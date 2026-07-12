Phú Thọ: Phát hiện trăn 4m, nặng 30kg sau nhà dân trong đêm

Đời sống 12/07/2026 10:25

Một cá thể trăn đất nặng khoảng 30kg bất ngờ xuất hiện trong vườn nhà một hộ dân ở xã Nhân Nghĩa (tỉnh Phú Thọ).

Theo báo Dân Trí, tối 8/7, sau cơn mưa lớn trút xuống thôn Mới Nang (xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ), anh Bùi Xuân Trường cầm đèn pin, kiểm tra khu vực chuồng gà phía sau nhà.

Trong lúc soi đèn, anh bất ngờ phát hiện một con trăn lớn đang chậm rãi trườn qua khu vực cây cối rậm rạp, cao ngang đầu gối. Đoạn video ghi lại hình ảnh con trăn được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tương tác. 

Khi ánh đèn pin chiếu tới, con vật lập tức dừng lại. Nhận thấy đây là con trăn có kích thước rất lớn, anh Trường nhanh chóng gọi thêm 4 người hàng xóm đến hỗ trợ.

Sau khi khống chế được trăn, anh đưa con vật vào chiếc lồng sắt thường dùng để nhốt gà, dùng dây thép buộc chặt nhiều vòng, tránh cho con vật xổng ra ngoài, gây nguy hiểm cho người dân và vật nuôi.

Phú Thọ: Phát hiện trăn 4m, nặng 30kg sau nhà dân trong đêm - Ảnh 1
Trăn khủng bò vào vườn nhà dân ở Phú Thọ. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Ngày 9/7, gia đình anh Bùi Văn Trường đã thông báo tới hạt kiểm lâm ở địa phương về sự việc này.

Theo thông tin báo Tiền Phong, theo UBND xã Nhân Nghĩa, căn cứ danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm quy, cá thể trăn được xác định là trăn đất, nặng khoảng 30kg và có sức khỏe tốt. Cá thể trăn có tên khoa học Python bivittatus, thuộc Nhóm IIB, động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm.

Hiện UBND xã Nhân Nghĩa cùng các cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục theo quy định để thả cá thể trăn về rừng.

Trăn gấm, còn được gọi là trăn mắt lưới châu Á, trăn mắc võng hoặc trăn hoa.  Chúng ăn các loài như lợn rừng, hươu, gia súc, chim, cá sấu nhỏ...

Dù không có nọc độc, những vết cắn của trăn gấm khiến vết thương chảy nhiều máu và có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng. Miệng của chúng chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm.

Tại Việt Nam, trăn gấm được xếp vào Sách đỏ Việt Nam vào năm 1992 và đến nay vẫn được xếp vào danh sách loài “cực kỳ nguy cấp”, có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên do đã bị suy giảm số lượng trong vòng 3 thế hệ liên tiếp.

Ngoài ra, theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; có hiệu lực từ ngày 1/7, trăn gấm được xếp vào nhóm động vật IIB, là nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, nhưng có mức độ đe dọa thấp hơn so với nhóm IB (nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng nghiêm trọng).

Trăn gấm là thành viên thuộc phân họ rắn có kích thước dài nhất thế giới, có thể đạt chiều dài hơn 6,5m khi trưởng thành. Một số trường hợp trăn gấm trong môi trường nuôi nhốt có thể đạt đến chiều dài đến gần 10m.

Trăn gấm cũng là loài trăn nặng thứ 3 thế giới, sau trăn anaconda và trăn đất. Trăn gấm trưởng thành có thể nặng lên đến 175kg, một số trường hợp hiếm gặp nặng đến gần 250kg.

 

Sự cố sập cầu sắt ở Sóc Trăng đã hoàn tất khắc phục, chi phí sửa chữa cầu gần 200 triệu đồng, người dân lưu thông trở lại

Sự cố sập cầu sắt ở Sóc Trăng đã hoàn tất khắc phục, chi phí sửa chữa cầu gần 200 triệu đồng, người dân lưu thông trở lại

Toàn bộ chi phí khắc phục, sửa chữa gần 200 triệu đồng, chưa kể các chi phí phát sinh từ việc triển khai phà tạm trong thời gian chờ sửa chữa. Tất cả chi phí trên đều do chủ phương tiện gây ra sự cố chịu hoàn toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   trăn khủng trăn khủng vào nhà dân tin mới

TIN MỚI NHẤT

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 46 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 59 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 1 giờ 42 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong