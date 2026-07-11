Đừng chỉ nhìn số inch khi mua màn hình, khoảng cách ngồi mới là điểm dễ bị bỏ quên

Không gian sống 11/07/2026 08:00

Một màn hình lớn chưa chắc đã thoải mái nếu bàn quá hẹp hoặc người dùng ngồi quá gần. Với dân văn phòng, học sinh, sinh viên hay người làm việc tại nhà, chọn đúng kích thước theo khoảng cách ngồi có thể giúp góc máy gọn hơn và trải nghiệm dễ chịu hơn mỗi ngày.

Khoảng cách ngồi quan trọng hơn con số trên hộp

Khi mua màn hình máy tính, nhiều người thường hỏi ngay: nên chọn bao nhiêu inch? Thực tế, câu hỏi cần đặt trước là bạn ngồi cách màn hình bao xa.

Theo các chuyên gia, nếu bàn làm việc nông, khoảng cách từ mắt đến màn hình quá gần, một màn lớn có thể khiến người dùng phải đảo mắt nhiều hơn để quan sát hai mép. Ngược lại, nếu bàn đủ sâu, kích thước lớn lại giúp chữ, bảng tính, cửa sổ trình duyệt và ứng dụng làm việc có không gian hiển thị thoáng hơn.

Vì vậy, kích thước màn hình nên đi cùng độ sâu bàn, tư thế ngồi và loại công việc thường làm, thay vì chỉ chọn theo cảm giác “càng lớn càng tốt”.

 Đừng chỉ nhìn số inch khi mua màn hình, khoảng cách ngồi mới là điểm dễ bị bỏ quên - Ảnh 1

Không gian hiển thị rộng phù hợp với người thường mở nhiều cửa sổ cùng lúc.

Khi nào cỡ 27 inch phát huy lợi thế?

Với bàn làm việc có độ sâu tương đối thoải mái, màn hình 27 inch là lựa chọn đáng cân nhắc cho người thường chia đôi cửa sổ, làm bảng tính, chỉnh ảnh nhẹ, học online hoặc vừa làm việc vừa theo dõi tài liệu tham khảo.

Cỡ này đủ rộng để người dùng không phải thu phóng liên tục, nhất là khi làm việc với nhiều tab trình duyệt, file văn bản và ứng dụng chat. Nếu ngân sách cho phép, độ phân giải 2K thường tạo cảm giác sắc nét hơn trên kích thước này, đặc biệt khi đọc chữ nhỏ trong thời gian dài.

Người chơi game cũng có thể hưởng lợi từ không gian hiển thị rộng hơn. Tuy nhiên, nếu ưu tiên game tốc độ cao, tần số quét và thời gian phản hồi vẫn là yếu tố nên xem cùng kích thước.

Bàn nhỏ có nên chọn cỡ gọn hơn?

Không phải ai cũng cần một màn lớn. Với góc học tập nhỏ, bàn sát tường hoặc khoảng cách ngồi gần, màn hình 24 inch vẫn là lựa chọn hợp lý vì dễ bố trí, ít chiếm diện tích và phù hợp với nhiều nhu cầu văn phòng cơ bản.

Cỡ nhỏ hơn cũng giúp người dùng quan sát toàn bộ khung hình nhanh hơn, nhất là khi bàn phím, chuột, loa hoặc laptop đã chiếm nhiều không gian. Đây là phương án thực tế cho sinh viên ở phòng trọ, người làm việc trong phòng ngủ nhỏ hoặc những ai cần một góc máy tối giản.

Người hay di chuyển cần cách nghĩ khác

Với người thường làm việc giữa văn phòng, quán cà phê và nhà riêng, một màn hình cố định đôi khi chưa đủ linh hoạt. Khi đó, màn hình di động có thể đóng vai trò như màn phụ cho laptop, giúp mở thêm tài liệu, bảng tính hoặc cửa sổ họp mà không phải mang theo bộ setup cồng kềnh.

