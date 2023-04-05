Cựu giám đốc công ty đầu tư chung cư Carina không thừa nhận tội, tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung thêm

Xã hội 05/04/2023 18:11

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Tùng không thừa nhận tội và cho rằng không có động cơ sai phạm.

 

Theo VnExpress, bị cáo Nguyễn Văn Tùng cho rằng cả gia đình đều sống tại chung cư Carina, nên không có động cơ sai phạm trong vụ cháy gây hậu quả thảm khốc.

Trưa 5/4, phiên xử Nguyễn Văn Tùng (46 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Hùng Thanh - chủ đầu tư chung cư Carina) và Nguyễn Quốc Tuấn (Trưởng ban quản lý) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy tiếp tục với phần thẩm vấn.

Cáo trạng xác định, Tùng được Ban quản lý chung cư thông báo về tình trạng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động không hoạt động nhưng không triển khai sửa chữa, thay thế. Việc không trang bị đầy đủ phương tiện PCCC trước khi bàn giao chung cư cho phía công ty quản lý vận hành (Công ty SEJCO) cũng như đôn đốc công ty này thực hiện đúng các nội dung trong hợp đồng là không đảm bảo yêu cầu về PCCC.

Cựu giám đốc công ty đầu tư chung cư Carina không thừa nhận tội, tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung thêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trả lời HĐXX, bị cáo Tùng nói không phạm tội như cáo trạng truy tố, cho rằng không tham gia bàn giao hệ thống PCCC tại chung cư Carina bởi việc này diễn ra từ năm 2016, đến năm 2017 mình mới làm Giám đốc Công ty Hùng Thanh. Do đó, bị cáo chỉ nhận bàn giao từ giám đốc tiền nhiệm và tiếp tục thực hiện hợp đồng mà chủ đầu tư đã ký với Công ty SEJCO trước đó.

Nguyên giám đốc Công ty Hùng Thanh thừa nhận bản thân không có chuyên môn nên thực tế đã không kiểm tra hệ thống PCCC mà dựa hoàn toàn vào báo cáo của Công ty SEJCO - đơn vị chịu trách nhiệm vận hành chung cư, trong đó có cả hệ thống PCCC. Khi bị cáo phát hiện SEJCO thực hiện không đúng hợp đồng về công tác đảm bảo phòng cháy, an ninh... đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu chấn chỉnh.

Cựu giám đốc công ty đầu tư chung cư Carina không thừa nhận tội, tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung thêm - Ảnh 2
Bị cáo tại tòa. Ảnh: VnExpress

Cũng theo Pháp Luật TP.HCM, đáng chú ý, trải qua một ngày thực hiện xét hỏi, HĐXX nhận định để tránh bỏ lọt tội phạm, tòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Nội dung điều tra bổ sung cụ thể sẽ được nêu trong thông báo của toà.

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