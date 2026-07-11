Đừng chỉ nhìn số inch khi mua màn hình, khoảng cách ngồi mới là điểm dễ bị bỏ quên

Theo các chuyên gia, nếu bàn làm việc nông, khoảng cách từ mắt đến màn hình quá gần, một màn lớn có thể khiến người dùng phải đảo mắt nhiều hơn để quan sát hai mép. Ngược lại, nếu bàn đủ sâu, kích thước lớn lại giúp chữ, bảng tính, cửa sổ trình duyệt và ứng dụng làm việc có không gian hiển thị thoáng hơn.

Khi mua màn hình máy tính , nhiều người thường hỏi ngay: nên chọn bao nhiêu inch? Thực tế, câu hỏi cần đặt trước là bạn ngồi cách màn hình bao xa.

Vì vậy, kích thước màn hình nên đi cùng độ sâu bàn, tư thế ngồi và loại công việc thường làm, thay vì chỉ chọn theo cảm giác “càng lớn càng tốt”.

Không gian hiển thị rộng phù hợp với người thường mở nhiều cửa sổ cùng lúc.

Khi nào cỡ 27 inch phát huy lợi thế?

Với bàn làm việc có độ sâu tương đối thoải mái, màn hình 27 inch là lựa chọn đáng cân nhắc cho người thường chia đôi cửa sổ, làm bảng tính, chỉnh ảnh nhẹ, học online hoặc vừa làm việc vừa theo dõi tài liệu tham khảo.

Cỡ này đủ rộng để người dùng không phải thu phóng liên tục, nhất là khi làm việc với nhiều tab trình duyệt, file văn bản và ứng dụng chat. Nếu ngân sách cho phép, độ phân giải 2K thường tạo cảm giác sắc nét hơn trên kích thước này, đặc biệt khi đọc chữ nhỏ trong thời gian dài.

Người chơi game cũng có thể hưởng lợi từ không gian hiển thị rộng hơn. Tuy nhiên, nếu ưu tiên game tốc độ cao, tần số quét và thời gian phản hồi vẫn là yếu tố nên xem cùng kích thước.

Bàn nhỏ có nên chọn cỡ gọn hơn?

Không phải ai cũng cần một màn lớn. Với góc học tập nhỏ, bàn sát tường hoặc khoảng cách ngồi gần, màn hình 24 inch vẫn là lựa chọn hợp lý vì dễ bố trí, ít chiếm diện tích và phù hợp với nhiều nhu cầu văn phòng cơ bản.

Cỡ nhỏ hơn cũng giúp người dùng quan sát toàn bộ khung hình nhanh hơn, nhất là khi bàn phím, chuột, loa hoặc laptop đã chiếm nhiều không gian. Đây là phương án thực tế cho sinh viên ở phòng trọ, người làm việc trong phòng ngủ nhỏ hoặc những ai cần một góc máy tối giản.

Người hay di chuyển cần cách nghĩ khác

Với người thường làm việc giữa văn phòng, quán cà phê và nhà riêng, một màn hình cố định đôi khi chưa đủ linh hoạt. Khi đó, màn hình di động có thể đóng vai trò như màn phụ cho laptop, giúp mở thêm tài liệu, bảng tính hoặc cửa sổ họp mà không phải mang theo bộ setup cồng kềnh.

Nhóm sản phẩm này phù hợp với người cần thêm không gian hiển thị nhưng không có bàn làm việc cố định. Dù vậy, người mua vẫn nên chú ý độ sáng, cổng kết nối và khả năng dựng màn để tránh bất tiện khi dùng lâu.

Chọn đúng kích thước giúp góc làm việc cân đối hơn, không chỉ đẹp mà còn dễ sử dụng lâu dài.

Đừng bỏ qua độ phân giải, tấm nền và chân đế

Sau khi xác định kích thước, người dùng nên kiểm tra độ phân giải, tấm nền và khả năng điều chỉnh. Màn Full HD phù hợp nhu cầu cơ bản và ngân sách dễ chịu, trong khi 2K hoặc cao hơn cho trải nghiệm chữ và chi tiết hình ảnh tốt hơn ở các kích thước lớn.

Tấm nền IPS thường được ưa chuộng nhờ góc nhìn rộng và màu sắc ổn định, phù hợp làm việc, học tập và giải trí đa dụng. Tấm nền VA có lợi thế về độ tương phản, còn OLED hoặc QD-OLED hướng đến người dùng đòi hỏi cao hơn về hình ảnh và ngân sách.

Chân đế cũng không nên xem nhẹ. Một màn hình có thể chỉnh độ cao, nghiêng hoặc xoay sẽ giúp người dùng dễ đưa màn về ngang tầm mắt, giảm tình trạng cúi cổ hoặc ngồi sai tư thế.

Mua màn hình nên ưu tiên nơi có chính sách rõ ràng

Với nhóm màn hình máy tính, Thế Giới Di Động là địa chỉ đáng tham khảo cho người muốn chọn sản phẩm chính hãng, có mức giá tốt, hỗ trợ trả góp 0% và bảo hành rõ ràng. Riêng các mẫu cỡ 27 inch đang có lựa chọn từ khoảng 2 triệu đồng, phù hợp với nhiều nhu cầu từ học tập, làm việc đến giải trí tại nhà.

Chốt lại: chọn theo bàn làm việc, không chỉ theo sở thích

Nếu bàn đủ sâu và bạn thường làm nhiều việc cùng lúc, cỡ 27 inch giúp không gian hiển thị rộng rãi hơn. Nếu góc máy nhỏ, cỡ 24 inch vẫn rất thực tế. Còn nếu thường xuyên di chuyển, một màn phụ gọn nhẹ có thể là lựa chọn linh hoạt hơn.

Điểm quan trọng là hãy đo lại bàn, ước lượng khoảng cách ngồi và xác định nhu cầu chính trước khi mua. Khi đó, màn hình mới không chỉ lớn hơn, mà còn thật sự thoải mái hơn trong sử dụng hằng ngày.