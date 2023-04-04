Bình Dương: Bàng hoàng ba người trong gia đình tử vong do bị điện giật

Xã hội 04/04/2023 21:19

Cả ba người trong gia đình đã tử vong thương tâm. Công an thị xã Bến Cát đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, khoảng 18h20 cùng ngày, thấy nước mưa tràn ra trước nhà mình nên bà Nguyễn Thị Nhị (SN 1953, ngụ thị xã Bến Cát) đi ra để quét, tuy nhiên trong lúc quét nước thì bà Nhị bị điện rò rỉ từ dây điện 3 pha giật té ngã.

Phát hiện sự việc, chồng bà là ông Nguyễn Văn Lên (SN 1952), con trai là Nguyễn Thái Bình (SN 1983) và cháu nội là Nguyễn Thái Dương (SN 2011) đang ở trong nhà, thấy vậy liền chạy ra cứu thì cũng bị điện giật.

Vụ điện giật làm ông Nguyễn Văn Lên, anh Nguyễn Thái Bình và cháu Nguyễn Thái Dương tử vong tại chỗ. Còn bà Nguyễn Thị Nhị bị thương nhẹ.

Bình Dương: Bàng hoàng ba người trong gia đình tử vong do bị điện giật - Ảnh 1

Hiện trường vụ chết người thương tâm. Ảnh: Người Lao Động

Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân là thời điểm này trời mưa, gió giật mạnh khiến cây xanh ngã đè lên đường dây điện 3 pha làm những dây điện bị đứt, sau đó nhiễm xuống nước đọng ở mặt đường.

Cũng theo Báo Người Lao Động, nhận được tin báo, Công an thị xã Bến Cát và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bình Dương: Bàng hoàng ba người trong gia đình tử vong do bị điện giật - Ảnh 2
Công an tiến hành điều tra nguyên nhân. Ảnh: VietNamNet

Theo lãnh đạo thị xã Bến Cát, hiện nay, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng, thị xã Bến Cát hỗ trợ 30 triệu đồng và phường Mỹ Phước hỗ trợ 10 triệu đồng để lo hậu sự cho các nạn nhân.

Cũng tại thị xã Bến Cát, vào tháng 7 năm ngoái, 6 người trong một gia đình bị tử vong do ngạt khí từ máy phát điện.

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Đối tượng khai nữ kế toán đã lập công ty riêng giống với công ty mình để chiếm đoạt tài sản nên tức giận và ra tay sát hại nạn nhân. Lời khai của nghi phạm vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh để làm rõ.

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Từ khóa:   Bình Dương điện giật tử vong tai nạn

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