Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát chữa cháy đã điều động 2 xe chuyên dụng đến cùng cán bộ và người dân xã dập lửa. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.