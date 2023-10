Thông tin mới vụ cháy gần bến xe Miền Đông: Kịp thời cứu 4 người, 35 người thoát ra an toàn

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: VietNamNet

Lực lượng chữa cháy đã tạo lối thoát hiểm để đưa 4 người bị mắc kẹt (2 trẻ nhỏ, 2 cụ già) ra ngoài và hướng dẫn cho 35 người người thoát nạn kịp thời khỏi đám cháy.

Thông tin từ Báo Công An cho hay, chiều tối 4-4-2023, khói lửa bất ngờ bốc lên tại một hộ kinh doanh lưu trú trên QL13 Phường 26, Q.Bình Thạnh. Tiếp nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH CATP đã phối hợp với lực lượng chữa cháy Công an Q.BìnhThạnh, Công an Q.Gò Vấp nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu nạn cứu hộ, chữa cháy.

Do hiện trường vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường Quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Công an

Lực lượng PCCC đã điều 11 xe chuyên dụng cùng 68 CBCS, do Thiếu tá Lê Tấn Châu - Phó trưởng Phòng PC07 chỉ huy, kịp thời có mặt triển khai các phương án chữa cháy.

Địa điểm cháy là một hộ kinh doanh lưu trú và bán cơm, phở. Ngọn lửa bắt đầu từ bảng quảng cáo lan vào tầng 1 có gác gỗ nơi nhiều người đang mắc kẹt. Với quyết tâm cao, lực lượng công an đã cứu được 39 người ra ngoài an toàn, trong đó có 1 người già bị tai biến và 2 trẻ nhỏ, trước khi lửa bốc cháy dữ dội.

Đám cháy đã được dập tắt sau đó, tuy nhiên ngọn lửa đã thiêu rụi 120m2/240m2 của căn nhà.

Do ảnh hưởng của vụ cháy đã làm ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài từ ngã tư Hàng Xanh, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, QL13 và các tuyến đường trong khu vực nhiều giờ liền.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại đang được cơ quan công an làm rõ.