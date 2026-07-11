Giá vàng hôm nay, ngày 11/7/2026: Mua bán vàng nhẫn chênh lệch lên đến 4 triệu đồng

Chênh lệch mua - bán vàng miếng cùng vàng nhẫn tại SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng nhưng tại Doji lên đến 4 triệu đồng. Điều này khiến người mua lỗ ngay 4 triệu đồng một lượng khi mua vào.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng nay (11/7), giá vàng trong nước không thay đổi. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục được mua vào ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra 149,9 triệu đồng như hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn tại SJC cũng được duy trì chiều mua vào 146,4 triệu đồng và bán ra 149,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vàng nhẫn ở mức 145,5 triệu đồng, bán ra 148,8 triệu đồng; Công ty Doji mua vào 145 triệu đồng và bán ra 149 triệu đồng...

Lúc 21h30 ngày 10/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 4.095 USD/ounce, giảm 30 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.112 USD/ounce.

Theo thông tin báo VietNamNet , sáng nay, giá vàng thế giới kết tuần ở mức 4.119 USD/ounce, đánh dấu sự hồi phục sau khi giảm mạnh trong phiên cuối tuần.

Báo cáo việc làm tháng 6 cho thấy kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Số liệu của tháng 4 và tháng 5 được điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000 việc làm. Diễn biến này tạo thêm cơ sở để thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bớt cứng rắn hơn trong chính sách tiền tệ, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Tuy nhiên, biên bản cuộc họp Fed công bố trong tuần vẫn cho thấy các nhà hoạch định chính sách còn lo ngại về lạm phát và chưa sẵn sàng nới lỏng lập trường tiền tệ. Điều này khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với các vị thế mua vàng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 4,53%. Chỉ số USD Index ổn định gần 100,9 điểm. Đồng USD và lợi suất vẫn ở mức cao tiếp tục hạn chế đà tăng của kim loại quý, dù thị trường lao động đang có dấu hiệu chững lại.

Trong khi đó, rủi ro địa chính trị tại Trung Đông vẫn hiện hữu. Iran tiếp tục phát tín hiệu có thể áp phí với tàu qua eo biển Hormuz, trong khi Mỹ khẳng định phải bảo đảm tự do hàng hải. Giá dầu Brent duy trì quanh 77 USD/thùng và WTI khoảng 73 USD/thùng, góp phần giữ áp lực lạm phát ở mức cao.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào ngày 14/7. Nếu lạm phát hạ nhiệt, áp lực lên lợi suất trái phiếu có thể giảm, qua đó tạo điều kiện để giá vàng kiểm định vùng kháng cự 4.162-4.214 USD/ounce.

Ngược lại, nếu giá dầu tăng trở lại hoặc lạm phát vẫn ở mức cao, kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt có thể gây sức ép lên giá vàng trong ngắn hạn.