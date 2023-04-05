Nóng: Phát hiện vi phạm, F88 ở Đồng Tháp bị đề nghị phạt hơn 44 triệu đồng

Trước đó, trong tháng 3/2023 công an Đồng Tháp tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các công ty kinh doanh tài chính, cầm đồ trên địa bàn.

Theo VTC, ngày 5/4, trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an TP Sa Đéc vừa đề nghị UBND thành phố ra quyết định xử phạt 1 cơ sở kinh doanh của F88 .

Qua kiểm tra cơ sở kinh doanh của F88 tại số 196 tại đường Hùng Vương, khóm 1, phường 2, TP Sa Đéc, công an phát hiện một số vi phạm như: không ghi đầy đủ tên theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không ghi thông tin của khách hàng cầm cố tài sản trong tháng 3/2023 vào sổ quản lý theo quy định. Bên cạnh đó, cơ sở này còn nhận cầm cố tài sản nhưng không lập hợp đồng cầm cố tài sản theo quy định.

Công an TP Sa Đéc lập biên bản và đề nghị UBND TP Sa Đéc ra quyết định xử phạt 44.800.000 đồng.

Công ty F88 được thành lập năm 2013, hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ, cho vay tín dụng. Trụ sở Công ty F88 được đặt tại tầng 7 và 8 của tòa nhà Văn Phôn Tower (đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP.HCM) với hàng trăm nhân viên làm việc.

Ngày 6/3, hàng chục cảnh sát đã thực hiện lệnh phong toả, khám xét công ty này. Động thái này được thực hiện sau thời gian Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp điều tra, ghi nhận phản ánh về việc Công ty F88 thực hiện hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản theo kiểu "khủng bố".

Theo Người Lao Động trước đó, ngày 28-3, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết trong quá trình kiểm tra 18 điểm kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng bước đầu xác định 17 điểm có một số tồn tại, vi phạm về điều kiện kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Công an Bắc Giang kiểm tra một địa điểm kinh doanh của F88. Ảnh: Người Lao Động

Theo đó, Công an xác định những tồn tại, vi phạm của các cơ sở này như: Hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; không lưu giữ bản sao giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố; không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự; chưa vào đầy đủ thông tin khách hàng trong sổ quản lý; không bảo quản tài sản cầm cố hoặc bảo quản tài sản cầm cố không đúng nơi đăng ký với cơ quan có thẩm quyền...

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết thêm 8 chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Bắc Giang được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật với 16 ngành, nghề song đến nay mới hoạt động 4 lĩnh vực chủ yếu là: Cầm đồ (đối với các khách hàng vay trực tiếp tiền từ F88), ký gửi hàng hóa (đối với khách hàng vay tiền qua Ngân hàng CIMB), tư vấn bán bảo hiểm; thanh toán điện tử (điện, nước…).