Nhóm sản phẩm này phù hợp với người cần thêm không gian hiển thị nhưng không có bàn làm việc cố định. Dù vậy, người mua vẫn nên chú ý độ sáng, cổng kết nối và khả năng dựng màn để tránh bất tiện khi dùng lâu.

 Đừng chỉ nhìn số inch khi mua màn hình, khoảng cách ngồi mới là điểm dễ bị bỏ quên - Ảnh 2

Chọn đúng kích thước giúp góc làm việc cân đối hơn, không chỉ đẹp mà còn dễ sử dụng lâu dài.

Đừng bỏ qua độ phân giải, tấm nền và chân đế

Sau khi xác định kích thước, người dùng nên kiểm tra độ phân giải, tấm nền và khả năng điều chỉnh. Màn Full HD phù hợp nhu cầu cơ bản và ngân sách dễ chịu, trong khi 2K hoặc cao hơn cho trải nghiệm chữ và chi tiết hình ảnh tốt hơn ở các kích thước lớn.

Tấm nền IPS thường được ưa chuộng nhờ góc nhìn rộng và màu sắc ổn định, phù hợp làm việc, học tập và giải trí đa dụng. Tấm nền VA có lợi thế về độ tương phản, còn OLED hoặc QD-OLED hướng đến người dùng đòi hỏi cao hơn về hình ảnh và ngân sách.

Chân đế cũng không nên xem nhẹ. Một màn hình có thể chỉnh độ cao, nghiêng hoặc xoay sẽ giúp người dùng dễ đưa màn về ngang tầm mắt, giảm tình trạng cúi cổ hoặc ngồi sai tư thế.

Mua màn hình nên ưu tiên nơi có chính sách rõ ràng

Với nhóm màn hình máy tính, Thế Giới Di Động là địa chỉ đáng tham khảo cho người muốn chọn sản phẩm chính hãng, có mức giá tốt, hỗ trợ trả góp 0% và bảo hành rõ ràng. Riêng các mẫu cỡ 27 inch đang có lựa chọn từ khoảng 2 triệu đồng, phù hợp với nhiều nhu cầu từ học tập, làm việc đến giải trí tại nhà.

Chốt lại: chọn theo bàn làm việc, không chỉ theo sở thích

Nếu bàn đủ sâu và bạn thường làm nhiều việc cùng lúc, cỡ 27 inch giúp không gian hiển thị rộng rãi hơn. Nếu góc máy nhỏ, cỡ 24 inch vẫn rất thực tế. Còn nếu thường xuyên di chuyển, một màn phụ gọn nhẹ có thể là lựa chọn linh hoạt hơn.

Điểm quan trọng là hãy đo lại bàn, ước lượng khoảng cách ngồi và xác định nhu cầu chính trước khi mua. Khi đó, màn hình mới không chỉ lớn hơn, mà còn thật sự thoải mái hơn trong sử dụng hằng ngày.

Người luôn giữ nhà cửa sạch sẽ thường có 3 “phúc khí” đặc biệt

Người luôn giữ nhà cửa sạch sẽ thường có 3 “phúc khí” đặc biệt

Nhiều người nghĩ việc ngày nào cũng lau dọn nhà cửa chỉ là thói quen thích sạch sẽ. Nhưng dưới góc nhìn đời sống và huyền học, cách một người chăm chút cho ngôi nhà của mình lại phản chiếu rất rõ nội tâm, khí chất và cả vận khí.

