Phú Thọ: Phát hiện trăn 4m, nặng 30kg sau nhà dân trong đêm

Trong lúc soi đèn, anh bất ngờ phát hiện một con trăn lớn đang chậm rãi trườn qua khu vực cây cối rậm rạp, cao ngang đầu gối. Đoạn video ghi lại hình ảnh con trăn được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tương tác.

Theo báo Dân Trí , tối 8/7, sau cơn mưa lớn trút xuống thôn Mới Nang (xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ), anh Bùi Xuân Trường cầm đèn pin, kiểm tra khu vực chuồng gà phía sau nhà.

Sau khi khống chế được trăn, anh đưa con vật vào chiếc lồng sắt thường dùng để nhốt gà, dùng dây thép buộc chặt nhiều vòng, tránh cho con vật xổng ra ngoài, gây nguy hiểm cho người dân và vật nuôi.

Khi ánh đèn pin chiếu tới, con vật lập tức dừng lại. Nhận thấy đây là con trăn có kích thước rất lớn, anh Trường nhanh chóng gọi thêm 4 người hàng xóm đến hỗ trợ.

Trăn khủng bò vào vườn nhà dân ở Phú Thọ. Ảnh: Báo Dân Trí.

Ngày 9/7, gia đình anh Bùi Văn Trường đã thông báo tới hạt kiểm lâm ở địa phương về sự việc này.

Theo thông tin báo Tiền Phong, theo UBND xã Nhân Nghĩa, căn cứ danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm quy, cá thể trăn được xác định là trăn đất, nặng khoảng 30kg và có sức khỏe tốt. Cá thể trăn có tên khoa học Python bivittatus, thuộc Nhóm IIB, động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm.

Hiện UBND xã Nhân Nghĩa cùng các cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục theo quy định để thả cá thể trăn về rừng.

Trăn gấm, còn được gọi là trăn mắt lưới châu Á, trăn mắc võng hoặc trăn hoa. Chúng ăn các loài như lợn rừng, hươu, gia súc, chim, cá sấu nhỏ...

Dù không có nọc độc, những vết cắn của trăn gấm khiến vết thương chảy nhiều máu và có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng. Miệng của chúng chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm.

Tại Việt Nam, trăn gấm được xếp vào Sách đỏ Việt Nam vào năm 1992 và đến nay vẫn được xếp vào danh sách loài “cực kỳ nguy cấp”, có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên do đã bị suy giảm số lượng trong vòng 3 thế hệ liên tiếp.

Ngoài ra, theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; có hiệu lực từ ngày 1/7, trăn gấm được xếp vào nhóm động vật IIB, là nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, nhưng có mức độ đe dọa thấp hơn so với nhóm IB (nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng nghiêm trọng).

Trăn gấm là thành viên thuộc phân họ rắn có kích thước dài nhất thế giới, có thể đạt chiều dài hơn 6,5m khi trưởng thành. Một số trường hợp trăn gấm trong môi trường nuôi nhốt có thể đạt đến chiều dài đến gần 10m.

Trăn gấm cũng là loài trăn nặng thứ 3 thế giới, sau trăn anaconda và trăn đất. Trăn gấm trưởng thành có thể nặng lên đến 175kg, một số trường hợp hiếm gặp nặng đến gần 250kg.