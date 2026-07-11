Giá vàng hôm nay, ngày 11/7/2026: Mua bán vàng nhẫn chênh lệch lên đến 4 triệu đồng

Đời sống 11/07/2026 09:16

Hôm nay, ngày 11/7/2026 giá vàng trong nước đứng yên sát 150 triệu đồng khi thị trường thế giới đi ngang.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (11/7), giá vàng trong nước không thay đổi. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục được mua vào ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra 149,9 triệu đồng như hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn tại SJC cũng được duy trì chiều mua vào 146,4 triệu đồng và bán ra 149,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vàng nhẫn ở mức 145,5 triệu đồng, bán ra 148,8 triệu đồng; Công ty Doji mua vào 145 triệu đồng và bán ra 149 triệu đồng...

Chênh lệch mua - bán vàng miếng cùng vàng nhẫn tại SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng nhưng tại Doji lên đến 4 triệu đồng. Điều này khiến người mua lỗ ngay 4 triệu đồng một lượng khi mua vào.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/7/2026: Mua bán vàng nhẫn chênh lệch lên đến 4 triệu đồng - Ảnh 1
Chênh lệch mua bán vàng nhẫn lên đến 4 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, sáng nay, giá vàng thế giới kết tuần ở mức 4.119 USD/ounce, đánh dấu sự hồi phục sau khi giảm mạnh trong phiên cuối tuần.

Lúc 21h30 ngày 10/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 4.095 USD/ounce, giảm 30 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.112 USD/ounce.

Báo cáo việc làm tháng 6 cho thấy kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Số liệu của tháng 4 và tháng 5 được điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000 việc làm. Diễn biến này tạo thêm cơ sở để thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bớt cứng rắn hơn trong chính sách tiền tệ, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Tuy nhiên, biên bản cuộc họp Fed công bố trong tuần vẫn cho thấy các nhà hoạch định chính sách còn lo ngại về lạm phát và chưa sẵn sàng nới lỏng lập trường tiền tệ. Điều này khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với các vị thế mua vàng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 4,53%. Chỉ số USD Index ổn định gần 100,9 điểm. Đồng USD và lợi suất vẫn ở mức cao tiếp tục hạn chế đà tăng của kim loại quý, dù thị trường lao động đang có dấu hiệu chững lại.

Trong khi đó, rủi ro địa chính trị tại Trung Đông vẫn hiện hữu. Iran tiếp tục phát tín hiệu có thể áp phí với tàu qua eo biển Hormuz, trong khi Mỹ khẳng định phải bảo đảm tự do hàng hải. Giá dầu Brent duy trì quanh 77 USD/thùng và WTI khoảng 73 USD/thùng, góp phần giữ áp lực lạm phát ở mức cao.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào ngày 14/7. Nếu lạm phát hạ nhiệt, áp lực lên lợi suất trái phiếu có thể giảm, qua đó tạo điều kiện để giá vàng kiểm định vùng kháng cự 4.162-4.214 USD/ounce.

Ngược lại, nếu giá dầu tăng trở lại hoặc lạm phát vẫn ở mức cao, kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt có thể gây sức ép lên giá vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay, ngày 10/7/2026: Bất tăng trở lại, vàng SJC lên sát 150 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/7/2026: Bất tăng trở lại, vàng SJC lên sát 150 triệu đồng

Hôm nay, ngày 10/7/2026, giá vàng thế giới lẫn trong nước đồng loạt bật tăng cao khi lực mua bắt đáy xuất hiện.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng nhẫn giá vàng trong nước

TIN MỚI NHẤT

Vừa khoe que thử thai 2 vạch liền được chồng tặng sổ tiết kiệm 7 tỷ, tôi chưa kịp mừng đã lặng người vì tờ giấy đính kèm

Vừa khoe que thử thai 2 vạch liền được chồng tặng sổ tiết kiệm 7 tỷ, tôi chưa kịp mừng đã lặng người vì tờ giấy đính kèm

Tâm sự 26 phút trước
Rời màn ảnh 2 năm, Kaity Nguyễn đang mưu cầu điều gì?