Xem thêm
Từ khóa:   Thế Giới Di Động màn hình máy tính

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày cuối tuần thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp trúng số đổi đời, ôm tài sản khủng trong tay, cuộc sống giàu sang Phú Quý không ai sánh kịp

Tử vi 2 ngày cuối tuần thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp trúng số đổi đời, ôm tài sản khủng trong tay, cuộc sống giàu sang Phú Quý không ai sánh kịp

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 11/7/2026, 3 con giáp vươn mình nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, trúng số độc đắc, dễ dàng có bạc tỷ trong tay

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 11/7/2026, 3 con giáp vươn mình nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, trúng số độc đắc, dễ dàng có bạc tỷ trong tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đừng chỉ nhìn số inch khi mua màn hình, khoảng cách ngồi mới là điểm dễ bị bỏ quên

Đừng chỉ nhìn số inch khi mua màn hình, khoảng cách ngồi mới là điểm dễ bị bỏ quên

Không gian sống 1 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/7/2026, 3 con giáp vàng nhét chật két, đại cát đại lợi, có số giàu sang, ôm hết của cải về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/7/2026, 3 con giáp vàng nhét chật két, đại cát đại lợi, có số giàu sang, ôm hết của cải về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 11/7/2026, hồng phúc sâu dày, tiền của dồi dào, dễ trúng số đổi đời giàu sang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 11/7/2026, hồng phúc sâu dày, tiền của dồi dào, dễ trúng số đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 12/7/2026, 3 con giáp tiền tài dư dả, cơ đồ hưng thịnh, vật đổi sao dời, chuyển mình đột phá bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 12/7/2026, 3 con giáp tiền tài dư dả, cơ đồ hưng thịnh, vật đổi sao dời, chuyển mình đột phá bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 12/7/2026, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 12/7/2026, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
'Tượng đài điện ảnh Hoa ngữ' Châu Nhuận Phát vẫn thích mặc đồ cũ, ăn cơm bình dân

'Tượng đài điện ảnh Hoa ngữ' Châu Nhuận Phát vẫn thích mặc đồ cũ, ăn cơm bình dân

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 12/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 12/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 11/7/2026, 3 con giáp Tài Lộc phơi phới, thêm Phú thêm Quý, rộng đường thăng tiến, sống ngập trong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 11/7/2026, 3 con giáp Tài Lộc phơi phới, thêm Phú thêm Quý, rộng đường thăng tiến, sống ngập trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Danh sách 27 loại nước yến giả, khuyến cáo người dân không sử dụng

Nóng: Danh sách 27 loại nước yến giả, khuyến cáo người dân không sử dụng

Thịt bò rất bổ dưỡng nhưng lại là "khắc tinh" của những nhóm đối tượng này

Thịt bò rất bổ dưỡng nhưng lại là "khắc tinh" của những nhóm đối tượng này

Giá vàng hôm nay, ngày 10/7/2026: Bất tăng trở lại, vàng SJC lên sát 150 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/7/2026: Bất tăng trở lại, vàng SJC lên sát 150 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Eurowindow Central Avenue, lựa chọn của giới tinh hoa Nghệ An

Eurowindow Central Avenue, lựa chọn của giới tinh hoa Nghệ An

Bài cúng và nghi thức Tết Đoan Ngọ 2026 chuẩn nhất theo phong tục lâu đời của người Việt

Bài cúng và nghi thức Tết Đoan Ngọ 2026 chuẩn nhất theo phong tục lâu đời của người Việt

Chuẩn bị mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026: Đầy đủ, đúng nghi thức để rước tài lộc

Chuẩn bị mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026: Đầy đủ, đúng nghi thức để rước tài lộc

“Vinhomes Ocean Park 1” của miền Nam lộ diện ở Tây Bắc Sài Gòn, hút mạnh khách hàng miền Bắc

“Vinhomes Ocean Park 1” của miền Nam lộ diện ở Tây Bắc Sài Gòn, hút mạnh khách hàng miền Bắc

Người luôn giữ nhà cửa sạch sẽ thường có 3 “phúc khí” đặc biệt

Người luôn giữ nhà cửa sạch sẽ thường có 3 “phúc khí” đặc biệt

Vì sao người xưa quan niệm “Lấy vợ không lấy người cùng họ, lấy chồng không lấy người cùng quê”?

Vì sao người xưa quan niệm “Lấy vợ không lấy người cùng họ, lấy chồng không lấy người cùng quê”?