Rời màn ảnh 2 năm, Kaity Nguyễn đang mưu cầu điều gì?

Hậu trường 29 phút trước
Thứ quả rẻ bèo ngoài chợ là "nhà máy dinh dưỡng" giúp da đẹp dáng xinh, người khỏe mạnh

Thứ quả rẻ bèo ngoài chợ là "nhà máy dinh dưỡng" giúp da đẹp dáng xinh, người khỏe mạnh

Dinh dưỡng 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/7-13/7), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/7-13/7), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Nam shipper bị báo dữ tấn công trên phố và cái kết khiến người xem thót tim

Nam shipper bị báo dữ tấn công trên phố và cái kết khiến người xem thót tim

Video 56 phút trước
Bị mẹ chồng ép "mượn tạm" toàn bộ vàng cưới, nàng dâu gật đầu cái rụp kèm một điều kiện khiến bà xanh mặt

Bị mẹ chồng ép "mượn tạm" toàn bộ vàng cưới, nàng dâu gật đầu cái rụp kèm một điều kiện khiến bà xanh mặt

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân ban lộc sau ngày 11/7/2026, 3 con giáp tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, vận trình 'bứt tốc như rồng vàng'

Thần Tài lẫn quý nhân ban lộc sau ngày 11/7/2026, 3 con giáp tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, vận trình 'bứt tốc như rồng vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Xe ô tô lao xuống vực sâu, du khách bất lực đứng nhìn, rất may không có ai trong xe

Xe ô tô lao xuống vực sâu, du khách bất lực đứng nhìn, rất may không có ai trong xe

Video 1 giờ 56 phút trước
Sale hè bùng nổ lên đến 50%++ toàn ngành hàng tại Điện Máy Xanh

Sale hè bùng nổ lên đến 50%++ toàn ngành hàng tại Điện Máy Xanh

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Trương Bá Chi gặp sự cố nổ lốp xe, may mắn thoát nạn trong gang tấc

Trương Bá Chi gặp sự cố nổ lốp xe, may mắn thoát nạn trong gang tấc

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 11/7/2026: Mua bán vàng nhẫn chênh lệch lên đến 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/7/2026: Mua bán vàng nhẫn chênh lệch lên đến 4 triệu đồng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 11/7/2026, Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp 'xòe tay đón lộc', vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 11/7/2026, Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp 'xòe tay đón lộc', vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp

Cứ ngỡ ăn chơi vui miệng, ai ngờ món này lại là "thần dược" tự nhiên cho sức khỏe

Cứ ngỡ ăn chơi vui miệng, ai ngờ món này lại là "thần dược" tự nhiên cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sale hè bùng nổ lên đến 50%++ toàn ngành hàng tại Điện Máy Xanh

Sale hè bùng nổ lên đến 50%++ toàn ngành hàng tại Điện Máy Xanh

Xe chở 19 hành khách bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa đêm

Xe chở 19 hành khách bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa đêm

Trượt chân ở đập nước, 5 nữ sinh tử vong thương tâm

Trượt chân ở đập nước, 5 nữ sinh tử vong thương tâm

Nóng: Danh sách 27 loại nước yến giả, khuyến cáo người dân không sử dụng

Nóng: Danh sách 27 loại nước yến giả, khuyến cáo người dân không sử dụng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/7/2026: Bất tăng trở lại, vàng SJC lên sát 150 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/7/2026: Bất tăng trở lại, vàng SJC lên sát 150 triệu đồng

Lật tàu hàng trên biển, 3 người được cứu sống, 2 người nghi bị mắc kẹt trong tàu

Lật tàu hàng trên biển, 3 người được cứu sống, 2 người nghi bị mắc kẹt trong tàu